یکی از طرفداران #طب_اسلامی که اعتقادی به انتقال ویروس #کرونا ندارد بدون تجهیزات بهداشتی با #بیماران در شهرهای مختلف دیدار می‌کند. او هدفش را رد اظهارات رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان عنوان کرده که گفته بود اگر افراد بدون تجهیزات با مبتلایان به کرونا دیدار کنند بیمار می‌شوند.