3-تاثیر رقابت آزاد در بازار رسانه های پربیننده بر روی بی بی سی فارسی

دهه اخیر، شاهد تاسیس و بر آمد اقبال تلویزیون بی بی سی فارسی و تسلط انحصاری آن به عنوان پر بیننده ترین رسانه تصویری خارج از کنترل جمهوری اسلامی ایران بوده است. اما، مدیران این موسسه به دلیل محافظه کاری در انعکاس نارضایتهای بخشهای بزرگی از مردم ، به خصوص در شرایط پیدایش و حضور فعال و رقابت جویانه رسانه های دیگر چون "صدای آمریکا"، "من و تو" ، "ایران انترنشنال" و حضور پر رنگ پلاتفرمهای مجازی شبکه های اجتماعی، موقعیت پیشین خود را مشابه آنچه که ما در جریان جنبش سبز شاهد بودیم از دست داده است. اکنون در زمینه فعالیتهای خبری و تفسیری و بعضی برنامه های اجتماعی، تلویزیونهای"ایران انترنشنال" و "من و تو" به جدی ترین رقیب بی بی سی فارسی بدل شده اند. برای مدتی، برخی از چهره های دایمی مهمان در بی بی سی فارسی با گرایشات متمایل به جمهوری اسلامی که در این رسانه به نفوذ و جایگاه اختصاصی دست یافته اند، کوشیدند با تحریم رسانه های جدید و وصل آنها به سلطنت طالبان؛ یا دول عربستان و اسراییل و آمریکا، به یاری مدیران و برنامه ریزان بی بی سی فارسی بشتابند، ولی وقتی ره به جایی نبردند؛ خود نیز تن به حضور یک در میان در این رسانه های جدید که از نظر آنها وابسته بود، دادند؛ تا اقلا جای خالی جمهوری اسلامی را در برابر منتقدین رادیکال آن در این رسانه ها پر کنند( If you cannot beat them join them ).

4-تاثیر عدم حضور فیزیکی بی بی سی در ایران

چنین عاملی نمیتواند در سرعت، دقت و صحت وبیطرفی اخبار بی بی سی فارسی بی تاثیر نباشد، اما نباید در اهمیت آن اغراق شود. حتی اگر این خبرگزاری در داخل ایران هم دفتر و خبرنگاران متعدد داشت، باز همچنان مجبور بود؛ با ملاحظه سیاست دولت بریتانیا و در نظر گرفتنخطوط قرمز جمهوری اسلامی عمل کند و نتیجه عملی این رویه، تا حد زیادی پخش مکرر اخبار و تفاسیر خبرگزاریها و مطبوعات وابسته به جمهوری اسلامی بود، که بیننده ایرانی در درون کشور به طور روزانه در معرض بمباران آنها به طرق مختلف قرار دارد و هنگامیکه عین انها را ازتلویزیون بی بی سی فارسی مبیند و میشنود، رو ترش میکند و از آن رویگردان میشود.

گذشته از این، در دنیای امروز که سرعت سیر حوادث زیاد است، انتظارات افکار عمومی نیز بالاست. ضربان قلب بی بی سی فارسی در ایران اغلب کندتر از سطح انتظارات مردم میزند. ظاهرا توجیهی که برای این کندی وجود دارد وسواس و دقت بی بی سی در اطمینان از صحت اخبار است که زمان بر است. اما رقبای بی بی سی نیز در ایران حضور ندارند، ولی با اجتناب از کاربرد زبان الکن و گنگ و عدم سانسور گزارشات برخی حوادث مهم، استفاده هوشیارانه و به جا و به موقع از گزارشات مستقیم مردم و آنالیز جامعتر حوادث، بینندگان بیشتری را به خود جذب میکنند.

تکرار اخبارحوادث حساس و مجادله آمیز از منابع رسمی جمهوری اسلامی، قاعدتا نباید مورد اعتراض کسی باشد به شرطی که مجری برنامه عدم امکان بی بی سی در تایید مستقلانه صحت آنها را اعلام کند. در مورد این قبیل اخبار، بی بی سی فارسی بعد از یک دست کاری فرمال و اغلب با زبانی گنگ و خنثی سازی بعضی نکات حساس خبر، آنها را بازبخش میکند. در حالیکه برخی از اخبار مهمی که از منابع غیردولتی به دست بی بی سی میرسد و یا به آن ارسال میشود، اولا به ندرت شانس انعکاس می یابد، چون بی بی سی مستقلانه قادر به تایید صحت آنها نیست، و ثانیا در صورت پخش، تاکید گوینده خبر را بر عدم امکان بی بی سی برای تایید صحت آنها در پی دارد، اما بی بی سی اصولا چنین رویه ای را در پخش اخبار مهمی که منبع آن خود جمهوری اسلامی است به کار نمی برد.

5-تعهد حرفه ای سر دبیری بی بی سی

این انتظار به جایی از سوی بینندگان تلویزیون بی بی سی فارسی است که تولید کنندگان و به همراه آنها مجریان برنامه ها نمونه خوبی از تعهد به اصول حرفه ای شغل خود(اصول سردبیری بی بی سی) باشند. بحث حاضر در نگاه خود به جنبه خبری بی بی سی فارسی، متکی بر بررسی کمی و آماری برنامه های آن، برای یک دوره زمانی معین نیست که بتواند با تکیه بر ارقام و درصد و اراوه نمونه های متعدد از هر مقوله ای، بطور جامع فرضیه مورد نظر خود را ثابت کند و به همین دلیل نیز مخالفین این نوشته کاملا محق هستند اعتبار وارزش واقعی ایرادات مطروحه در این نوشته را زیر سوال ببرند. اما، چنین واکنشی قادر به دفاع از نقض موارد مشهود بعضی اصول مثل نقض بیطرفی و عدم اتکاء به فکت و حقیت و دقت و صحت اخبار و گزارشات و توجه به منافع عمومی و...در عمل نخواهد بود. ما با اشکال متنوعی از لاقیدی ها و دوری تولید کنندگان برنامه های خبری بی بی سی از اصول منشور آن روبرو هستیم.

همانگونه که قبلا ذکر شد تکرار اخبارحوادث حساس و بحث انگیز از منابع رسمی جمهوری اسلامی در بی بی سی فارسی نمیتواند مورد اعتراض باشد اگرمجری و گوینده خبر عدم امکان بی بی سی برای تایید مستقلانه آنها ذکر کند، اما در موراد پر شماری چنین نیست. برخی از این اخبار جمهوری اسلامی، پرو پا گاندای صرف و تبلیغات خالص مبتتی بر هیچ اند؛ اما به دلیل اینکه چندین منبع رسمی خبری غیر مستقل وابسته به حکومت در ایران آن را باز پخش کرده اند، به عنوان خبر و یا نظر از سوی بی بی سی فارسی هم پخش میشود، بدون اینکه بی بی سی راهی مستقل برای تایید صحت آنها را داشته باشد.

موضوع وزن سنگین اغلب چهره هایی سیاسی شناخته شده مدافع جمهوری اسلامی در برنامه های خبری و تفسیری و حتی برنامه پرگار بی بی سی قابل کتمان نیست. ما به ندرت حضور چهره هایی را از منتقدین جدی سیاسی و یا رادیکال جمهوری اسلامی از نیروهای چپ گرفته تا مشروطه خواه در برنامه های بی بی سی فارسی مشاهده میکنیم. شش سال پیش صادق صبا مدیر وقت بی بی سی فارسی دلیل این امر را کمیت بالای فعالین اصلاح طلب در جامعه مهاجر و زبان و رفتار آرام و متعادل و نرم آنها ذکر کرد. چنین پاسخی حتی اگر ادعای وی صحت میداشت که نداشت، خود هیچ توجیهی برای نادیده گرفتن بقیه گرایشات موجود در کشور وخارج از آن فراهم نمیکرد. البته، وی طلبکار از منتقدین بی بی سی هم در آمد و کمبود اصلی را در آن زمان، عدم حضور نمایندگان رسمی جمهوری اسلامی در برنامه های بی بی سی فارسی ذکر کرد، بدون اینکه اذعان کند بی بی سی فارسی در صورت لزوم، همیشه پخته تر از نمایندگان رسمی بیسواد وعامی جمهوری اسلامی، جای خالی آنها را پر کرده است.

این دیگر بر بسیاری از بینندگان بی بی سی فارسی آشکار شده که برخی از کسانی که برای پر کردن جای خالی نمایندگان جمهوری اسلامی، به عنوان میهمان به بی بی سی دعوت میشوند هیچ نوع کار کارشناسی در زمینه مورد بحث برنامه در سابقه خود ندارند. درواقع بی بی سی برای آنها در حکم وسیله ای برای تولید سابقه و نیز هیاهوی صرف تبلغاتی است. مدیران و مجریان برنامه ها به خوبی و از قبلا از این موضوع آگاهند که حضور این قبیل افراد، چیزی بر غنای برنامه نخواهد افزود، بلکه اوردن آنها اغلب یک ژست تو خالی از سوی تولید کنندگان برنامه، به منظور تظاهر به رعایت اصول بی طرفی است.

مدتی پیش، بی بی سی مادر از سوی منتقدین بریتانیایی خود به تبعیت از یک فرهنگ و رویه حد اقل گرایی- Minimalistic Approach -متهم شد که برنامه های آن را از انعکاس مسایل واقعی و جدی در درون و پیرامون حوادث مهم دور میکند. آنها میگفتند که بی بی سی به جای تلاش برای نمایاندن روندهای اصلی در جریان رویدادها، با تظاهر سطحی به رعایت اصول منشور خود مثل استقلال و غیره، چیزی به بینندگان خود عرضه میکند که هر کسی جزیی از حقایق دلخواه خود را در آن میبیند، و بر این اساس ا گر هم احیانا کسی اعتراض کرد؛ بی بی سی مدعی میشود که اصل بیطرفی در انعکاس همه جوانب یک حادثه خبری و یا گزارش تحقیقی را رعایت کرده است. اما در اصل چنین حقایقی تکه پاره و بی ارتباط با یکدیگر بوده و فاقد یک کلیت معنا دارند.

خوب، وقتی بی بی سی انگلیسی چنین رفتار بکند، نباید چندان هم از رفتار مشابه در بی بی سی فارسی تعجب کرد.

اکنون دیگر برخی از میهمانان ثابت بی بی سی فارسی چنان برای شنوندگان آن کسالت آور و قابل پیشبینی شده اند که تا میخواهند لب باز کنند، بینندگان، به سرعت برق، خود به اصل سخن آنها میرسند(چه خوش است راز گفتن، به حریف نکته سنجی، که سخن نگفته باشی به سخن رسیده باشد) و کانال عوض میکنند تا حرف تازه ای را در جای دیگری جستجو کنند.

پای تعدادی از این میهمانان، از همان ابتدا در چهارچوب روابط آشنایی خصوصی با تولید کنندگان برنامه های بی بی سی به این موسسه باز شد و به تدریج، بطور غیر رسمی در لیست نسق داران و مشاوران دایمی آن در آمدند.آنها نه تنها جای پای محکمی در بی بی سی فارسی و تاثیر گذاری بر برنامه های آن به دست آوردند، بلکه آشنایان هم فکرخود را نیز با گشاده دستی وارد لیست مورد استفاده بی بی سی کردند. تعدادی از آنها، از مدافعان پیگیر سیاستهای جمهوری اسلامی بودند و غیر مستقیم به نمایندگان خود گمارده در دفاع از سیاستهای جمهوری اسلامی تبدیل شدند. در حال حاضر بخشی از آنان، در چهاچوب خط قرمزهای جمهوری اسلامی، به هر میزانی که مورد نیاز باشد؛ در برنامه های بی بی سی فارسی حضور می یابند، چون همیشه وبه آسانی در دسترس اند.

اغلب اتفاق میافتد که بیننده بی بی سی فارسی با رویه ناحوشایندی در برنامه ها خبری و یا تفسیری آن روبرو میشود و حس میکند بی بی سی ، مرعوب و تسلیم فشارهای جمهوری اسلامی شده است. ما از یکسو در بعضی برنامه ها، با مجری ای مواجه میشویم که به ابتکار خود و یا هم با هدایت از پشت صحنه، تمایل و سوال سیاسی معینی را که خیلی هم صریح و تهاجمی و به دور از زبانی خنثی است برای به چالش کشیدن یک نظر یا یک طرف منتقد سیاستهای جمهوری اسلامی به میان میکشد، که معلوم نیست اصولا نظر چه طرفی است. این روش مشروط بر اینکه مجری اعلام کند که نظر بیان شده متعلق به جمهوری اسلامی است ویابه آن نزدیک است نمیتواند هیچ ایرادی داشته باشد، ولی این قید نه تنها رعایت نمیشود، بلکه بیننده به این سمت هدایت میشود که نتیجه بگیرد تمایل مطروحه نظر مشترک بی بی سی و جمهوری اسلامی، هر دو است. در مقابل، و بر عکس رویه فوق به ندرت بعضی مفسرین و میهمانان شاخصی که از وابستگان جمهوری اسلامی هستند، به همان نسبت و کیفیت به چالش کشیده میشوند و خواهی نخواهی، میدان برای بدگمانی در و جود یک سازش نا نوشته، بین بی بی سی و جمهوری اسلامی ، در جهت استتار حقایق و اتمام برنامه با خوشی و صلوات، باز میماند.

ما به ندرت نشانی از روزنامه نگاری پرسشگر در بخش فارسی بی بی سی را شاهد هستیم. شاید، روزنامه نگاران حرفه ای شجاع را، میدان مساعدی در بی بی سی فارسی برای فعالیت نیست. هیچ یک از این مشهورینی که از افتحار خدمت در جمهوری اسلامی سهمی برده و لی بار سفر بسته و مقیم خارج شده و تبدیل به میهمانان متشخص و گاها ثابت بی بی سی شده اند، در مورد اعمال و رفتار و کارنامه سیاسی خود در گذشته به پرسش کشیده نشده اند. در صورتیکه ما بارها، شاهد عکس این ر فتار بی بی سی در مورد منتقدین و مخالفان جمهوری اسلامی بوده ایم.

عادی سازی افکار، کردار و رفتار جمهوری اسلامی، از موارد معمول در بعضی برنامه های بی بی سی فارسی است. ایجاد تردید در صحت فاکتها وشواهدی متقن و تاییده شده از قبل، که بیانگر ارتکاب جرم و جنایات کوچک وبزرگ از سوی مسئولین و مامورین جمهوری اسلامی است، چیزی نیست که بتوان از موسسه خبری ای که ادعای استقلال و بی طرفی و وفاداری به حقیقت را دارد، انتظارش داشت.

تاکید بی بی سی بر صحت ودقت اخبار و گزارشات را نمیتوان خالی از مضمون یافت و بر آنها صحه نگذاشت. اما، در عین حال باید گفت جای این تاکید در برخی از موارد حساس و مهم خالی است. سیاست بی بی سی فارسی نسبت به انعکاس گزارشات و اخبار مرتبط با بخش عمده ای از اقلیتهای قومی وفرهنگی کرد و بلوچ در درون ایران و همزبانان آنان در ورای مرزهای کشور فاقد مشخصه دقیق، وبیطرفانه است. هنوز هم در برخی اخبار و گزارشات مربوط به آنها، مقوله ای چون چون جدایی طلبی، هدف آنان معرفی میشود.

همانگونه که در بخش مربوط به ارزش ها و اصول حرفه ای سر دبیری بی بی سی ذکر شد؛ اصولا کارکنان بی بی سی مجاز به طرح سلیقه های سیاسی شخصی در صفخات مجازی خود نیستند. اما در واقعیت امر چنین نیست و ما شاهد طرح و تبلیغ نظر آنان در صفحات فیس بوکی وتوئیتری و اینستا گرام بر علیه بخشی از منتقدین جمهوری اسلامی هستیم. آنها در واقع با استفاده از اعتبار خود به عنوان کارمندان بی بی سی، نظرات مخالف خود را نسبت به مخالفین سیاستهای جمهوری اسلامی، در سطحی گسترده به گوش اعضای شبکه های اجتماعی مجازی میرسانند و از این طریق هم عقده دل خالی میکنند و هم احیانا به جلب رضایت نهادهای مسئول جمهوری اسلامی نسبت به خود دست دست میزنند. این کار آنان نمیتواند بدون توافق مسئولینشان در بی بی سی فارسی صورت گیرد و آن مسئولین نیز در واقع شریک زیر دستان خود، در این کارند.

وبالاخره نکته پایانی این بحث در مورد میزان تعهد بی بی سی فارسی به پاسخگویی است.

قبلا، 6 سال پیش، صادق صبا مدیر پیشین بی بی سی فارسی در پاسخ به شکایات رسیده در دفاع از عملکرد خود وهمکارانش گفت، زیبایی کار بی بی سی در این است که هیچکس از کار آن رضایت ندارد... و این خود نشانه استقلال آنست. این پاسخ البته بدترین شق جواب ممکن بود که یک مدیر مسئول میتوانست در پوشاندن ضعفهای خود و موسسه زیر نظرش، به بینندگان بی بی سی فارسی عرضه کند. حال بعد از سالها از استعفای وی، هنوز هم کمتر کسی میداند که تدابیر مدیریت بی بی سی فارسی برای رفع ایرادات و کمبودهایی که به کرات در فضای عمومی همچنان طرح میشوند، چیست؟ مدیران بی بی سی به خوبی با پیچ و خمهای سیستمی که در درونش کارمیکنند آشنایی دارند، و به همین دلیلی هم میتوانند در عین عدم توجه به ریشه ها و علل، با پرداختن به فرعیات کم اهمیت، همچنان تظاهر به پاسخگو بودن کرده، بینندگان را گمراه ساخته و برخلاف وجدان و اصول حرفه ای کاری خود از پذیرش ایرادت موجود طفره روند و بیش از پیش، اعتبار این موسسه را به همراه شمار بیشتری از بینندگان خود، از دست بدهند.

اصغر جیلو

19/06/2020

