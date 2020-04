تلاش‌های متعدد برای ساختن پنجره‌های خورشیدی نیمه‌شفاف و محقق ساختن این رؤیا تا پیش از این به خاطر ناپایداری مواد، بازده پایین و قیمت بسیار بالا شکست خورده بود.

اما اکنون با بودجه مخصوصی که آژانس انرژی‌های تجدیدپذیر استرالیا در این راه مصرف کرده، پژوهشگران توانسته‌اند یک ماده آلی نیمه‌رسانا تهیه کنند که می‌شود آن را تبدیل به بَسپار (پلیمر) کرد و با آن پایداری سلول‌های خورشیدی نیمه‌شفاف را تضمین کرد.

تیم پژوهشی دانشگاه مانِش (موناش) در ملبورن استرالیا که به این فناوری دست یافته اکنون در حال همکاری با «وریدیَن گلاس» یکی از بزرگترین تولیدکنندگان شیشه در استرالیا است، تا ساخت و فروش انبوه این محصول بتواند آغاز شود.

Windows will soon generate electricity, thanks to #solar cells. Funded as part of ARENA's Solar PV R&D funding round. Great work to all involved! @excitonscience @monashengineers @MonashUni. Via @AusSMC - https://t.co/O9nn85uQg8 pic.twitter.com/5wwxsBs08s