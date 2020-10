View this post on Instagram

درود به همه شما دوستداران هنر و هنرمندان این بود داستان ساخت مجسمه استاد شجریان در پارک ملت مشهد و خواسته من از مسئولین این است اثر من اگر به هر جهت مناسب نبود با خود من هماهنگ میشد تا خودم برای جابه جایش اقدام کرده نه با سناریو های مزحک بنده رو احمق فرض کنند و با تهدید بنده رو از حق خودم که داشتن محصول دست خودم هست منع کنند . روز هنرمند رو به شما تبریک میگم#ahmad.nabizadeh.art #استاد_شجریان #همایون_شجریان #موصیقی #خسرو_آواز_ایران #پارکملتمشهد #مشهد #حق #هنر#هنرمند#منوتو #من #هنرمندان_ایرانی #حامدبهداد@homayounshajarian @shajarian_bozorg_