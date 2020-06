دویچه وله - انتقادهای بولتون از ترامپ و شیوه زمامداری او همچنان ادامه دارد. او ترامپ را برای مقام ریاست جمهوری فردی "نالایق" و "نامناسب" می‌داند. جنجال بر سر انتشار خاطرات بولتون تبدیل به موضوع شماره یک رسانه‌های آمریکا شده است.

این روزها یک شخص در کانون توجه رسانه‌های آمریکا قرار دارد: جان بولتون. او که تا ماه سپتامبر سال گذشته، به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید فعالیت می‌کرد، بر آن است کتاب خاطرات خود را از دوره فعالیت ۱۷ ماهه خود در کاخ سفید منتشر کند.

کتاب خاطرات جان بولتون قرار است روز ۲۳ ژوئن منتشر شود. دونالد ترامپ نیز همه تلاش خود را به کار بسته تا زمان انتشار این کتاب را به تعویق اندازد. این در حالی است که نسخه‌هایی از این کتاب در اختیار خبرنگاران قرار گرفته است.

در همین رابطه، شبکه خبری "ای‌بی‌سی" آمریکا پای سخن جان بولتون نشسته است. خبرنگار ارشد این شبکه به یک نسخه از کتاب جان بولتون دست یافته است. کتابی با عنوان "این اتاق، جایی که در آن اتفاق افتاد!" (The Room Where It Happened," ")

👈مطالب بیشتر در سایت دویچه وله

مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید در این گفت‌وگو بار دیگر به انتقادهای خود از دونالد ترامپ و شیوه زمامداری او ادامه داده است.

بولتون در گفت‌وگو با شبکه خبری "ای‌بی‌سی" آشکارا ترامپ را فردی "نالایق" و "نامناسب" برای پست ریاست جمهوری دانسته است.

به باور بولتون، دونالد ترامپ تمایزی بین مصالح مملکتی و منافع شخصی خود قائل نمی‌شود و از این رو سیاست‌های او می‌تواند امنیت ملی آمریکا را به مخاطره اندازد.

این شبکه در توضیح مصاحبه بولتون با خبرنگار خود گفته است که در تاریخ آمریکا سابقه ندارد یکی از مشاوران ارشد یک رئیس جمهور در دوران زمامداری‌اش او را برای پست ریاست جمهوری فردی "نامناسب" بخواند.

هدف نخست: انتخاب مجدد!

جان بولتون در این گفت‌وگو اعلام کرده است که ترامپ در تمام سال‌های زمامداری خود تنها یک هدف را دنبال می‌کرده است و آن پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری بوده است.

به باور مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید، پیروزی مجدد برای ترامپ چنان پر اهمیت بوده که او حاضر به زیر پا نهادن مصالح امنیت ملی کشور شده است. او در این رابطه گفته است که ترامپ در حاشیه دیدار سران بیست از شی جین‌پینگ، رهبر چین خواسته است که با خرید میزان بیشتری از محصولات کشاورزی آمریکا شانس انتخاب او در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۰ را افزایش دهد.

این در حالی است که ترامپ پیوسته دمکرات‌ها را متهم کرده است که سیاستی مماشات‌جویانه و معطوف به نزدیکی به چین را دنبال می‌کنند.

بولتون همچنین از فقدان آگاهی سیاسی و اطلاعات دونالد ترامپ انتقاد کرده و گفته است که او برای پیشبرد سیاست‌های خود به‌شدت تحت تاثیر مشاوران خارجی بوده و بدون داشتن اطلاعات کافی تصمیم‌گیری می‌کند. گفته می‌شود که بولتون در کتابش از بی‌اطلاعی ترامپ از این که بریتانیا یک قدرت اتمی است خبر داده است.

ترامپ روز چهارشنبه ۱۷ ژوئن (۲۸ خرداد) بولتون را فردی دروغگو خواند و مدعی شد که همه شاغلان کاخ سفید از جان بولتون نفرت دارند.

دونالد ترامپ در واکنش به سخنان و اظهارات اخیر جان بولتون در یک پست توییتری از خود دفاع کرده است. ترامپ مدعی شده است که هیچ یک از ادعای مطرح شده در این کتاب صحت ندارد و او هرگز چنین مسائلی را اظهار نکرده است.

ترامپ بولتون را متهم به دروغ‌پراکنی و نشر اخبار کذب نموده و مدعی شده است که بولتون به علت اخراج خود از کاخ سفید و مقام مشاور ارشد امنیت ملی با انتشار این کتاب قصد انتقام‌گیری از او را دارد.

در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۹، همکاری جان بولتون با دونالد ترامپ پس از تقریبا یک سال و نیم پایان یافت. بولتون مدعی است که شخصا به علت سیاست‌های خطرناک ترامپ در مورد کره شمالی و دیدار با کیم جونگ اون، رهبر آن کشور از مقام خود کناره‌گیری کرده است. حال آنکه ترامپ مدعی است که او بولتون را اخراج کرده است.