صابر مانند بسیاری از چهره‌های روشنفکری ایران، در بستری از مبارزات سیاسی رشد کرد؛ اما برخلاف معمول، هیچ‌گاه سیاست به عنوان هدف اصلی برای او اهمیت نداشت. سیاست تنها ساحتی از زندگی بود که باید در خدمت «بهبود انسان» قرار گیرد، نه اینکه انسان را در خدمت خود بگیرد. از همین رو، او بیش از هر چیز متفکر توسعه، متفکر کار جمعی و معلم اخلاق اجتماعی بود. در نوشته‌ها و درس‌گفتارهایش، مکرراً بر اهمیت مسئولیت فردی، کار مداوم، امید اجتماعی، و تلاش برای بازسازی نهادهای مدنی تأکید می‌کرد. در همین ساختار، اندیشه او به یکی از منسجم‌ترین و در عین حال انسانی‌ترین خوانش‌های اجتماعی معاصر ایران تبدیل می‌شود.

اندیشه او نه از جنس نظریه‌پردازی‌های دانشگاهی صرف بود و نه از ردیف روشنفکری سیاسی کلاسیک که بر نقد قدرت تمرکز می‌کند. صابر خود را در جایگاهی دیگر قرار می‌داد: جایگاه «روشنفکر مسئول»؛ کسی که از نظر او نه تنها باید بفهمد، بلکه باید در میدان عمل، رنج انسان‌ها را لمس کند، از تجربه‌های زیسته‌ای که در مناطق محروم، زندان، کوه، مدرسه و پژوهش‌های محلی گرد آورده است، دستگاهی برای تحلیل وضعیت جامعه و انسان بسازد و در نهایت بر اساس همین تجربه، «اخلاق» را به بطن کنش اجتماعی بازگرداند. در این مفهوم، روشنفکر کسی است که در برابر واقعیت جامعه، بی‌طرف نمی‌ماند؛ نه به معنای جانبداری سیاسی، بلکه به معنای مسئولیت انسانی. این نوع نگاه، اساس اندیشه اجتماعی هدی صابر را شکل می‌دهد.

متن حاضر کوششی است برای تحلیل اندیشه هدی صابر در سه محور اصلی: انسان، جامعه و توسعه. این محوربندی برگرفته از آثار خود اوست؛ نه از چارچوب‌های بیرونی. صابر در درس‌گفتارهای توسعه، مطالعات تاریخی، کلاس‌های زندان، تحلیل‌های اجتماعی و طرح‌های میدانی خود درگیری مداومی با این سه سطح داشت. آنچه او را متمایز می‌سازد، پیوند این سه سطح با یکدیگر است: انسان در چارچوب جامعه معنا پیدا می‌کند، جامعه از خلال کار جمعی ساخته می‌شود و توسعه در طول زمان از دل تراکم رنج، کار و امید بیرون می‌آید. این سه‌گانه، نظام فکری صابر را تشکیل می‌دهد.

در نظام فکری هدی صابر، «انسان» نقطه آغاز و پایان تحلیل است. او هیچ تحولی را بدون تغییر در وضع اخلاقی و وجودی انسان ممکن نمی‌دانست. برخلاف برخی رویکردهای جامعه‌شناختی که انسان را محصول ساختارهای کلان می‌دانند، صابر بر عاملیت فردی تأکید داشت؛ عاملیتی که نه فردگرایانه، بلکه اجتماعی، اخلاقی و مسئولیت‌پذیر است.

در نگاه او، انسان ظرفیت شکل‌دادن به سرنوشت خویش را دارد، اما این ظرفیت تنها زمانی فعلیت می‌یابد که رنج را به رسمیت بشناسد. صابر در بسیاری از سخنرانی‌ها و نوشته‌هایش رنج را «سرمایه اخلاقی» می‌نامید؛ سرمایه‌ای که اگر درست پردازش شود، می‌تواند انسان را از سطح انفعالی به کنشگری مسئول ارتقا دهد. برای او، رنج معطل‌مانده به ناامیدی منجر می‌شود، اما رنجِ فهم‌شده و تبدیل‌شده به تجربه جمعی، موتور تحول تاریخی است.

صابر رنج را نه یک امر فردی، بلکه یک واقعیت اجتماعی می‌دانست. انسان‌ها نه تنها از رنج‌های شخصی رها نیستند، بلکه بار رنج‌های تاریخی و نهادی جامعه را نیز به دوش می‌کشند. به همین دلیل، صابر معتقد بود که انسان نمی‌تواند تنها به اصلاح فردی قناعت کند. او باید در پروژه‌ای بزرگ‌تر درگیر شود: پروژه‌ای که هدفش بهبود جمعی و پیشبرد جامعه باشد. از این منظر، مسئولیت اخلاقی انسان از تجربه رنج آغاز می‌شود اما در کار اجتماعی استمرار می‌یابد.

در نگاه صابر، انسان موجودی «قابل پرورش» است؛ کسی که می‌تواند از طریق تلاش، مطالعه، عمل جمعی و تربیت اخلاقی به سطحی بالاتر از بودن برسد. اما این پرورش هرگز فردی نیست. انسان تنها در بستر مشارکت اجتماعی می‌تواند ظرفیت‌های خود را آزاد کند. صابر در اینجا زاویه دیدی متفاوت از بسیاری از روشنفکران زمانه‌اش داشت: او به جای تأکید صرف بر اصلاح ساختار یا نقد قدرت، بر خودسازی اجتماعی و توانمندسازی انسان‌ها در میدان واقعیت تأکید داشت.

از نظر او، روشنفکری اگر از سطح تحلیل نظری فراتر نرود و تبدیل به «پرورش انسان‌های مسئول» نشود، رسالت خود را کامل نکرده است. به همین دلیل است که بخش مهمی از فعالیت صابر در قالب کارگاه‌ها، تحقیق‌های میدانی، پروژه‌های توسعه محلی، برنامه‌های تربیتی و آموزش‌های زندان شکل گرفت. او اندیشه را از سطح گفتار به سطح تجربه منتقل می‌کرد.

نگاه صابر به جامعه، برخلاف دوگانه‌های رایج، نه بدبینانه و فروپاشانه بود و نه خوش‌بینانه و آرمان‌گرایانه. او واقعیت جامعه ایران را با همه تناقض‌ها، نابرابری‌ها، موانع نهادی و سرمایه‌های بالقوه‌اش می‌دید. اما نکته مهم این است که او جامعه را «قابل احیا» می‌دانست. در سنت فکری او، جامعه هرگز یک موجود ازپیش‌تعین‌شده نیست. جامعه پیکره‌ای زنده است که هر لحظه می‌تواند رشد، توقف یا پس‌روی کند؛ و این مسیر به میزان کار جمعی و اخلاقی وابسته است.

در تحلیل‌های صابر، جامعه ایران دچار نوعی «فرسایش اعتماد» است؛ فرسایشی که محصول سال‌ها ناکارآمدی نهادی، بحران‌های اقتصادی، نابرابری اجتماعی و عدم پیوند میان نیروهای اجتماعی است. اما او در عین حال به وجود «ذخایر اخلاقی» در جامعه ایران باور داشت. تجربه‌های تاریخی، جنبش‌های اجتماعی، سنت‌های فرهنگی و ظرفیت‌های بومی را بخشی از توان پنهان جامعه می‌دانست. هدف او این بود که این ظرفیت‌ها را فعال کند.

نگاه صابر به جامعه عمیقاً تجربه‌محور بود. او نه تحلیل را از کتاب‌ها، بلکه از میدان به دست می‌آورد. سفرهای گسترده‌اش به مناطق محروم، پروژه‌های محلی در سیستان و بلوچستان، خوزستان و جنوب تهران، تحقیق‌هایی که درباره تاریخ اجتماعی ایران انجام می‌داد، و حتی جلسات آموزشی‌اش در زندان، همه با یک هدف مشترک انجام می‌شد: شناخت زندگی واقعی مردم.

او بارها تأکید می‌کرد که جامعه تنها از طریق «کار داوطلبانه، نهادهای کوچک، انجمن‌ها، حلقه‌های یادگیری و سنت‌های همبستگی» قابل احیاست. به همین دلیل، برخلاف نگاه‌های نخبه‌محور، او اعتقاد داشت که ترمیم جامعه از پایین رخ می‌دهد، نه از بالا. دولت لازم است، اما کافی نیست. ساختارها ضروری‌اند، اما بدون کنش اجتماعی، در نهایت خنثی خواهند ماند.

در اندیشه صابر، جامعه میدان رقابت نیست، میدان همکاری است. همکاری نه به مثابه آرمان اخلاقی، بلکه به مثابه سازوکار توسعه و بقا. او همواره از مفهومی به نام «ظرفیت‌سازی اجتماعی» سخن می‌گفت؛ به این معنا که جامعه باید بتواند یاد بگیرد، تصمیم بگیرد و تجربه‌های خود را نهادینه کند. جامعه بی‌ظرفیت، جامعه‌ای است که در برابر بحران‌ها ناتوان می‌ماند. این نگاه، اساس تحلیل او از توسعه را تشکیل می‌دهد.

هدی صابر توسعه را نه پروژه‌ای دولتی می‌دانست و نه یک جنبش سریع اجتماعی. توسعه برای او فرآیندی تاریخی بود؛ فرآیندی که در طول زمان و از خلال انباشت تجربه، کار، یادگیری و تلاش جمعی شکل می‌گیرد.

در نگاه او، توسعه از انسان آغاز می‌شود. نه از سرمایه، نه از منابع مالی، نه از طرح‌های کلان. انسان توسعه‌خواه، اخلاق توسعه‌خواه، و کار جمعی توسعه‌خواه، پایه‌های اصلی تغییر هستند. صابر با بررسی تجربه کشورهای آسیای شرقی و پروژه‌های محلی ایران، بارها نشان می‌داد که توسعه هنگامی رخ می‌دهد که جامعه قادر به سازماندهی خود باشد.

در نگاه او، توسعه محصول سه عامل است: نخست، وجود انسان‌هایی که در برابر رنج مسئولیت‌پذیرند. دوم، جامعه‌ای که قادر است مشارکت را به عادت تبدیل کند. سوم، زمان؛ یعنی تأکید بر استمرار، تراکم و پیشروی آهسته اما پایدار.

در دستگاه فکری صابر، توسعه یک «اخلاق» دارد؛ اخلاقی که او آن را در سه واژه خلاصه می‌کرد: رنج، کار، امید. این سه‌گانه با هم زنجیره‌ای تاریخی می‌سازند. رنج، نقطه آغاز حرکت و بیداری است؛ کار، ماده خام تبدیل رنج به تجربه است؛ و امید، افق بلندمدتی است که اجازه می‌دهد کار ادامه یابد و فرسایش اجتماعی جای آن را نگیرد.

از نظر او، توسعه بدون امید ممکن نیست. امید به معنای خیال‌پردازی نیست؛ بلکه به معنای باور به امکان دگرگونی پیوسته است. امید نیرویی است که جامعه را در برابر یأس ساختاری مصون می‌کند. صابر همواره از خطر «ناامیدی اجتماعی» سخن می‌گفت؛ وضعیتی که جامعه را از درون تهی و از بیرون آسیب‌پذیر می‌کند.

در نهایت، توسعه از نظر او محصول «آگاهی تاریخی» نیز هست. جامعه‌ای که تاریخ خود را نشناسد، نمی‌تواند مسیر پیشرفت را تشخیص دهد. به همین دلیل صابر مطالعات تاریخی گسترده‌ای درباره شخصیت‌هایی چون طالقانی، بازرگان، سحابی و شریعتی انجام داد. برای او، این چهره‌ها تنها متفکر نبودند؛ بلکه «منابع انرژی اجتماعی» بودند؛ کسانی که تجربه‌هایشان باید به حافظه تاریخی جامعه منتقل شود. در میان تمام مفاهیم مطرح‌شده توسط صابر، «اخلاق مسئولیت» جایگاهی بنیادی دارد. این اخلاق از دو رکن تشکیل می‌شود: رکن فردی و رکن اجتماعی. از نظر او، هیچ تحول اجتماعی بدون تحول در اخلاق فردی ممکن نیست. اما اخلاق فردی نیز بدون تعهد به جامعه کامل نمی‌شود. این نگاه، حلقه اتصال انسان، جامعه و توسعه است.

صابر معتقد بود جامعه تنها زمانی می‌تواند از بحران‌ها عبور کند که شهروندانی تربیت شود که مسئولیت‌پذیر، اهل کار، امیدوار، مشارکت‌جو و اخلاقی باشند. این مسئولیت‌پذیری تنها یک فضیلت فردی نیست؛ بلکه یک ضرورت اجتماعی است.

اخلاق مسئولیت در نگاه صابر مبتنی بر چهار اصل است: نخست، صداقت؛ دوم، کار جمعی؛ سوم، تحمل رنج برای هدفی بزرگ‌تر؛ چهارم، امید به آینده. این اصول، ستون‌های اصلی تحلیل او از جامعه ایران هستند و در تمام نوشته‌ها و کنش‌هایش حضور دارند.

یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد صابر این بود که هم متفکر بود و هم کنشگر. اندیشه را از عمل جدا نمی‌کرد. این پیوند اندیشه و عمل در چند سطح دیده می‌شود: در سطح نخست، او اندیشه را در میدان واقعی شکل می‌داد؛ از کار در مناطق محروم تا مطالعه تاریخ، از زندان تا حلقه‌های مطالعاتی. در سطح دوم، عمل را بدون پشتوانه نظری نمی‌پذیرفت؛ هر پروژه عملی باید دارای مدل، چارچوب و هدف باشد. در سطح سوم، همواره تلاش می‌کرد تجربه را به دانش تبدیل کند؛ یعنی آنچه در عمل می‌آموزد، دوباره به صورت تحلیل، مقاله، درس‌گفتار و متن مدون شود. این چرخه اندیشه-عمل-اندیشه، ویژگی منحصربه‌فرد اوست و دلیل تأثیرگذاری‌اش بر نسل جدید روشنفکری ایران.

هدی صابر به‌طور آشکار در امتداد سنت روشنفکری دینی ایران قرار می‌گیرد. او خود را از تبار طالقانی، بازرگان و سحابی می‌دانست. اما مهم‌تر اینکه نگاهش به این چهره‌ها تقلیدی نبود، بلکه انتقادی و خلاقانه بود. در تحلیل‌های او، طالقانی نماد عدالت‌خواهی اخلاقی، بازرگان نماد تجربه‌گرایی عقلانی، و سحابی نماد توسعه‌خواهی ریشه‌دار بودند. او تلاش می‌کرد این سه جریان را به یک الگوی جدید تبدیل کند: الگوی انسان‌محور، اخلاق‌محور و توسعه‌محور.

از سوی دیگر، صابر ارتباطی انتقادی با روشنفکری سیاسی ایران داشت. او معتقد بود که روشنفکری سیاسی بیش از حد به قدرت نگاه می‌کند و کمتر به جامعه. او بر این باور بود که تغییر از مسیر جامعه می‌گذرد، نه از مسیر سیاست صرف. به همین دلیل، صابر را باید نماینده «روشنفکری اجتماعی» دانست؛ نوعی از روشنفکری که هدف آن ساختن جامعه و تربیت انسان‌های مسئول است.

هدی صابر در خرداد 1390 در زندان از میان ما رفت؛ اما میراث فکری او همچنان زنده است. اندیشه او به ما می‌آموزد که جامعه از مسیر رنج، کار و امید می‌تواند خود را بازسازی کند. او به ما یادآور می‌شود که انسان در دل ساختارها نیز می‌تواند فاعل باشد؛ و اینکه توسعه نه پروژه‌ای دولتی، بلکه فرآیندی اخلاقی و تاریخی است. پیام اصلی صابر برای جامعه امروز این است: مسئولیت بر دوش همه ماست. جامعه تنها زمانی تغییر می‌کند که انسان‌ها تغییر کنند و این تغییر از دل رنج فهم‌شده، کار جمعی مستمر و امید پایدار عبور می‌کند. از این منظر، اندیشه هدی صابر تنها یک نظام فکری نیست؛ بلکه راهی برای زیستن است.

عباد عموزاد