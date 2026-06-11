یادداشت تحریریه خبرنامه گویا: متن حاضر نسخه‌ای خلاصه‌شده و ویرایش‌شده از یک پیش‌نویس مفصل درباره مبانی نظری و حقوقی قانون اساسی پیشنهادی برای آینده ایران است. به دلیل حجم زیاد متن اصلی و ماهیت حقوقی آن، تحریریه نسخه‌ای فشرده‌تر و مناسب برای انتشار رسانه‌ای را انتخاب کرده است. علاقه‌مندان می‌توانند متن کامل پیش‌نویس را در پیوندی که در پایان مقاله آمده مطالعه کنند.

پیش‌درآمدی بر پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری دموکراتیک و فدرال ایران

شهرام ارشدنژاد

در چهار دهه گذشته، یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی سیاسی ایران، فاصله میان قانون و قدرت بوده است. هم در دوران پهلوی و هم در جمهوری اسلامی، بخش‌هایی از قانون اساسی عملاً نادیده گرفته شدند و اراده سیاسی بر قانون غلبه یافت. نتیجه این روند، تضعیف اعتماد عمومی به قانون و گسترش حکومت فردی بوده است.

پرسش اصلی این است که قانون اساسی آینده ایران باید بر چه مبنایی نوشته شود؟ پاسخ این طرح بر مفهوم «حقوق طبیعی» استوار است؛ حقوقی که پیش از دولت وجود دارند و هیچ حکومت و اکثریتی حق نقض آن‌ها را ندارد.

بر این اساس، حق حیات، آزادی اندیشه و عقیده، آزادی بیان، مالکیت خصوصی، انتخاب سبک زندگی، انتخاب شریک زندگی و برابری حقوقی همه شهروندان، حقوقی بنیادین و غیرقابل سلب هستند. دولت برای اعطای این حقوق ایجاد نمی‌شود؛ بلکه برای حفاظت از آن‌ها شکل می‌گیرد.