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صفحه نخست » خبرگزاری مهر: توافق احتمالی حاوی بندهای مهمی است

mehr.jpgخبرگزاری مهر: خروج نیروهای آمریکا و بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری ایران در توافق است

خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی، متنی ۱۴ بندی را به عنوان پیش‌نویس تفاهم‌نامه میان واشینگتن و تهران منتشر کرد. این متن در اکثر موارد با گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های بین‌المللی تفاوت دارد.

بر اساس گزارش مهر، در این پیش‌نویس آمریکا متعهد شده است نیروهای خود را از پیرامون ایران خارج کند و همراه با متحدانش طرح‌های بازسازی ایران را با حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار تامین مالی کند.

مهر همچنین نوشت بازگشایی تنگه هرمز ظرف ۳۰ روز و با «ترتیبات ایرانی» انجام خواهد شد. بر اساس این گزارش، در دوره ۶۰ روزه مذاکرات نهایی نیز ۲۴ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران آزاد می‌شود و نیمی از این مبلغ پیش از آغاز مذاکرات در اختیار جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت.

*گزارش خبرگزاری مهر بر پایه یک منبع ناشناس منتشر شده و تاکنون از سوی مقام‌های آمریکایی یا جمهوری اسلامی تأیید نشده است. همچنین برخی از بندهای مطرح‌شده در این گزارش با چارچوب‌های شناخته‌شده مذاکرات و گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های بین‌المللی همخوانی ندارد. با این حال، دو موضوع «آینده حضور نظامی آمریکا در منطقه» و «نحوه تأمین منابع مالی برای بازسازی و احیای اقتصاد ایران» از جمله محورهایی هستند که در صورت دستیابی به هرگونه تفاهم گسترده میان تهران و واشینگتن، می‌توانند در مراحل بعدی مذاکرات مورد بحث قرار گیرند.

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