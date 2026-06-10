خبرنامه گویا - اسرائیل هیوم گزارش داد ارتش آمریکا ساخت پایگاه بزرگی در نزدیکی مرز غزه را آغاز کرده که قرار است مقر نیروهای پیشبرد طرح صلح ترامپ برای غزه باشد و جایگزین مقر چندملیتی کریات گت شود.
گفته میشود این پایگاه قرار است بهعنوان مقر نظامی و غیرنظامی برای نهادها و نیروهایی که بهمنظور اجرای طرح صلح دونالد ترامپ به منطقه اعزام خواهند شد.
پنج کشور برای مشارکت در نیروی چندملیتی اعلام آمادگی کردهاند
بر اساس گزارش اسرائیل هیوم، طرح مورد بحث تنها در صورتی اجرا خواهد شد که حماس خلع سلاح شود و کنترل امنیتی نوار غزه به یک نیروی چندملیتی بینالمللی واگذار شود. در این سناریو، نیروهای اعزامی وظیفه حفظ امنیت، پشتیبانی از روند بازسازی و کمک به اجرای ترتیبات جدید در غزه را بر عهده خواهند داشت.
در همین چارچوب، تاکنون پنج کشور شامل اندونزی، مراکش، قزاقستان، کوزوو و آلبانی با اعزام نیرو به این مأموریت موافقت کردهاند. سه کشور دیگر، یعنی بنگلادش، پاکستان و جمهوری آذربایجان نیز تنها آمادگی اولیه خود را برای پیوستن به این طرح اعلام کردهاند.
با این حال، به دنبال جنگ با رژیم ایران، بیشتر کشورها اجرای عملی تعهدات خود را فعلاً متوقف کردهاند. اندونزی اعلام کرده که آموزش نیروی ویژه خود متشکل از حدود ۵ هزار سرباز را همچنان ادامه میدهد تا در صورت آغاز مأموریت آماده استقرار باشند.
اسرائیل نیز اعلام کرده است که با حضور نیروهای نظامی کشورهای «متخاصم» از جمله پاکستان و ترکیه در این نیروی چندملیتی موافقت نخواهد کرد.