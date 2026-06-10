وقتی هوش مصنوعی از انسان قابل تشخیص نیست
خبرنامه گویا - ویدیوی زیر نمونهای از فناوری پیشرفته آواتارهای هوش مصنوعی را بهصورت زنده نشان میدهد. در این ویدیو، مردی با استفاده از هدست موشنکپچر و حسگرهای ثبت حرکات چهره، شخصیتهای زن فوقواقعگرایی را کنترل میکند که ظاهر، لباس و محیط اطرافشان در لحظه تغییر میکند، اما همزمان حالات چهره، حرکات و گفتار او را تقلید میکنند.
کارشناسان میگویند پیشرفت سریع آواتارهای هوش مصنوعی، تشخیص محتوای واقعی از جعلی را بیش از پیش دشوار کرده و میتواند زمینه سوءاستفاده برای جعل هویت و فریب کاربران را فراهم کند. واکنش گسترده به این ویدیو نیز بازتابدهنده نگرانی فزاینده درباره محو شدن مرز میان انسان واقعی و شخصیتهای ساختهشده توسط هوش مصنوعی است.
Well this is concerning... pic.twitter.com/WGNhonKwML-- Dweller (@One_Way_Home) May 18, 2026
***