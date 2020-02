View this post on Instagram

⁣سکانس خیلی کوتاهی از فیلم "کنیز" ، سال پنجاه و سه، با بازی #سعید_راد. وقتی از زیاده روی در بعضی (نه همه)‌ فیلمهای ایرانی قبل از انقلاب صحبت میشه، در لیست فیلمها اکثرا فیلمهای سعید راد دیده میشه، از جمله همین فیلم. به نظر شما چطور میشه که هنرپیشه مردی که در بیشترین فیلمهای "صحنه دار" قبل از انقلاب بوده امروز هنوز اجازه ی فعالیت سینمایی و تلویزیونی و سخنرانی در جشنواره ها را داره و داور هم شده، در حالیکه امثال #ملک_مطیعی، #فردین، #بهروز_وثوقی، #منوچهر_وثوق و #بیک_ایمانوردی یک عمر ممنوٰع الکار و خانه نشین شدن؟! #تونل_زمان