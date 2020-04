او در ادامه نوشته که «تحریم‌های دولت ترامپ به معنای انتشار مجدد ویروس در ایران است» و انتشار ویروس در ایران هم «به معنای شیوع آن در آمریکا خواهد بود» بنابراین «به ما و خودتان کمک کنید».

Dear Americans: If we don't fight the Coronavirus globally it will reappear globally, again and again and again. Trump's economic sanctions equals further spread of the virus in Iran which equals further spread of the virus in the US! Help us help you.