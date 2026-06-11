یک افسر پلیس تورنتو هنگام اجرای حکم بازرسی علیه یک هسته وابسته به کتائب حزبالله مورد حمایت جمهوری اسلامی در کانادا کشته شد
خبرنامه گویا - یک افسر پلیس در تورنتو کانادا در جریان عملیات اجرای حکم بازرسی در پروندهای که مقامها آن را مرتبط با یک کارزار تروریستی علیه اهداف یهودی، اسرائیلی و آمریکایی و دارای ارتباط با رژیم ایران میدانند، کشته شد.
پلیس تورنتو اعلام کرد این حادثه بامداد امروز در منطقه یورک رخ داد؛ زمانی که مأموران برای اجرای حکم بازرسی وارد یک ساختمان مسکونی شدند.
مایرون دمکیو، رئیس پلیس تورنتو، هویت افسر کشتهشده را «مارک پینیزوتو» ۴۳ ساله اعلام کرد.
به گفته سخنگوی پلیس، چند مأمور وارد آپارتمانی در طبقه چهارم یک برج مسکونی شدند که در آنجا یک جوان ۱۹ ساله به سوی آنها آتش گشود و پینیزوتو را هدف قرار داد. یکی دیگر از مأموران نیز در پاسخ، چندین بار به سوی مظنون شلیک کرد. این فرد با وضعیت وخیم به بیمارستان منتقل شده است.
دمکیو همچنین اعلام کرد مظنون دیگری به نام «زارا جَبی» ۱۹ ساله متواری است و پلیس او را مسلح و خطرناک توصیف کرده است.
به گفته پلیس کانادا، این عملیات به پروندهای مرتبط است که چندین مورد تیراندازی، از جمله حمله ماه مارس به کنسولگری آمریکا در تورنتو، در آن مورد بررسی قرار دارد.
بر اساس شکایت کیفری ثبتشده در دادگاهی در نیویورک در ماه آوریل، فردی به نام محمدباقر سعد داود السعدی به عنوان طراح اصلی حمله به کنسولگری آمریکا معرفی شده است.
دادستانهای فدرال آمریکا میگویند الساعدی، شهروند عراقی-ایرانی با ارتباطات گسترده با جمهوری اسلامی، یک کارزار تروریستی علیه اهداف یهودی، اسرائیلی و آمریکایی در آمریکا، اروپا و کانادا را هدایت کرده است.
اسناد قضایی نشان میدهد الساعدی مدعی بوده که عوامل وابسته به او پشت دو حمله در کانادا قرار داشتهاند. او از این اهداف با عنوان «کنسولگری و کنیسه» یاد کرده بود. بازرسان این اظهارات را اشارهای به تیراندازی ماه مارس به کنسولگری آمریکا در تورنتو و حمله به یک کنیسه یهودیان میدانند.
الساعدی همچنین در گفتوگو با یک منبع محرمانه گفته بود: «در کانادا، ما افراد خودمان را داریم.»