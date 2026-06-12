بر این اساس، مذاکرات دشوارتر درباره سطح غنی‌سازی، تاسیسات هسته‌ای و سایر موضوعات حساس در مراحل بعدی دنبال خواهد شد.

یک مقام اسرائیلی و فردی مطلع از روند مذاکرات گفته‌اند که توافق فعلی صرفاً چارچوبی برای بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش‌های فوری است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز هفته گذشته در کنگره گفته بود که مذاکرات تفصیلی درباره برنامه هسته‌ای ایران زمان بیشتری نیاز دارد و بازگشایی تنگه هرمز تنها نخستین مرحله از روند گفت‌وگوهاست.

ایران اینترنشنال - بر اساس اطلاعات منتشرشده، آنچه تاکنون میان طرفین مورد توافق قرار گرفته، بیشتر به بازگشایی تنگه هرمز و پایان محدودیت‌های اعمال‌شده بر این آبراه راهبردی مربوط می‌شود و نه حل‌وفصل کامل پرونده هسته‌ای ایران.

مذاکرات درباره دارایی‌های مسدودشده ایران

همزمان، منابع آگاه از گفت‌وگوها اعلام کرده‌اند که یکی از محورهای اصلی مذاکرات، دسترسی [حکومت] ایران به منابع مالی مسدودشده خود در قطر و سایر کشورها بوده است؛ منابعی که ارزش آنها بیش از ۱۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

به گفته یک مقام اروپایی و فردی مطلع از مذاکرات، دو طرف درباره سازوکارهایی گفت‌وگو کرده‌اند که امکان استفاده محدود ایران از این منابع را بدون نقض رسمی تحریم‌های آمریکا فراهم کند.

اگرچه مارکو روبیو اعلام کرده واشینگتن در ازای بازگشایی تنگه هرمز هیچ تخفیف تحریمی فوری ارائه نخواهد کرد، اما امکان دسترسی [حکومت] ایران به بخشی از این دارایی‌ها برای خرید کالاهای مشخص می‌تواند پاسخی به مطالبه تهران برای دریافت امتیازات اقتصادی در ابتدای مذاکرات باشد.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اقتصاد ایران با تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و مشکلات جدی در تامین خدمات عمومی مواجه است و دسترسی به منابع مالی می‌تواند برای دولت ایران یک دستاورد ملموس در برابر افکار عمومی محسوب شود.