وقتی هوش مصنوعی از انسان قابل تشخیص نیست

خبرنامه گویا - ویدیوی زیر نمونه‌ای از فناوری پیشرفته آواتارهای هوش مصنوعی را به‌صورت زنده نشان می‌دهد. در این ویدیو، مردی با استفاده از هدست موشن‌کپچر و حسگرهای ثبت حرکات چهره، شخصیت‌های زن فوق‌واقع‌گرایی را کنترل می‌کند که ظاهر، لباس و محیط اطرافشان در لحظه تغییر می‌کند، اما هم‌زمان حالات چهره، حرکات و گفتار او را تقلید می‌کنند.

کارشناسان می‌گویند پیشرفت سریع آواتارهای هوش مصنوعی، تشخیص محتوای واقعی از جعلی را بیش از پیش دشوار کرده و می‌تواند زمینه سوءاستفاده برای جعل هویت و فریب کاربران را فراهم کند. واکنش گسترده به این ویدیو نیز بازتاب‌دهنده نگرانی فزاینده درباره محو شدن مرز میان انسان واقعی و شخصیت‌های ساخته‌شده توسط هوش مصنوعی است.

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