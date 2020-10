دو تحقیق دیگر، یکی در باره رویگردان شدن حزب جمهوری‌ خواه امریکا از دموکراسی و روی‌ نهادنش به اقتدارگرایی، و دیگر در این باره که بر فرض شکستِ ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، ترامپیسم از میان نمی‌‌رود، انتشار یافته‌اند. این دو تحقیق پنداری وضعیت امروز ایران را نیز گزارش می‌کنند و می‌‌گویند در همه جای جهان، پرده ‌های ابهام دریده می‌‌شوند و مردم جهان، در روشنایی، خود را با حقوقی که دارند و قدرت مرگبار و ویرانگری که تسلیمش هستند، رویارو می‌‌بینند؛ اگر زندگی را بر نگزینند، تسلیم مرگ خفت بار شده‌‌اند.

نخست چکیده‌‌های این دو تحقیق:

❋ حزب جمهوری‌ خواه امریکا، حزبی همچون حزب ‌های اقتدارگرای هند و ترکیه و مجارستان و لهستان شده ‌است و میراث ترامپ:

☚ تحقیق اول:

تحقیق اول را مؤسسۀ و-دِم دانشگاه گوتنبرگ سوئد (V-Dem Institute at the University of Gothenburg in Sweden) انجام داده‌ است و چکیدۀ آن را روزنامه گاردین، به تاریخ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۰، انتشار داده‌ است. نکات اساسی این تحقیق عبارتند از: