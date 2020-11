آقای سوناک گفت که حتی با بازگشت رونق، تولید ناخالص داخلی بریتانیا زودتر از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ به رقم پیش از شیوع ویروس کرونا نخواهد رسید.

وزیر دارایی بریتانیا تصریح کرد که خسارت اقتصادی ناشی از همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ موجب شده تا دولت ناگزیر از استقراض و افزایش بدهی‌های خود به میزان ۳۹۴ میلیارد پوند(۴۴۱.۸ میلیارد یورو) شود که این رقم معادل ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و تا کنون در دوران صلح سابقه نداشته است.

آقای سوناک افزود، بدین ترتیب مجموع بدهی‌های دولت تا پایان امسال به ۹۱.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور می‌رسد و روند صعودی آن تا ۹۷.۵ درصد طی سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ ادامه می‌یابد.

وزیر دارایی بریتانیا گفت که دولت تا کنون ۲۸۰ میلیارد پوند(۳۱۳.۹ میلیارد یورو) برای مقابله با تبعات اقتصادی همه‌گیری کرونا از جمله حفظ اشتغال و کمک به معیشت مردم هزینه کرده است. با این حال او برآورد کرد که نرخ بیکاری تا ۷.۵ درصد افزایش یابد و در پایان سال ۲۰۲۴ به ۴.۴ درصد برسد؛ نرخی که در پایان سال ۲۰۱۹ میلادی و پیش از شیوع ویروس کرونا به ۳.۸۵ درصد رسیده بود.

در چنین شرایطی، دفتر نظارت بر بودجه(OBR) با انتشار گزارشی پیش‌بینی کرد که عدم حصول توافق تجاری با اتحادیه اروپا موجب کاهش ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی بریتانیا خواهد شد.

بر پایه این گزارش، اگر بریتانیا بدون حصول توافق تجاری تا پایان سال ۲۰۲۰ دوره انتقالی خروج از اتحادیه اروپا را به پایا برساند، ناگزیر خواهد شد تا در سال ۲۰۲۱ بر پایه قوانین سازمان تجارت جهانی با اعضای اتحادیه اروپا تجارت کند؛ رخدادی که موجب کاهش ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۱ می‌شود.

We have also tested how a 'no deal' Brexit affects our central forecast and scenarios. If we left without a deal, GDP would be a further 2% lower in 2021 and 1.5% lower in 2025.#SpendingReview pic.twitter.com/H9whee0SSS