این سخنان مادر صبا در مورد برادر حسن روحانی را بشنوید! حکم صبا کردافشاری با فشار سپاه پاسداران به پانزده سال حبس افزایش یافت. صبا در دادگاه بدوی به بیست ‌چهار حبس محکوم شده بود اما در دادگاه تجدید نظر از اتهام اشاعه فساد و فحشا تبرئه شده بود و به این ترتیب حکمش کاهش پیدا کرده بود. اما اخیرا با شکایت ضابط پرونده یعنی سپاه صبا دوباره به اتهام فساد و فحشا محکوم شد. به همین دلیل حکم بیست و‌چهارسال زندان او یک بار دیگر تایید شده که در این صورت پانزده سال از این حکم اجرا خواهد شد. ‏ صبا به دلیل اعتراض به گرانی، تلاش برای صدا دادن به زندانیان گمنام و عضویت در کمپین چهارشنبه‌های سفید محاکمه شد و مادرش راحله احمدی نیز به خاطر اینکه برای دخترش دادخواهی کرد زندانی شد. مادر صبا این فیلم را پیش از اینکه خودش راهی زندان شود ضبط کرد تا به بی‌عدالتی مسؤلان اعتراض کند و‌ حالا چون این مادر در زندان است ما صدای #صبا_کردافشاری باشیم