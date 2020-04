View this post on Instagram

در یونان، من با کسانی آشنا شدم که هرگز فراموش‌شان نخواهم کرد. آنجا دیدم که ایرانی‌ها با مشکلات و گرفتاری‌هایی دست و پنجه نرم می‌کنند که هرگز نباید تجربه‌اش می‌کردند. اما در عین حال، آنجا امید هم بود. امیدوارم با من همراه شوید تا داستان‌های ایرانیانی را بشنویم که آن‌طور که باید درباره‌شان نشنیده‌ایم. می‌تونید این مستند رو همین جمعه ساعت ۲۱ به وقت تهران در تلویزیون «ایران اینترنشنال» تماشا کنید. لینک در بیو. #پناهجویان_بی_صدا In Greece I met people I'll never forget and encountered struggles and strife that Iranians should never have to endure. But there was also hope. I hope you'll join me in hearing the stories of Iranians we don't hear enough about. You can watch the documentary of our trip this Friday at 12:30 PM EST on Iran International. Link in Bio. #پناهجو #پناهندگی #ایران