ایندیپندنت فارسی - علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، با حضور در یک برنامه تلویزیونی، خاطرهای عجیب از مواجهه خود و همراهانش با افراد مسلح و کارتلها در کشور مکزیک را روایت کرد.
جهانبخش در این گفتگو، پس از اشاره به برقراری اردوی تیم ملی فوتبال در شهر ناامن تیخوانا در مکزیک گفت به گمان او خطری از جانب گروههای تبهکار مکزیکی بازیکنان ایران را تهدید نمیکند.
با اشاره به سفری که به منطقه تولوم در مکزیک داشته است، اظهار داشت که در طول مسیر، خودروی آنها توسط افراد مسلحی که صورتهای خود را کاملا پوشانده بودند متوقف شد.
این مهاجم تیم ملی تشریح کرد که مردان مسلح آنها را از ماشین پیاده کرده و با قرار دادن دستهایشان روی خودرو، شروع به تفتیش بدنی و جستجوی اموالشان کردند. به گفته او وقتی اعضای گروههای جنایتکار مکزیکی از ایرانی بودن او و همراهانش مطللع شدند، رفتارشان تغییر کرد و فقط با برداشتن ۳۰ یورو پول نقد، اجازه حرکت و آزادی آنها را صادر کردند.
علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، با حضور در یک برنامه تلویزیونی، خاطرهای عجیب از مواجهه خود و همراهانش با افراد مسلح و کارتلها در کشور مکزیک را روایت کرد.-- independentpersian (@indypersian) June 11, 2026
جهانبخش در این گفتگو، پس از اشاره به برقراری اردوی تیم ملی فوتبال در شهر ناامن تیخوانا در مکزیک گفت به گمان او... pic.twitter.com/fqwnUx71Wr
این سخنان در حالی مطرح میشود که تیم ملی فوتبال ایران، به دلیل صادر نشدن ویزای طولانی مدت برای اقامت در خاک آمریکا مجبور شده است، اردوی خود را در شهر مرزی تیخوانا در مکزیک برپا کند. شهرهای مرزی مکزیک مانند تیخوانا، سالهاست به عنوان شاهراه اصلی و میدان نبرد خونین میان بزرگترین کارتلهای جهان شناخته میشوند.
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