و همۀ این سپربلا کردن‌ها در حالی است که بهائیان ایران از حقوق شهروندی خود ۴۱ سال است که محرومند و حکومت جمهوری اسلامی ایران هزاران بهائی را از مشاغل خود اخراج کرده و حقوق بازنشستگان قطع نموده، صاحبان حِرَف و مشاغل را با اِبطال جواز کسب و ممانعت از ادامۀ کار رو به رو کرده، چند صد مغازه را پلمپ کرده، هزاران بهائی را زندانی نموده، علاوه بر شکنجه‌های روحی همۀ زندانیان، ده‌ها نفر از ایشان را شکنجه‌های جسمانی هم داده، بیش از ۲۲۰ نفر بهائی را به شهادت رسانده، اساتید بهائی و نیز جوانان بهائی را از دانشگاه‌ها اخراج کرده و دیگر اجازۀ ورود به آنها نداده، حتّی در مقاطع دبستان و راهنمایی و دبیرستان نیز بعضی کودکان و نوجوانان و جوانان بهائی را محروم از تحصیل کرده، این دانش آموزان در بعضی مدارس با انواع مشکلات و تهاجمات، حتّی از طرف مدیران و معلمان خود، روبرو شده، حتّی بعضی نوزادان شیرخوار همراه مادرانشان زندانی شده، در بعضی شهرها قبرستان‌های بهائی را که به گلستان جاوید معروف‌اند بنحو توهین آمیزی مورد اهانت قرارداده و ویران ساخته، به منازل بهائیان هجوم برده، اموال و املاک آنان بعضاً غارت و بعضاً مصادره گردیده، موقوفات بهائی در سراسر کشور ایران مصادره شده، بسیاری از روستائیان و کشاورزان بهائی از روستاهای خود اخراج شدند و زمین‌های کشاورزی آنان غصب شده، در مواردی خانه و مزارع بعضی بهائیان را آتش زده، هزاران هزار جلد کتاب و آثار و تصاویر و فیلم و نوار و سی دی‌های دینی و عقیدتی بهائی را با یورش و یا مراجعه به چندین هزار منازل بهائیان و اماکن بهائی در این چهل و یک سال ضبط و مورد بی احترامی و بعضاً نابود کرده، در عوضِ نابود کردن آنها، صدها مقاله و کتاب ردیۀ علیه دیانت بهائی در رسانه‌ها و نمایشگاه‌ها و دهها مستند و برنامه و فیلم در صدا و سیما و هزاران مطلب دروغ و افترا در سایت‌ها و وبلاگ‌های ضد بهائی منتشر نموده، و در مقابل به بهائیان اجازۀ پاسخ در رسانه‌ها داده نشده و حتّی سایت‌های اینترنتی بهائیان را که تنها رسانۀ قابل دسترس برای ایشان بوده و برای پاسخ به دروغ‌ها و افترائات ضدِّ بهائی و معرفی و ارائۀ حقیقت دیانت بهائی راه اندازی شده بارها و بارها مورد حملات سایبری قرار داده و فیلتر نموده...

امّا می‌رسیم به جریان شیوع ویروس کرونا و ناکارآمدی مسؤولین جمهوری اسلامی ایران در مدیریّت مشکلات حاصله از آن. چه سپربلایی بهتر از بهائیان برای این که علّتِ شیوع این ویروس را نیز ایشان بدانیم؟! و چه بهانه‌ای بهتر از این برای توجیه افکار عمومی درمورد تشدید آزار و اذیّت بهائیان در هفته‌های اخیر و احضار و زندانی کردن حدّاقلّ ۷۷ نفر از ایشان در سرتاسر ایران در استان‌های فارس، خراسان جنوبی، مازندران، اصفهان، البرز، کرمان، کرمانشاه و یزد؟ و نکتۀ جالب و تأسّف بار آن که «یک مقام قضایی در شیراز به دستکم ۴۰ شهروند بهائی که به دادگاه احضار شده و از یک سال تا ۱۳ سال حکم زندان گرفته‌اند، گفته است: «ما می‌خواهیم بهائیان این شهر را ریشه کن بکنیم و از بین ببریم»؛ ... و این سیاستی بوده که دولت جمهوری اسلامی در قبال بهائیان همیشه اعمال می‌کرده، امّا حالا به صورت واضح مطرح می‌شود. (۳)

وظیفۀ این بدنام کردن و نفرت پراکنی و افترا و دروغ و شایعه علیه بهائیان و طرد آنان از اجتماع را رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران به عهده دارند که صرف نظر از آمار وحشتناک ۴۱ سال فعالیّت قبلی در این زمینه، فقط در سال جاری تا به حال بیش از ۳۰۰۰ مقالۀ حاوی تبلیغات علیه آئین بهائی و بهائیان منتشر شده است که تعداد آنها از ماه ژانویه تا آوریل ۲۰۲۰ دو برابر شده است. (۴)

در همین راستا، اسفند ماه پارسال مشرق نیوز مطلبی منتشر کرد با این عنوان: «خوشحالی اعضای فرقه بهائیّت از شیوع کرونا در ایران و کاسبی با سلامت مردم/ کرونا اسطوره‌های غرب‌گرایان را درهم شکست» (۵) و اخیراً شبکۀ ۳ سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز به تقلید از مشرق نیوز برنامه‌ای با این عنوان تهیه و پخش کرده است: «ذوق مرگ شدن بهائیان از شیوع کرونا در ایران/ از ادعای مضحک شاهْ مهرۀ فرقۀ ضالّه تا»! (۶) علاوه بر چند رسانۀ مشابه دیگر، در این دو رسانه ادّعا شده:

«در حالی که مردم ایران روزهای سخت مبارزه با ویروس کرونا را پشت سر می‌گذرانند، غربْ شیفتگان و دشمنان ملت ایران نیز ترور روانی مردم از طریق شبکه‌های رسانه‌ای دشمنان ایران را با شدت دنبال می‌کنند. حالا با شیوع کرونا در سایر نقاط دنیا (بویژه اروپا و آمریکا) ابعاد این ترورِ روانی علیه ملت ایران بیش تر روشن می‌شود. در روزهای اخیر، فایل صوتی منسوب به «فرزام کمال‌آبادی»، از رهبران محفلِ بین‌المللی فرقۀ ضالّۀ بهاییّت، منتشر شده که با رضایت و خشنودی عیان از شیوع کروناویروس و بیمار شدن هموطنان، این مساله را به «انتقامِ کبیرِ اِلهیِ حضرتِ بهاءُالله» (بنیان‌گذار این فرقۀ ضالّه) مرتبط کرد و وعده داد که فازِ اصلی این «انتقام» هنوز در پیش است!»

شبکۀ ۳ سیما علاوه بر مطلب فوقِ مشرق نیوز، دربارۀ فایل منتَسَب به آقای «فرزام کمال آبادی»، مدّعی شده است خانم پردیس ثابتی دختر آقای پرویز ثابتی معاون سابق ساواک که ریشۀ بهائی دارند و زیست شناس محاسباتی و ژنتیکدان است (۷) ریاست پروژه‌ای را به عهده دارد که هدفش دستیابی به ژنوم ایرانیان برای جنگ بیولوژیک علیه ایرانیان است! و ادامه داده سایر بهائیان نیز به تبعیّت از قطبِ خود (؟!) از هیچ کاری برای افزودن رنج ایرانی‌ها در بحبوحۀ کرونا دریغ نکردند؛ از احتکارِ گستردۀ ماسک‌های ایمنی گرفته تا بمباران روان ایرانی‌ها و حمله به مدافعین خط اوّل سلامت در رسانه هایِ زرد خارجی!

هرچند ملّت شریف ایران هرچه از دهۀ اوّل حکومت جمهوری اسلامی ایران به دو دهۀ اخیر می‌رسیم، بیش تر با ماهیّت ستم پیشگی و اکاذیب و افترائات و نفرت پراکنی حکومت علیه دگر اندیشان آشنا و آشناتر شده و می‌شود، و از جمله هم اکنون خود مردم عزیز ایران نیز با گوشت و پوست و جان خود انواع پایمال شدن حقوق حقّۀ خود را لمس کرده‌اند و در نتیجه دریافته‌اند که آنچه بر ضدِّ بهائیان بیش از ۱۷۰ سال تبلیغات سوء به افکار عمومی تزریق و القا شده همه و همه چیزی جز اکاذیب و افتراء نبوده است، ولی لازم می‌داند دربارۀ اکاذیب و افترائات جدید مشرق نیوز و بعضی سایت‌های مشابه دیگر و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز حقایقی را مطرح کند تا در پروندۀ سیاه ستمگران ثبت گردد. تحریف و اکاذیب و افتراء این دو رسانه شامل دو مورد است: آقای پرویز ثابتی و دخترش خانم پردیس ثابتی؛ دیگری فایل صوتی منتَسَب به آقای فرزام کمال آبادی.

در مورد اوّل دربارۀ ادّعای بهائی بودن آقای پرویز ثابتی و دخترش خانم پردیس ثابتی و نقشۀ آنها برای دستیابی به ژنوم ایرانیان برای شیوع بیماری و جنگ بیولوژیک علیه ایرانیان، صرف نظر از صحّت و سُقمِ نقشۀ مزبور باید گفت نه تنها جامعۀ بهائی بارها حقایق را مبنی بر بهائی نبودن آقای ثابتی اعلان کرده است، بلکه خود او و دیگر محقّقان و منابع غیر بهائی نیز بر این حقیقت گواهی داده‌اند. (۸) باید گفت دیگر سال‌های اوّل انقلاب نیست که با اِنتساب هر عاملِ منفی در حکومت پهلوی به دیانت بهائی و بهائیان، مردم را علیه بهائیان بشورانند و نفرت پراکنی کنند تا زندانی کردن و کشتن و انواع ستم بر ایشان (۹) را توجیه نمایند.

نکتۀ قابل ذکر در اِظهار این که امثال آقای هویدا نخست وزیر یا بعضی وزرا و شخصیت‌های سیاسی زمان پهلوی و نیز آقای پرویز ثابتی بهائی نبوده‌اند، صرفاً برای بیانِ حقیقت و واقعیّت است که حاکی از بهائی نبودن ایشان است (۱۰) و الّا این قبیل نفوس مانند دیگر انسان‌ها دارای نکات مثبت و منفی در حیات خود بوده‌اند و جامعۀ بهائی صِرفاً برای بیان حقایق و روشن شدن اکاذیب و افترائات بهائی ستیزان برای هم میهنان عزیز است که اِنتساب ایشان را به بهائی بودن تکذیب می‌کند. چه بسا این شخصیّت‌ها برای میهن عزیزمان تأثیرات مثبت داشته‌اند و چه بسا تأثیرات منفی؛ امّا هرچه بوده‌اند چه مثبت و چه منفی حقیقت این است که بهائی نبوده‌اند. اساساً جامعۀ ایرانِ عزیزمان باید به سمتی برویم که اگر هر هم میهن عزیزی با هر عقیده‌ای کار مثبتی برای ایران عزیز کرد او را محترم و عزیز بداریم و به او افتخار کنیم. تعصّبات و پیشداوری و ضعف در تحقیقِ حقایق، سمِّ مهلکِ جامعۀ ما بوده و هست و باید آن را ترک کنیم. به قول آقای سام قندچی:

«چند روز پیش مقاله‌ای در روزنامه شرق دربارۀ تاریخ اعمال پرویز ثابتی در ساواک منتشر شده و در پایان مقاله عکس بزرگی از خانم پردیس ثابتی، دختر ایشان که دانشمندی مقیم آمریکا است، درج شده بود (۱۱). آخر اعمال آقای ثابتی چه ربطی به دختر ایشان دارد و ما کی قرار است یاد بگیریم که نظیر طالبان در افغانستان اعضاء خانواده مردم را بخاطر تنفّر از کسی هدف قرار ندهیم. موضوع ساواک شاه در گذشته و حال در جنبش سیاسی ایران در همۀ این سال‌ها به تفصیل بحث شده است. امّا برخورد صحیح برای بازماندگان جنایات ساواک خونخواهی نیست که مثلاً ایشان چون متّهم به قتل دختر کسی در گذشته است، امروز نیز دختر ایشان را بدون دلیل در مقاله‌ای با طرح جزئیات اعمال گذشتۀ آقای ثابتی مطرح کنیم. خوشبختانه در جامعۀ ایران سنّت ایلاتی خونخواهی که در کشورهایی نظیر پاکستان و افغانستان هر روز جان بی گناهی را می‌گیرد چندان رواجی ندارد. اجازه ندهیم چنین سنّت‌های نامیمونی آن هم در میان جنبش دموکراتیک و مترّقی ما پا بگیرد و هر انسانی مسؤول کارهای خودش است.» (۱۲)

امّا دربارۀ فایل صوتی منتسَب به آقای فرزام کمال آبادی که مشرق نیوز و سیمای جمهوری اسلامی ایران آن را دلیل بر ذوق مرگی و خشنودی عیان بهائیان از شیوع کروناویروس و بیمار شدن ایرانیان، دانسته‌اند و معتقدند آقای کمال آبادی آن را «انتقامِ کبیرِ اِلهیِ حضرتِ بهاءُالله» دانسته و وعده داده که فازِ اصلی این «انتقام» هنوز در پیش است. صرف نظر از این که ایشان نمایندۀ جامعۀ بهائی نیستند و نظراتشان کاملاً شخصی تلقی می‌شود، و صرف نظر از این که بر نگارنده نامعلوم است کلّ صحبت‌های ایشان چند دقیقه بوده و کجا و خطاب به چه جمعی بیان شده، مهمّ ترین نکته و حقیقت در همین محتوای مختصرِ فایل صوتی، تحریف صحبت‌های ایشان است. خوشبختانه مشرق نیوز- و بعضی دیگر سایت ها- قسمت اوّل صحبت‌های ایشان را که تحریف مزبور را آشکار می‌کند احتمالاً از روی حواس پرتی حذف نکرده است، امّا سیمای جمهوری اسلامی ایران آن قسمت را به خاطر تحریف واقعیّت و نفرت پراکنی علیه بهائیان عمداً حذف کرده است. از عجایب آن که هر دو رسانه چه با حذف و چه بی حذف یک نتیجه گرفته‌اند و آن این که بهائیان دشمن ایرانیان‌اند و می‌خواهند به ژنوم ایرانیان دست یابند تا با جنگ بیولوژیک علیه ایرانیان و اشاعۀ کرونا هم میهنان را بیمار کنند!

و این در حالی است که با توجّه به فایل صوتی مزبور اشارۀ آقای کمال آبادی به رئیس جمهور آمریکا و کلّ جهانیان بوده است و نه آن طور که مشرق نیوز و سیمای جمهوری اسلامی ایران عمداً تحریف کرده‌اند ایرانیان! عین صحبت‌های ایشان در مشرق نیوز که بدون حذف است چنین است. قسمت حذف شده در سیمای جمهوری اسلامی ایران را با حروف درشت می‌آورد:

«رئیس جمهور آمریکا می‌فرمایند The situation is under control تمام موضوع تحت احاطه و سلطۀ ماست و تحت کنترل است و مشکلی نیست. هنوز بشر ناخالص غافل هنوز فکر می‌کنه با نظام قدیمی خودش می‌تواند دنیا را بگرداند در حالی که انتقام عذاب کبیر اکبر الهی حضرت بهاءُالله در پیش است و اینها فقط فتیله‌های اوّل آن انبار مهمّات است و این کار بالا خواهد گرفت.» (۱۳)

امّا آنچه به نظر، مقصود و منظورِ آقای کمال آبادی از انتقام عذاب کبیر اکبر الهی بوده است، ریشه در تاریخ ادیان و کم و کیف دعوت انبیاء الهی دارد. در تاریخ ادیان و کتب آسمانی از جمله قرآن مجید سنّتی تغییرناپذیر مورد تأکید قرار گرفته است؛ بطوری که تمام داستان‌های قرآن مجید دربارۀ دعوت انبیاء و عکس العمل اقوام زمان ایشان و تبعات آن، حاکی از آن سنّت است. دربارۀ این سنّت در قرآن مجید از جمله سورۀ اِسراء آیۀ ۱۶ می‌فرماید: «وَ ما کُنّا مُعَذِّبینَ حَتّی نَبْعَثَ رَسُولاً» [و ما عذاب دهنده و مجازات کننده نیستیم مگر این که (تا اینکه) رسولی را بفرستیم] تا حجّت را بر خلایق تمام کند و آنچه را مأمور است ابلاغ فرماید. داستان‌های قرآن مجید دربارۀ انبیاء و شرحِ اِعراضِ اقوامشان و تنبیه آنها، که قسمت اعظمی از آیات قرآن را به خود اختصاص داده، کل شواهد بارز چنین سنّتی است. (۱۴)

با ظهور حضرت باب و حضرت بهاءُالله به عنوان موعود ادیان قبل (۱۵) مجدداً این سنّت مطرح گردید. بطوری که هم حضرت باب در اوّلین اثرشان به نام تفسیر سورۀ یوسف یا قَیّوم الاَسماء، و هم حضرت بهاءُالله در آثارشان، ضمن دعوت جهانیان و پیروان ادیان مختلف به آئین جدید، تأکید و اِنذار فرمودند اگر به پیام الهی ایشان برای اصلاح عالَم بی توجّهی شود و عمل نگردد، عذاب و انتقام الهی طبق فرمایش قرآن مجید «بِمَا کَسَبَتْ اَیْدیهِمْ» (سورۀ شوری، آیۀ ۳۰) و «بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ» (سورۀ شوری، آیۀ ۴۸﴾ به دستان خود بشر جاری خواهد شد. حضرت بهاءُالله به این منظور در طولِ بیش از چهار دهه رسالتشان را اعلان فرمودند و برای نجات ایران و جهان از ظلم و عُدوان آنچه شرط لازم و کافی بود در تعالیمشان تشریع و تشریح فرمودند. ندایشان را هم به مردم عادی و هم به بزرگان سیاسی و علمی و مذهبی جهان رساندند؛ از جمله در الواح و مکاتیبی عامّ و خاصّ خطاب به: سلطان عبدالعزیز عثمانی و فؤاد پاشا و عالی پاشا، وزرای او و علمای سنی عثمانی؛ الکساندر دوّم امپراطور روس؛ ملکۀ انگلیس ویکتوریا؛ ویلهلم اوّل پادشاه پروس و امپراطور ممالک متحدۀ آلمان؛ ناپلئون سوّم فرانسه؛ فرانسوا ژوزف امپراطور اطریش و وارث امپراطوری مقدّس روم؛ ملوک و رؤسای جمهور آمریکا؛ پاپ پیِ نهم رهبر مسیحیان کاتولیک جهان؛ خطاب‌های خصوصی و عمومی به علمای سنّی و شیعه؛ علمای زرتشتی؛ یهودیان؛ عموم علمایِ مذهبی جهان؛ نمایندگان مجالسِ عالم؛ فلاسفه؛ و ... (۱۶)

در این خطاب‌ها ضمنِ شرحِ بلایایِ وارده از عُلمای دینی و اُمَرای سیاسی و سلاطین بر خود و پیروانشان، آنان را از جمله به تحقیق دربارۀ دیانت بهائی و اطاعت از دین خدا دعوت نمودند، حقّانیّتِ آن را اثبات فرمودند، و از آنان خواستند به عدالت و اصلاح امورِ عالم و منع جنگ و خودداری از مسابقۀ تسلیحاتی و لزوم صلح جهانی و وحدتِ عالمِ انسانی توجّه نموده مشورت و رسیدگی کنند و فقرا و اتباعِ کشورهای خود را اماناتِ خدا دانند و بارِ هزینه‌های مسابقات تسلیحاتی را بر دوش ایشان تحمیل نکنند و پیروی نَفْس و هَویٰ ننمایند... و اخطار و اِنذار نمودند که «اِنْ لَنْ تَسْتَنْصَحُوا بِمٰا اَنْصَحْناکُم فیٖ هٰذَا الکِتابِ بِلِسانِ بِدْعٍ مُبینٍ یَأخُذْکُمُ العَذابُ مِنْ کُلِّ الجِهاتِ وَ یَأتیٖکُمُ اللهُ بِعَدلِهٖ اِذاً لا تًقدِرُونَ اَنْ تَقُومُوا مَعَهُ وَ تَکونُنَّ مِنَ العاجِزینَ.» (۱۷) [مضمون به فارسی: اگر هرگز به آنچه شما را در این کتابِ جدیدِ آشکار نصیحت کردیم پند نگیرید، عذاب از همۀ جهات شما را می‌گیرد و خداوند عدلش را در حقِّ شما جاری می‌فرماید در آن زمان قادر نخواهید بود با آن مقابله کنید و حتماً از ناتوانان خواهید بود. ]

به این ترتیب علت اصلی جنگ‌ها و بلایا و بیماری‌ها و مشکلات جهان امروز بی توجّهی به ندای عالمگیر حضرت بهاءُالله است. فِی الحقیقه دو عامل مهمّ در ایجاد و ادامۀ عذاب و بلایا و مشکلاتی که بشریّت را احاطه کرده است وجود دارد: اوّل) همان طور که عرض شد غفلت و قصور در شناخت ظهور حضرت بهاءُالله و پشت کردن به تعالیم حضرتشان؛ دوّم) غرق شدن در «مادّی گرایی». (۱۸) دربارۀ مورد اوّل، بیت العدل اعظم در پیام ۲۵ آوریل ۲۰۰۷ در پاسخ به پرسش یکی از بهائیان می‌فرمایند:

«علّت کلّی آتش خانمان سوز جنگ و جدال در نقاط مختلفۀ عالم مِن جمله خاورمیانه، غفلت بشر از شناساییِ مَظهَرِ ظهورِ کُلّیِ اِلهی و پیام زندگی بخش و سازندۀ پروردگار برای اهل عالم در این دوره از تاریخ است.»

حقیقتاً آن «پیام زندگی بخش و سازندۀ» حضرت بهاءُالله چیست که غفلت از آن موجب جنگ‌ها و فساد و بلایا و بیماری‌ها گردیده است؟ با اشاره به فهرستی از بعضی وجوه پیام حضرتشان در زیر، منصفین به این حقیقت شهادت خواهند داد:

«وحدت عالم انسانی»، «فخر از برای کسی نیست که صرفاً وطن خود را دوست دارد بلکه برای کسی است همۀ عالمیان را علاوه بر وطن خویش دوست دارد»، «ترک تعصّبات و تنگ نظری‌های ملّی و وطنی و جنسی و دینی و سیاسی و اقتصادی و لزوم وحدتِ آراء در امور عظیمه و اقدامات متّحدّۀ جهانی برای حلّ مشکلات بشری»، «لزوم و وُجوب خدمت به جمیع نوع بشر به عنوان ملاک و تعریف جدید از انسان، حضرت بَهاءُالله می‌فرمایند: "امروز انسان کسی است که به خدمت جمیعِ مَنْ عَلَی الاَرض [همۀ انسان‌های روی کرۀ زمین] قیام نماید. "»، «اهمّیت فوق العاده و لزوم دارا شدن صفات کمالی و آداب رحمانی همچون صداقت، امانت، وفا، تقوی، کَرَم، انصاف، تواضع، توکل، رضا، صبر، ادب، حیا، مَحَبّت، خلوص و صفای قلب، ...»، «تعدیل معیشت اقتصادی و رفع فقر و ثروت مفرط»، «تعلیم و تربیت اجباری و عمومی دختران و پسران و ترجیح تربیت دختران بر پسران»، «صلح عمومی»، «تشکیل محکمۀ کُبرایِ بین المللی برای ایجاد و حفظ صلح و عدالت بین دُوَل و مِللِ عالم»، «دین حقیقی باید سبب الفت و مَحبّت شود و الّا جز تقالید و تعصّب و جهل و خرافات نبوده و بی دینی بهتر است»، «ترک انواع تقالید و تعصّبات و خرافات و لزوم جستجوی شخصی حقیقت و آزادی عقیده»، «تطابق علم حقیقی با دین حقیقی»، «تساوی حقوق مردان و زنان»، «وحدت زبان و خط جهانی»، «عدل و حقّ و نهی از ظلم و ستم»، «وحدت اساس جمیع ادیان الهی»، «نهی و منعِ تنجیس و تکفیر افراد و مذاهب و مِللِ دیگر»، «لزوم استمرار ظهورات و ادیان الهی»، «انسان‌ها همه میوه‌های یک درخت هستند نه دو درختِ کفر و ایمان»، «مساوات حقّ و حقوق مَدَنیّۀ و اقتصادی انسان ها»، «حفظ حقوق شخصی و تأمین ابتکار و آزادی افراد و حفظ ناموس نفوس»، «ممنوعیّتِ حرفه و شغل دینی و مقام روحانی امثال کشیشی و آخوندی»، «وجوب کار به عنوان عبادت و منع گدایی به عنوان شغل»، «عدم مداخله در امور سیاسی حزبی و نزاع و جدال»، «آزادی فکر و عقیده و وجدان و حقّ اِعلان وجدان و اِبراز عقاید و نظریات»، «مَحوِ حکمِ قتلِ مُرتدِ دینی»، «منع تعرّض و اعتراض به وجدان و عقاید نفوس»، «اصل بسیار مهمّ مشورت در جمیع امور»، «تساوی زن و مرد در ادایِ شهادت به عنوان شاهد»، «نهی از تنبیه بدنی و کودک آزاری»، «لزوم تک همسری و منع تعدّد زوجات»، «نهی از خشونت علیه زنان و کتک زدن ایشان»، «جواز ازدواج با پیروان دیگر عقاید»، «ادارۀ جامعه به صورت شورایی و بدون پروپاگاند و دسایس انتخاباتی و سیاسی و کاندیداتوری»، «لزوم انفاق به فقرا از هر دین و آیین»، «نهی از استغفار نزد دیگران»، «لزوم رأفت و رحمت به حیوانات و جمیع موجودات و از جمله نهی از آزار و فشار و ستم بر حیوانات»، «نهی از اعتراض به دیگران»، «نهی از نژادپرستی»، «نهی از انتقام»، «نهی از تقیّه و کتمان عقیده»، «عمل به موجب نصوص صریحۀ کتاب و نهی از حدیث سازی و استناد به روایات»، «برداشت بهائی از روابط جنسی بر این عقیده استوار است که عفّت و عصمت باید هم از طرف مرد و هم از طرف زن کاملاً رعایت گردد و این امر صرفاً مربوط به زنان نیست بلکه مردان نیز مانند زنان باید قبل و بعد از ازدواج عفیف باشند»، «نهی از حمل سِلاح»، «نهی از خرید و فروش غلام و کنیز و برده»، «نهی از نزاع و جدال و قتل و فساد»، «نهی از جهاد دینی»، «منع خشونت و ترور»، «منع استفاده از روش‌های قهرآمیز در امور»، «نهی از فحش و لعن و نفرین و آنچه انسان را مکدّر می‌سازد»، «حکم عمران و آبادانی شهرها و روستاها و محیط زیست و منع تخریب آن»، «تأکید در لزوم بهداشت و نظافت و اعتدال و تناسب در جمیع امور از جمله در تغذیه»، «نهی از ورود بی اجازه به خانۀ کسی»، «نهی از دست بوسی و اِنحناء و تعظیم و به خاک افتادن و سجده بر دیگران»، «نهی از بالای منبر رفتن»، «در اختیار خود نفوس گذاشتنِ طرز پوشش و لباس با رعایت اعتدال و وقار» و امثال آن.

و چون رؤسای سیاسی و مذهبی و فکری به نصائح و تعالیمِ حضرت بهاءُالله توجّه نکردند گرفتار پیامدهای غرور و تعصّبات و خرافات و تقالید و ظنون و اوهام و اشتباهات و جنگ طلبی‌های خود شدند و این رَوَندی است که هنوز هم ادامه دارد و به دو جنگ جهانی اوّل و دوّم و ده‌ها جنگ منطقه‌ای ختم نشده، ترس از وقوعِ جنگِ جهانی سوّم و آلودگی‌های محیط زیستی و بحران‌های بهداشتی نیز مزید بر علّت شده و بر قلوب و افکار سایه افکنده و تا جهانیان و رهبران سیاسی و دینی و فکری جهان به تعالیم حضرت بهاءُالله توجّه نکنند عالَم آسایش نخواهد یافت. حضرت عبدالبهاء در دهۀ دوّم قرن بیستم برای آگاهی دادن و تشریح این حقیقت بسیار مهمّ و حیاتی در سفرهایی که پس از آزادی از زندان و قبل از وقوع جنگ جهانی اوّل به مصر و آمریکا و اروپا رفتند کوششی که در تاریخ ادیان بی نظیر و بی سابقه است فرمودند تا جهانیان خطرات جبران ناپذیر جنگ و اختلاف و لزوم صلح و وحدت را دریابند. خودشان در توضیح آن می‌فرمایند:

«عبدُالبهاء در کَنائِس و مَحافلِ اُروپ و آمریک در اکثرِ مُدُن [شهرها] نعره زنان اِعلانِ اَمرِ حضرت بهاءُالله نمود و نِدا به ملکوتِ اَبهیٰ کرد و بَراهینِ لامِعه اِقامه نمود و دلائلِ ظاهره و حجّتِ باهِره اِظهار کرد اَبداً از برای نفسی عُذری نماند بلکه بسیاری از خطابه‌ها در روزنامه‌ها اِعلان به آفاق شد. با وجودِ این هنوز ناس [مردم] در خوابِ غفلت گرفتار؛ متمسّک به مَجاز و از حقیقت بیزار؛ هنوز ناس در شهواتِ نَفْسانیّه مُنهَمِک به درجه‌ای که صُورِ اِسرافیل بیدار ننماید. البتّه این غفلت و کفرانِ نعمت و عدمِ اِنتِباه، سببِ حسرت و مشقت و جنگ و جِدال و حصولِ خُسران و وَبال است، و اگر اهلِ عالَم توجّه به اِسمِ اَعظم [حضرت بهاءُالله] ننمایند خطرِ عظیم در استقبال...» (۱۹)

و دربارۀ راه چاره می‌فرمایند:

«اگر این تعالیمِ عظیمه انتشار یابد هیأتِ اجتماعیِ عمومِ انسانی از جمیع مُخاطرات و عِلل و اَمراضِ مُزمِنه نجات یابد.» (۲۰)

مرکز جهانی بهائی، بیت العدل اعظم، در بیانیۀ «وعدۀ صلح جهانی» (۲۱) صادر شده به تاریخ اکتبر ۱۹۸۵، که به طور وسیعی در سطح محلّی و ملّی و بین المللی منتشر و به همۀ رهبران دُوَل و ملل عالم و بزرگان و شخصیّت‌های سیاسی و غیر سیاسی و فرهنگی و علمی و حقوقی و دانشگاهی و نمایندگان مجالس کشورهای جهان داده شد و با استقبال شخصیّت‌های مهمّی روبرو گردید (۲۲) نکات بسیار حیاتی و مهمّی برای حلّ مشکلات و رفاه مادّی و معنوی جهانیان مطرح فرمودند که نظر به اهمّیّت آن قسمتی که مربوط به این مَقال است تقدیم می‌گردد. می‌فرمایند:

«مواهبی که نوع انسان را از سایر مظاهر وجود ممتاز می‌کند در لطیفه‌ای مکنون است که از آن به روح انسانی که عقل نیز از خواصّ ذاتی آنست تعبیر میشود. این مواهب سبب شده که انسان را قادر بر ساختن بنیان تمدّن سازد و از لحاظ مادّی مرفّه‌اش نماید. امّا موفّقیّت در این امور هرگز سبب ارضاء روح انسانی نگشته است زیرا روح انسانی لطیفه‌ای است که به عالم برتر مایل و به جهان غیب راغب است پروازش به سوی حقیقت مطلقه و ذاتِ لایُدرَک یا جوهرُ الجَواهری است که نامش خدا است و ادیان که پی در پی در هر زمان به واسطۀ شموسِ ساطعۀ روحانی [انبیاء و رُسُل] ظاهر شده و مهم ترین رابطۀ بین بشر و آن حقیقت غیبیۀ مطلقه بوده‌اند همه سبب شده‌اند که استعداد و قوای بشری بیدار و مُصفّا گردد و توفیقات روحانی انسان با ترقّیّات اجتماعیش همعنان شود. لهذا هیچ کوشش معتبری در راه اصلاح امور انسانی و تأسیس صلح جهانی نمی‌تواند از امر دین غافل ماند. سعی بشر در فهم حقیقت دین و عمل به فرائض دینی در صفحات تاریخ ثبت است. یک مورّخ بزرگ دین را به قوّه‌ای تعبیر نموده که در طبیعت بشری سرشته شده است. هر چند نمی‌توان منکر شد که سوء استفاده از این قوّه در بروز بسیاری از فتنه‌ها و آشوب‌ها در جامعه و ظهور جنگ و جدال بین افراد سهمی بسزا داشته است ولی در عین حال هیچ ناظر منصفی قادر بر اِنکار تأثیر کلّی دین بر آثارِ اساسیِ مَدَنیّت انسانی نمی‌باشد به علاوه لزوم دین برای نظم جامعه و تأثیراتی که دین بر قوانین و اخلاقیّات بشری داشته مکرّراً به ثبوت رسیده است. حضرت بهاءُالله در وصف دین در مقام یک نیروی اجتماعی می‌فرماید:

"دین سبب بزرگ از برای نظم جهان و اطمینان مَنْ فِی الْاِمکان [جهانیان] است. "

و دربارۀ فساد و زوال دین چنین می‌فرماید:

"اگر سِراجِ دین مَستور مانَد هَرج و مَرج راه یابد و نَیِّرِ عدل و انصاف و آفتابِ اَمن و اطمینان از نور باز مانند. "

و آثار بهائی دربارۀ نتائج حاصله از چنین وضعی حاکی است که "اگر عالم از پَرتوِ دین محروم گردد، انحرافِ طبیعتِ بشری و تدنّیِ اخلاق و فساد و اِنحلالِ مؤسّساتِ انسانی به شدیدترین و بدترین وجه صورت پذیرد، طبیعت بشری به ذلّت گراید، اطمینان سلب گردد، نظم و ضبط قانون از میان بر خیزد و ندایِ وجدان مسکوت ماند و پردۀ حَیا دریده شود و حسّ مسئولیت و هم بستگی و وفا و رعایتِ یکدیگر خاموش گردد و نعمت آرامش و شادمانی و امید بتدریج فراموش شود. "

پس اگر بشریّت به تضادّ فلج کننده‌ای دچار گشته باید به خود بنگرد و غفلت خویش را بیاد آورد و به نداهای گمراه کننده‌ای که به آن دل بسته بیندیشد و متوجّه شود که چگونه به نام دین این همه سوء تفاهم و سرگردانی و آشفتگی بوجود آمده است. کسانی که چشم بسته و خود خواهانه اصرار به معتقداتِ مخصوص و محدودِ خود و تفاسیری غلط و ضدّ و نقیض از کلامِ پیغمبرانِ خدا به پیروان و مُریدانِ خویش تحمیل نموده‌اند مسئولیّتِ سنگینی در ایجاد این سرگردانی و آشفتگی دارند. علَی الخصوص که این آشفتگی بر اثر موانع و سدّهای مصنوعی که میان عقل و ایمان و علم و دین برپا گشته غلیظ تر و شدید تر می‌گردد. چون با نظر انصاف در کلام مؤسّسینِ ادیانِ بزرگ تحقیق شود و محیطِ اجتماعیِ زمانی که آن بزرگواران به رسالت خویش پرداخته‌اند در نظر آید معلوم می‌گردد که این مشاجرات و تعصّباتی که سبب تدنّی جامعه‌های دینی و بالنّتیجه تدنّی تمام شئون انسانی گشته در پیشگاه دین مردود است.

شاهدی که نظر مذکور را تأیید می‌کند آن که در تمام ادیان بزرگ جهان این پند مکرّر آمده که آنچه به خود نمی‌پسندی به دیگری مپسند و این تعلیم از دو طریق مؤیّد آن نظر است یکی آن که جوهر و چکیدۀ مفاهیم اخلاقی و آشتی بخش تمام ادیان است در هر زمان و مکان که ظاهر شده باشند، و دیگر آن که نَفْسِ این تکرار جنبۀ وحدتِ ادیان را که حقیقتِ ذاتیِ آنهاست به ثبوت می‌رساند؛ حقیقتی که مَعَ الْاَسَف بشر با تعابیر نارسا و نادرستی در تفسیر تاریخ بکلّی از درک آن غافل مانده است.

اگر نوع بشر مربّیان روحانی عصرِ طفولیّتِ خویش را با دیدگانی واقع بین می‌نگریست و در فطرتِ حقیقیِ آنان به عنوان وسائط بنای تمدّن عالم غور و تحقیق می‌کرد یقیناً از نتائج و ثمرات ظهور پی در پی آنان بهره‌ای صد چندان می‌گرفت. افسوس که چنین نشد.

اِحیاءِ حَمیّتِ مُفرطه از جانب متعصّبان مذهبی را که حال در بسیاری از نقاط جهان بوجود آمده نباید چیزی جز سَکَراتِ موت شمرد زیرا نَفْسِ عُنف و تَعَدّی و تجاوز که همراه این گونه نهضت‌ها است خود نشانۀ ورشکستگی و اِفلاس آنهاست. واقعاً از غم انگیزترین و عجیب ترین خواصّ این تعصّباتِ مذهبی آنست که هم ارزش کمالاتِ معنوی را که اسبابِ حصولِ وحدتِ عالَمِ انسانی است پایمال می‌کند و هم موفّقیّتِ اخلاقی و معنوی را که نصیبِ هر یک از آن ادیان گشته خوار و بی اعتبار می‌سازد.

دین قطع نظر از این که قوّه‌ای حیاتی در تاریخ بشری بوده و قطع نظر از احیاءِ تعصّباتِ جائرانۀ مذهبی در این ایّام، در نظر عدّۀ روزافزونِ مردمِ جهانْ اَمری لَغو و باطل و در قِبالِ حَلِّ مشکلاتِ دنیایِ جدید بسیار نارسا به شمار آمده است. لهذا مردم یا در پی کسبِ لذّات و اِرضاءِ شَهَواتِ مادّی رفته‌اند و یا مرام‌های ساختۀ بشر را جانشین دین ساخته‌اند و آنها را سبب نجات جامعه از یوغِ کَمَرشکن شرّ و فساد دانسته‌اند. امّا افسوس تقریباً همۀ این مرام‌ها بجای آن که مفهومِ وحدتِ عالَمِ انسانی را در بر گیرد و به ترویج توافق و آشتی در میان مردم مختلف پردازد، از طرفی از حکومت‌های ملّی بُتی ساخته و سایر مردم جهان را مُنقاد و مُطیعِ یک ملّت یا یک نژاد یا یک طبقه قرار داده و مباحثه و مبادلۀ افکار را ممنوع و متوقّف دانسته و ملیون‌ها مردم گرسنه را بیرحمانه رها کرده تا قربانی معاملات خود سرانۀ بازارهای جهان گردند که خود باعث تشدیدِ مَصائبِ اکثریّتِ نوعِ بشر گشته است و از طرف دیگر اجازه داده است که عدّۀ قلیلی از آدمیان در ثروت و رفاهی غوطه ور شوند که آباء و اجدادشان حتّی خوابش را هم نمی‌دیده‌اند.

چه رقّت انگیز است کارنامۀ مَرام هائی که اصحابِ عقل و دانش این جهان به جانشینیِ دین ساخته و پرداخته‌اند. قضاوتِ قاطع و ثابتِ تاریخ دربارۀ ارزش آن مَرام‌ها را باید در یأس و حرمانِ انبوهِ مردمانی جستجو نمود که در مِحرابِ آن مَرام‌ها نماز می‌گزارند. این مَرام‌ها که ده‌ها سال توسّط نفوسی که از این مَمَرّ در جامعۀ انسانی مقام و مَنصبی یافته و با قدرتی بی حدّ و حصر و روزافزون به اجرایِ آنها پرداخته‌اند چه ثمر داشته و جز مَفاسد و اَمراضِ اقتصادی و اجتماعیِ مُهلکی که در این سالیان اخیر قرن بیستم هر گوشۀ جهان را مبتلا ساخته چه نتیجه‌ای به بار آورده است؟ تمام این مَصائبِ ظاهری یک ضرر و آسیبِ معنوی داشته که انعکاسش در لاقیدی و بی مُبالاتیِ متداولِ کنونی و نیز در خاموش شدن شرارۀ امید در قلوبِ ملیون‌ها نفر از مردمِ محروم و بلاکشیدۀ جهان بخوبی دیده می‌شود.

دیگر وقتِ آن فرا رسیده تا به حسابِ مُروّجینِ مَرام هایِ مادّی، چه در شرق و چه در غرب چه منسوب به کاپیتالیسم و چه به کمونیسم، که مُدّعیِ رهبریِ اخلاقیِ جهانیان بوده‌اند رسیدگی کرد و پرسید که آیا جهان جدیدی که این مَرام‌ها وعده داده بودند در کجاست؟ آیا صلحِ جهانی که دَعویِ تحصیلش را داشته و خود را وقف آن می‌شمرده‌اند چه شد؟ آیا وصول به مرحلۀ پیروزی‌های فرهنگی که می‌گفتند بر اثرِ تفوّقِ فلان نژاد و فلان کشور و فلان طبقه از طبقاتِ بشر حاصل می‌شود به کجا انجامید؟ چرا اکثریّتِ مطلقِ جمعیّتِ جهان در این زمان بیش از پیش در گرسنگی و بدبختی غوطه ورند و حال آن که ثروت‌های نامحدودی که حتّی فرعون‌ها و قیصرها و یا حتّی امپراطوری‌های قرن نوزدهم خوابش را هم نمی‌دیدند اینک در دست حاکمان امور بشری انبار شده است؟

باری ریشۀ این خطا را که می‌گویند نوع انسان ذاتاً و قطعاً خودخواه و متجاوز است باید در این نکته دانست که دنیا دوستی و مادّیّت پرستی که مُوجِد و مُوَلِّد و در عین حال صفتِ مشترکِ جمیعِ آن مَرام‌ها است مورد تمجید و تقدیر واقع شده و همین جاست که باید زمینۀ بنایِ یک جهانِ جدید را که شایستۀ فرزندانِ ما باشد پاک و هموار ساخت.

این که مقاصد و اهدافِ مادّی نتوانسته است حاجات بشر را روا نماید امریست که به تجربه رسیده و نَفْسِ این تجربه باید ما را برانگیزد تا برای یافتن راه حلّ مشکلاتِ مُهلکِ جهان کوشش‌های دیگر تازه‌ای مبذول داریم. شرائطِ تحمّل ناپذیری که جامعۀ بشری را فراگرفته همه از شکستی مشترک حکایت می‌کند و این وضع بجای آن که گروه‌های متخاصم بشر را که در مقابل هم سنگر گرفته‌اند تشویق به آرامش و دوستی کند تهییج و تشویق به خصومت می‌گرداند. پس این مرض را علاجی کلّی و فوری باید یافت و درمان این درد در رتبۀ اوّل مربوط به طرزِ فکرِ جهانیان است. باید دید که آیا بشر در غفلت و سرگردانی خویش همچنان مداومت می‌ورزد و به مَفاهیمِ کهنه و مُندرِس و خیالبافی‌های غیرمنطقی تمسّک می‌جوید یا آن که رهبرانِ بشر پیروِ هر مَرام و آئینی که باشند حاضرند قَدَمِ همّت به پیش نهند و با عزمی راسخ و مشورت یکدیگر متّحداً به حَلِّ مَعقولِ مشکلات پردازند؟ نیکوست که خیراندیشان و خیرخواهان نوع انسان به این پند گوش فرادهند:

"اگر مَرام هایِ مطلوبِ نیاکان و مؤسّساتِ دیرپایِ پیشینیان و اگر بعضی از فرضیّاتِ اجتماعی و قواعدِ دینی از ترویجِ مَنافعِ عمومیِ عالَمِ انسانی عاجزند و حَوائجِ بشر را که دائماً رو به تکامل می‌رود دیگر برنمی آورند چه بهتر که آنها را به طاقِ نِسیان اندازیم و به خاموشکدۀ عقائد و تعالیمِ مَنسوخه درافکنیم. در جهانِ متغیّری که تابعِ قوانینِ مُسلّمِ کون و فساد است چرا آن مَرام‌ها را باید از خرابی و زوال که ناگزیر جمیع مؤسّسات انسانی را فرا می‌گیرد مُعاف و مُستثنی دانست؟ وانگهی معیارهایِ حقوقی و عقائد و قواعدِ سیاسی و اقتصادی فقط برای آن بوجود آمده که منافع عموم بشر را محفوظ دارد، نه آن که به خاطرِ حفظِ اصالتِ یک قانون یا یک عقیده بشر قربانی شود. "... قبولِ وحدتِ عالَمِ انسانی اوّلین شرطِ ضروری و اساسیِ تغییرِ سازمانِ جهان و ادارۀ آن به صورتِ یک کشور است که به منزلۀ وطنِ نوعِ انسان است. قبولِ عمومیِ این اصلِ معنوی برای هر کوششی در راهِ تأسیسِ صلحِ جهانی ضرورت دارد. از این جهت اصلِ وحدتِ عالَمِ انسانی را باید در سطحِ جهانی اِعلان نمود و در مدارس تعلیم داد و در هر کشوری پیوسته از آن حمایت کرد تا در بنایِ جامعۀ بشری مقدّمات یک تغییرِ اصلی بر اساسِ وحدت فراهم شود. در نظر بهائی قبولِ وحدتِ عالَمِ انسانی لازمه‌اش تجدیدِ بنا و خلعِ سِلاح جهانِ متمدّن است جهانی که در جمیع شئونِ حیاتش یعنی در سازمان سیاسی‌اش و در آمالِ روحانی‌اش و در تجارت و اقتصادش و خط و زبانش کاملاً متّحد و یگانه بوده، در عینِ حال در خواصِّ ملّیِ هر یک از کشورهایِ متّحده‌اش بی نهایت متنوّع باشد.»

با این توضیحات، مقصود احتمالی آقای فرزام کمال آبادی روشن می‌گردد که با اشاره به رئیس جمهور آمریکا گفته است: «رئیس جمهور آمریکا می‌فرمایند The situation is under control تمام موضوع تحت احاطه و سلطۀ ماست و تحت کنترل است و مشکلی نیست. هنوز بشر ناخالص غافل هنوز فکر می‌کنه با نظام قدیمی خودش می‌تواند دنیا را بگرداند در حالی که انتقام عذاب کبیر اکبر الهی حضرت بهاءُالله در پیش است و اینها فقط فتیله‌های اوّل آن انبار مهمّات است و این کار بالا خواهد گرفت.»

بیت العدل اعظم در پیام ۲۹ دسامبر ۱۹۹۰، پس از سقوط کمونیسم شوروی می‌فرمایند: «نظام‌های دیگر [از جمله نظام‌های آمریکا و اروپایی] که در قالبِ مَدَنیّتِ مادّی هنوز بَر جا و دائرْمدارِ عالَمِ انسان در این زمان است، چون از نَفَثاتِ رُوحُ الْقُدُس [تأییدات و تعالیم الهی] محروم است و از قوّۀ نافذۀ خَلّاقۀ اِلهیّه ممنوع نیز سرنوشتی بهتر از آن [کمونیسم] نخواهند داشت و چنان به مشکلاتِ لا یَنْحَلِّ اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی گرفتار گردد که ناچار شکست پذیرد و از پای بست ویران شود.» (۲۳)

و امّا در آخر این مَقال باید اشاره و تأکید کند که بهائیان برخلاف اکاذیب و افترائات و اتّهامات حکومت جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های وابستۀ آن، تعصّب ژنتیکی ندارند تا دستیابی به ژنوم ایرانیان برای جنگ بیولوژیک علیه ایرانیان هدفشان باشد، بلکه اساساً نوع انسان را واحد می‌دانند و بیزار از هر نوع تعصّب جنسی و نژادی و وطنی و ملّی و سیاسی و اقتصادی و دینی و امثاله هستند. آنان نه تنها سعی و کوششی در جنگ ژنتیک و ایجاد بیماری و جنگ روانی و ذوق زدگی از شیوع کرونا و احتکارِ گستردۀ ماسک‌های ایمنی (۲۴) ندارند، بلکه برعکس به اقدامات وسیعی جهانی برای کمک به حلّ مشکلات ایرانیان و جهانیان مشغول‌اند که برخلاف رفتارِ سوءِ حکومت جمهوری اسلامی ایران، به خاطر اقدامات انسانی‌شان مورد تحسین و تشویق دیگر دُول و مللِ منصفِ جهان‌اند. (۲۵) دعاهای انفرادی و جمعی بهائیان ایران و جهان کم ترین اقدامی است که برای رفع آلام کرونازدگان جهان و ایران انجام شده و می‌شود و این سوای همدردی و اقدامات عملیِ مادّی و انسانی ایشان است.

بیت العدل اعظم، در پیام نوروز ۱۳۹۹ خطاب به بهائیان جهان در همۀ کشورها چنین می‌فرمایند:

«همانطور که همگی آگاهید طیّ ماه‌ها و هفته‌های اخیر، جهانی بیمناک و مضطرب در تلاش درک بحران بهداشتی سریعُ الاِنتشاری می‌باشد که مردم بسیاری از کشورها را گرفتار کرده و پیامدهایش را برای اجتماع بشری هنوز نمی‌توان با قاطعیّت ارزیابی کرد. اطمینان داریم که شما نیز مانند ما بسیار نگران صحّت و رفاه نوع بشر، به خصوص اقشاری که بیش تر از همه آسیب‌پذیرند می‌باشید. به ندرت اینچنین آشکار و عیان گشته که توان جمعیِ اجتماع، از صحنۀ بین‌المللی گرفته تا سطح تودۀ مردم، بستگی به اتّحادی دارد که در عمل به مَنصّۀ ظهور رسد، و البتّه می‌دانیم که شما حمایت خود را از تلاش‌های ضروری که به منظور حفظ صحّت و سلامت همگان در این راستا انجام می‌شود دریغ نمی‌دارید.» (۲۶)

حامد صبوری

