شبکه خبری ای‌بی‌سی با یادآوری این تاریخچه می‌نویسد که این شد که جامع‌ترین طرح مقابله با همه‌گیری سراسری ایالات متحده کلید خورد؛ طرحی که در آن نمودارهایی برای برپایی یک سامانه هشدار اولیه جهانی، بودجه جدا برای تهیه سریع واکسن و ایجاد یک انبار بزرگ ملی برای منابع مهمی مانند ماسک‌های صورت و دستگاه‌های تنفسی گنجانده شد.

ای‌بی‌سی می‌نویسد که این طرح ۷ میلیارد دلاری در آمریکا برای سه سال جدی گرفته شد و حتی مقامات ارشد آمریکا مرتباً تمریناتی برای سناریوی وقوع یک همه‌گیری جهانی ویروس هم انجام می‌دادند اما پس از آن، با گذر زمان، اولویت‌های دیگر به‌طور خزنده طرح جرج بوش را به وادی فراموشی کشاندند.

رسانه‌های مختلف آمریکایی اکنون گزارش می‌دهند که دولت کنونی آمریکا برای مقابله با ویروس کرونا همان طرح جرج بوش را از قفسه بیرون آورده و همان طرح، چارچوب و اساس تلاش‌های امروزی دولت ترامپ برای مهار کرونا را تشکیل می‌دهد.

I miss George Bush at this moment! George W. Bush's 2005 quote about preparing for a pandemic is in the spotlight https://t.co/cCu466BiLE