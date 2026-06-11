یادداشت تحریریه خبرنامه گویا: متن حاضر نسخهای خلاصهشده و ویرایششده از یک پیشنویس مفصل درباره مبانی نظری و حقوقی قانون اساسی پیشنهادی برای آینده ایران است. به دلیل حجم زیاد متن اصلی و ماهیت حقوقی آن، تحریریه نسخهای فشردهتر و مناسب برای انتشار رسانهای را انتخاب کرده است. علاقهمندان میتوانند متن کامل پیشنویس را در پیوندی که در پایان مقاله آمده مطالعه کنند.
پیشدرآمدی بر پیشنویس قانون اساسی جمهوری دموکراتیک و فدرال ایران
شهرام ارشدنژاد
در چهار دهه گذشته، یکی از مهمترین عوامل بیثباتی سیاسی ایران، فاصله میان قانون و قدرت بوده است. هم در دوران پهلوی و هم در جمهوری اسلامی، بخشهایی از قانون اساسی عملاً نادیده گرفته شدند و اراده سیاسی بر قانون غلبه یافت. نتیجه این روند، تضعیف اعتماد عمومی به قانون و گسترش حکومت فردی بوده است.
پرسش اصلی این است که قانون اساسی آینده ایران باید بر چه مبنایی نوشته شود؟ پاسخ این طرح بر مفهوم «حقوق طبیعی» استوار است؛ حقوقی که پیش از دولت وجود دارند و هیچ حکومت و اکثریتی حق نقض آنها را ندارد.
بر این اساس، حق حیات، آزادی اندیشه و عقیده، آزادی بیان، مالکیت خصوصی، انتخاب سبک زندگی، انتخاب شریک زندگی و برابری حقوقی همه شهروندان، حقوقی بنیادین و غیرقابل سلب هستند. دولت برای اعطای این حقوق ایجاد نمیشود؛ بلکه برای حفاظت از آنها شکل میگیرد.
در چنین چارچوبی، هیچ قدرت سیاسی، مذهبی یا قومی نمیتواند خود را بالاتر از قانون بداند. قانون باید از شهروند در برابر دولت محافظت کند، نه برعکس.
از همین منظر، جدایی نهاد دین از نهاد دولت یک ضرورت سیاسی است. هدف از سکولاریسم حذف دین از جامعه نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل باورهای دینی به ابزار قدرت دولتی است. تجربه جمهوری اسلامی نشان داده است که درهمآمیزی دین و حکومت میتواند هم به تضعیف آزادیهای شهروندی و هم به آسیب دیدن خود دین منجر شود.
این طرح همچنین بر انتخابات آزاد، حذف نهادهای انتصابی، منع نظارت استصوابی و پاسخگویی همه مقامات در برابر قانون تأکید میکند. هیچ مقام مادامالعمر یا موروثی نباید در ساختار سیاسی آینده ایران وجود داشته باشد.
در حوزه ساختار حکمرانی، این پیشنویس از جمهوری دموکراتیک فدرال دفاع میکند. هدف از فدرالیسم نه تجزیه کشور، بلکه توزیع متوازن قدرت و افزایش مشارکت محلی در اداره امور است. در این مدل، وحدت ملی از طریق قانون اساسی مشترک حفظ میشود و همزمان استانها اختیار بیشتری برای اداره امور محلی خود خواهند داشت.
در نهایت، مسئله اصلی نه شکل حکومت، بلکه محدود کردن قدرت و تضمین حقوق شهروندان است. هر نظام سیاسی که نتواند از آزادی، امنیت و حقوق طبیعی مردم حفاظت کند، دیر یا زود به استبداد نزدیک خواهد شد.
نسخه کامل این پیشنویس که شامل تمامی اصول، مواد و جزئیات حقوقی است از طریق پیوند زیر در دسترس است:
انتشار نسخه کوتاهشده حاضر به معنای حذف بخشهای حقوقی و اجرایی متن اصلی نیست و صرفاً برای ارائه چکیدهای از مبانی نظری و اصول کلیدی این طرح انجام شده است.