کمیته بین‌المللی المپیک با صدور بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه ۲۵شهریور ماه اعدام نوید افکاری توسط رژیم ایران را محکوم ولی اعلام کرد که برای رعایت حقوق ورزشکاران ایران، قصد ندارد رژیم ایران را از نظر ورزشی تحریم کند.

این نهاد بین‌المللی تحریم جمهوری اسلامی را به نوعی مجازات ورزشکاران ایرانی توصیف کرد.

اکنون شماری از فعالان حقوق بشر و ورزشکاران در قالب کارزار «اتحاد برای نوید» که توسط مسیح علینژاد فعال حقوق زنان راه‌اندازی شده، بر تحریم و تعلیق ورزش جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی تأکید می‌کنند.

آرزو نعمتی‌پور عضو سابق تیم کاراته، علی سرشار عضو سابق تیم واترپولو، بهمن قبادی فیلمساز، شیوا امینی عضو سابق تیم ملی فوتسال، سوده لشکری عضو سابق تیم ملی کریکت، سردار یاشایی مربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی ایران، مجید فلاح کاپیتان سابق تیم ملی کیک بوکسینگ، نازنین بنیادی بازیگر، فاطمه سپهری فعال سیاسی، احسان رجبی قهرمان سابق ملی جودو، مازیار ابراهیم زندانی سیاسی، شیرین عبادی وکیل و حسن علی‌محمدی مربی سابق تیم ملی کیک بوکسینگ با انتشار ویدئوهایی در این کمپین شرکت و از آن حمایت کرده‌اند.

در وبسایت کمپین «اتحاد برای نوید» با اشاره به اعتراف‌ گرفتن زیر شکنجه از ﻧﻮﯾﺪ اﻓﮑﺎری و محاکمه‌ی ناعادلانه و سپس اعدام وی و دستگیری بیش از ۷هزار نفر در اعتراضات ۹۸ آمده است: «ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، روﺣﯿﻪ ورزﺷﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ، از ورزﺷﮑﺎران ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ اﻓﺮاد ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ.»

تشکیل‌دهندگان این کمپین به محرومیت شرکت زنان در مسابقات بین‌المللی و ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها در داخل ایران و خودسوزی سحر خدایاری دختر جوان طرفدار فوتبال و باخت اجباری ورزشکاران در مقابل ورزشکاران اسرائیلی نیز به عنوان موارد متعدد نقض آزادی و حقوق مردم ایران اشاره کرده‌اند.

I was falsely accused of killing Iranian nuclear scientists by the Islamic Republic of Iran. I was arrested and tortured in 2012. I fully sympathize with #NavidAfkari and asks the world to boycott the regime. #United4Navid #اتحاد_برای_نوید pic.twitter.com/9yux00x9Tv