با نهایت تاسف و تاثر به اطلاع می‌رسانیم که در تاریخ ۲۰ خرداد از سرقت کلیسای سنت نیکولای ارتدوکس روسیه در تهران که یکی از قدیمی‌ترین عبادتگاه‌های مسیحی در ایران و تنها کلیسای ارتدوکس روسی در پایتخت ایران به شمار می‌رود، مطلع گشتیم.



🔹ما هرگز باور نمی‌کردیم که در ایران افرادی پیدا شوند که چنین رفتاری با مقدسات مسیحی داشته باشند و به ایمانی به خدای یگانه که این کلیسا دهه‌ها پاسدار و حافظ آن بوده است، اهانت کنند.



🔹کلیسای سنت نیکولای از جنگ جهانی دوم، جنگ ایران و عراق، تجاوزهای اخیر آمریکا و اسرائیل در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ و بسیاری از دوران‌های دشوار دیگر عبور کرده و همواره از تعرض مصون مانده است (به استثنای خساراتی که در نتیجه حمله آمریکا به محوطه سفارت سابق ایالات متحده در نزدیکی آن وارد شد)، زیرا این امر نشان‌دهنده احترامی است که در ایران نسبت به مسیحیت وجود دارد.



🔹سفارت از همه، و پیش از همه از کسانی که راه خطا پیموده و مرتکب این اقدام موهن و هتک‌حرمت‌آمیز شده‌اند، درخواست می‌کند که شمایل‌ها و اشیای مقدس ربوده‌شده را به کلیسا بازگردانند و بار گناه را بیش از این بر دوش خود نیفزایند. باشد که خداوند این خطاکاران را مورد بخشش و آمرزش قرار دهد.