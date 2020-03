View this post on Instagram

در یک برنامه تلویزیونی که از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده است، مصرف بابونه و شیرین‌بیان برای درمان #کرونا توصیه می‌شوند. پیش از این، حضور برخی طرفداران «طب اسلامی» در بیمارستان‌ها و ملاقاتشان با بیماران مبتلا به کووید۱۹ مورد انتقاد قرار گرفته بود. نظر شما چیست؟