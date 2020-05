View this post on Instagram

#ایران_بریفینگ / این فیلم را یادتان هست در کوران #سیلهای نوروزی سال ۱۳۹۸ که #غلامرضا_شریعتی #استاندارخوزستان به پیرمرد سیل‌زده گفت: «حرف بی‌ربط نزن! آدم مخالف نظام ، خائن بی‌تربیت برو گمشو تا ندادم...» جالب اینجاست درست در همان روزها یعنی فروردین ۱۳۹۸ همسر و‌فرزندان شریعتی با دریافت ۲۰۰ هزار رشوه از مالک هفت‌تپه در #سفرهای_نوروزی در #اروپا بسر می‌بردند! حالا شاید درست تر بشود پرسید : چه کسی خائن است؟ اسدبیگی مالک هفت تپه و متهم ردیف اول فساد مالی کارخانه هفت تپه امروز گفت : با واسطه ۲۰۰ هزار دلار به همسر استاندار خوزستان پول دادم و هزینه سفر خارجی این خانواده را تقبل کردم ! جالب اینجاست که شریعتی نزدیک ترین استاندار به #حسن_روحانی است و وقتی رئیس #هلال_احمر به واسطه #فسادمالی استعفا داد تا به زندان برود، روحانی شریعتی را سرپرست #سازمان_هلال_احمر معرفی کرد. اکنون سئوال اینجاست آیا روحانی چنین استاندار فاسدی را برکنار می‌کند؟ #خوزستان_مظلوم #فساد_سیستماتیک #استاندارشریعتی #دزدی_تو_روز_روشن @irbriefing