یک شهروند درباره مشاهده نور نارنجی در شرق تهران، می‌گوید که قبل از مشاهده این نور در شهر پردیس، صدای انفجاری از پشت کوه‌ها شنیده شده و سپس این نور مشاهده شده است