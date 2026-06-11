ایندیپندنت فارسی - به گزارش خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، شرکتها و داراییهای ایلان ماسک در منطقه خاورمیانه به لیست اهداف نظامی جمهوری اسلامی ایران اضافه شده است. این خبرگزاری مدعی شد که تصمیم مذکور در پی به دست آمدن شواهدی مبنی بر استفاده ارتشهای آمریکا و اسرائیل از زیرساختهای تحت مدیریت ایلان ماسک، از جمله اینترنت ماهوارهای «استارلینک»، اتخاذ شده است.
فارس در گزارش خود نوشت: «ایستگاههای زمینی استارلینک واقع در اراضی اشغالی [اسرائیل]، قطر، اردن، امارات و عمان، به همراه سهامداران اسپیسوکس و همچنین زیرساختهای دو شرکت الفیظابی و مبادله، از جمله مکانهای جدید در لیست اهداف ایران هستند.»
اگرچه سپاه پاسداران و مقامات رسمی جمهوری اسلامی هنوز این گزارش را تایید یا تکذیب نکردهاند، اما رسانههای جمهوری اسلامی در روزهای گذشته گزارش روزنامه «والاستریت ژورنال» درباره اسپیسایکس را به طور گسترده بازنشر کردند که به نظر میرسد مبنای ادعای خبرگزاری فارس بوده است.