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صفحه نخست » اموال خارج نشینان را توقیف می‌کنیم تا تجمعات خارج از کشور خلوت‌تر شود

indep.jpgایندیپندنت فارسی - اسداله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان دریادداشتی با «مزدور» خواندن ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی که در خارج از ایران زندگی می‌کنند و در تجمعات علیه جمهوری اسلامی حضور دارند، نوشت: «مصادره اموال مزدوران خارج‌نشین در ماه‌های اخیر، اثر بازدارنده داشته است.»

در ادامه این یادداشت آمده است: «نکته مهم این است: وقتی یک فرد خارج‌نشین می‌بیند خانه، مغازه یا هر گونه دارایی که در تهران، اصفهان یا هر شهر دیگر ایران، داشته، توقیف می‌شود، در نتیجه تجمعات ضدایرانی در برابر سفارتخانه‌های کشور‌های اروپایی و آمریکایی به وضوح خلوت‌تر، بی‌روح‌تر و ناامیدانه‌تر می‌شود.»

تجمعات و راهپیمایی‌های گسترده ایرانیان در شهرهای سراسر جهان که در چهار ماه اخیر همچنان ادامه داشته است و در مواردی مانند کانادا با حضور چندصدهزار نفر همراه بوده، نگرانی مقامات جمهوری اسلامی را به دنبال داشته است. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این زمینه گفته است که نباید اجازه داد این تجمعات به‌طور مستمر و سازمان‌یافته علیه حکومت ادامه پیدا کند.

او این تجمعات را «پروژه خطرناک مشروعیت‌زدایی و امنیتی‌سازی» علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده است.

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