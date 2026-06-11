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صفحه نخست » سگ پیت بول و سروش و لیلاز و زیدآبادی؛ ف. م. سخن

IMG_5994.pngقصد من در این برنامه اهانت به کسی یا تحریک معتقدان نیست بلکه می خواهم گروهی از مسلمانان سیاسی امروز را توصیف کنم.
مسلمانی این نوع مسلمانان با مسلمانی پدر مادرهای ما فرق دارد چون آن ها مسلمانی را برای ترمز کردن رفتارهای بد می خواستند نه این که قصد سیاسی داشته باشند.
حالا در توصیف گروهی، مثلا بگوییم این گروه دماغ شان کج است یا دهان شان گشاد است، قصد توصیف داریم نه توهین. حالا این توصیف در دوران حاضر به عده ای بر می خورد و عصبانی می شوند و واکنش در حد آدم کشی نشان می دهند این تقصیر ما نیست.
دیدم کمدین جوان امریکایی خانم آرین وکسلر مسلمانان سیاسی را به سگ های پیت بول تشبیه کرده و این تشبیه تشبیه درست و جالبی ست. آرین چیزی را می گوید که مردم عادی جرات فکر کردن به آن را هم ندارند! او در یکی از استندآپ کمدی هایش مسلمانان را به سگ های پیت بول که خیلی عصبانی و درنده هستند تشبیه کرده و این که عده ای می گویند این ها خیلی مهربان اند فقط نباید سر به سرشان گذاشت. چون برنامه اش زیر نویس فارسی ندارد اینجا تکه هایی از گفتار او را می گذارم و بقیه اش را اگر خواستید می توانید در اینترنت و خبرنامه ی گویا ببینید. ضمنا این را بگویم که این خانم با وجود این که یهودی ست و طرفدار اسراییل است حملات اسراییل به غزه را محکوم می کند. حالا به این موضوع ها که موضوع ما نیست کاری ندارم و با خودهامان کار دارم.

این عزیزان نو اندیش دینی که خیلی طرفدار اسلام رحمانی هستند این اواخر نشان داده اند که نژادشان با پیت بول ها زیاد فرقی ندارد و اگرچه به درندگی آن ها نیستند یک کَمَکی این خصلت درندگی را دارند....

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