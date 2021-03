شیوه تازه پیش‌نهادی

آیا اگر یک نامه اعتراضی به مدیرکلِ سازمان ملل، نمایندگان در اتحادیه اروپا و رییس جمهورِ آمریکا را هزارها ایرانی هر روزه و پی در پی، برایِ آن‌ها بفرستند، چه پیش خواهد آمد؟ بارانی از این نامه‌هایِ اعتراضی با درون‌مایه‌ای یک‌سان که فریادی است برای توجه به وضع مردم ایران، خواست آزادی‌ و حق شهروندی است، هر روزه بر آنان خواهد بارید و بی‌گمان اگر هیچ نتیجه‌ای ندهد آنان را زیر فشار قرار داده و توجه‌اشان را به وضعِ هراسناکِ مردم ایران و اعتراض به سازش با حکومت اسلامی بیش از پیش به خود جلب نموده و نشان می‌دهد که مردم ایران از این حکومت خسته‌اند و آن‌را نمی‌خواهند.

آیا نوشتن یک نامه اعتراضی دردی دوا می‌کند؟

بله، اگر چنان‌که آمد فرستادن نامه تکرار شده و تا زمانی که نتیجه‌ای نداده پَِی گرفته شود.

این کار:

ـ نه نیازی به هزینه دارد؛

ـ نه وقت زیادی از ما می‌گیرد؛

ـ نه نیاز به برنامه‌ریزی ویژه‌ای دارد؛

ـ نه گروه، سازمان و حزب ویژه‌ای را در بر می‌گیرد و هر کس با هر باور و مرامی که دارد و در اندیشه گرفتاری مردم ایران و رهایی آنان از وضعِ دردآوِرِ امروز است، می‌تواند درآن شرکت داشته و سهیم باشد.

این خود گونه‌ای هم‌بستگی ملی را نیز در چشمِ سازمانِ ملل، اتحادیه اروپا و دولت‌مردان آمریکا به نمایش خواهد گذاشت.

اگر چنین پیش‌نهادی را می‌پسندید، بیایید انجام آن‌را در برنامه روزانه خود قرار‌دهیم.

نگارنده یک نمونه از نامه پیش‌نهادی را تهیه کرده است که تا اندازه‌ای بلند است برایِ اینکه هم‌میهنان بتوانند بخشی از آن را برگزینند و یا آن‌چه را که خود درست‌تر می‌دانند هر روزه به آدرس‌هایِ آمده در زیر بفرستند. متنِ انگلیسی نیز آمده است ولی می‌توان حتا پیام را به فارسی نیزفرستاد زیرا این سازمان‌ها مترجم دارند ولی متن انگلیسی کار آن‌ها را ساده‌تر می‌کند. از این ساده‌تر نمی‌شود دست به یک اعتراضِ گسترده همگانیِ و پی‌گیر زد.

آدرس ای/میل اتحادیه اروپا در بروکسل و استراسبورگ در زیر آورده شده است ولی شوربختانه آدرسِ ای/میل نه سازمان ملل و نه کاخ سفید در دسترس نیست ولی همه می‌توانند در بخشِ «تماس» وبسایت آن‌ها، که لینکِ آن در زیر آمده است، در فرم بازشده ضمن دادن نام و آدرس خود، درجای ویژه نوشتن پیام، در چند سطر کوتاه اعتراض خود را بیان کنند و بفرستند. در محلِ نوشتن پیام نمی‌توان پیامی بلند نوشت زیرا پذیرفته نمی‌شود. خوبی این روش این است که پیام حتمن خوانده شده و ارائه خواهد شد. تنها نوشتن چند جمله:

من حکومت اسلامی را نمی‌خواهم،

حکومت اسلامی نماینده مردم ایران نیست،

با حکومت اسلامی ایران سازش نکنید و به آن باج ندهید،

فشارهای سیاسی به حکومت ایران را بیش‌تر و بیش‌تر کنید.

به اتحادیه اروپا در بروکسل می‌توان برای نمونه نامه اعتراضی زیر یا بخشی از آن را با ای/میل فرستاد. عنوان نامه اعتراضی را در همه پیام‌ها که می‌فرستید، بکار برید:

نمونه نامه پیش‌نهادیِ اعتراضی

جناب دبیرکل محترم سازمان ملل، نمایندگان محترم شورایِ امنیت سارمان ملل، نمایندگان محترم اتحادیه اروپا، چناب رییس‌جمهور محترم آمریکا

من به عنوان یک ایرانی دنیا را تنها سیاه و سفید ندیده و بخش‌هایِ خاکستری آن‌ را نیز می‌بینم. مهم این است که مرزها را درست شناسایی کرده و تمیز داد.

به عنوان یک ایرانی از دبیرکل محترم سازمان ملل، نمایندگان محترم کشورها در شورای امنیتِ سازمان ملل، نمایندگان محترم انحادیه اروپا و رییس جمهور محترم آمریکا خواستار توجه به موردهای زیر است:

ـ مردم ایران در وضعیت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی بسیار هراسناکی به‌سر می‌برند و جز اقلیتی رانت خوار وابسته به حکومت در ایران، کسی آسایش ندارد؛

ـ بیش‌ترین شمار مردم ایران این حکومت و نمایندگان آن‌را نماینده خود نمی‌دانند؛

به عنوان یک ایرانی با گفت‌وگو، سازش و حل مسالمت آمیز درگیری‌ها مخالفتی ندارم ولی گفت‌وگو و سازش با چه‌کسی و برایِ چه‌چیزی؟ این‌جا همآن مرزی است که باید درست شناخته شود. آیا می‌توان با حکومتی که هیچ تعهد اخلاقی در هیچ زمینه‌ای ندارد و این را بارها نشان داده است، به گفت‌و‌گو نشست و به سازشی اصولی و پایدار رسید؟

ـ اگر نشستی با این حکومت دارید درون‌مایه آن‌را شفاف در اختیار مردم ایران و جهان بگذارید زیرا یکی از شیوه‌هایِ ۴۲ ساله این حکومت پنهان کاری، دروغ پردازی و ریا‌کاری در همه زمینه‌ها بوده است؛

ـ سود آینده کشورهایِ پیش‌رفته و توان‌مند جهان در قرارگرفتن در کنارِ شهروندان گرفتارِ ایران است نه در سازش‌هایِ پشت پرده با حکومتِ اسلامیِ ایران؛

ـ به عنوان یک ایرانی به روشنی به شما اعلام می‌دارد که حکومت اسلامیِ ایران اندک پایگاه مردمی نداشته و با زور، سرکوب، زندان، شکنجه، کشتار، گروگان‌گیری و ایجاد جنگ‌هایِ نیابتی با هزینه فراوان از سرمایه‌های غارت شده مردم ایران و ایجاد هراس در منطقه توانسته‌ است تا کنون خود را برپا و برجا نگاه دارد؛

ـ به عنوان یک شهروند ایرانی اعلام می‌دارد که هر پیمان، معامله و قراردادی با این حکومت، اگر سودِ مردمِ ایران در آن نباشد در ایران آینده محکوم و بی‌ارزش خواهد بود؛

ـ به عنوان یک شهروند ایرانی اعلام می‌دارد هر سازشی با حکومت اسلامیِ ایران که در راهِ آزادیِ مردمِ ایران سدی ایجاد کند، محکوم و در ایرانِ آینده هر ایرانی حق دارد که امضا‌کنندگان پیمان منتهی به زیانِ مردم ایران را به دادگاهی بین‌المللی بکشاند؛

ـ به عنوانِ یک ایرانی اعلام می‌دارد که رفتار و سیاست‌هایِ دولت‌مردان و سیاست‌مدارانِ کشورهای گوناگون به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا در برابر باج‌خواهی‌هایِ حکومت اسلامی و در برابر ستم‌هایی که در این روزگار سخت و دردناک بر مردم ایران روا می‌شود را با دقت دنبال نموده و در آینده مورد ارزیابی قرار خواهد داد؛

ـ به عنوان یک شهروند آسیب دیده ایرانی تنها از شما می‌خواهم با حکومتی که کاملن ورشکسته است، سازش نکرده بلکه هر چه بیش‌تر آن را زیر فشارهای سیاسی قرار داده، راه نفوذ و خرابکاری‌اش را در منطقه و جهان بسته و در برابر از کوشش‌هایِ آزادی‌خواهانه مردم ایران پشتیبانیِ معنوی به عمل آورید.

تاریخ با چشمانی باز رفتار همه را زیرکنترل داشته و آن‌را ثبت می‌کند.

یک‌بار دیگر به شما عالی‌جنابان دو درخواست مهم خود را یاد‌آور می‌شود:

ـ با این حکومت سازش نکنید؛

ـ از مردم ایران همه‌گونه پشتیبانی معنوی بنمایید.

با سپاس

نام فرستنده

آدرس ای/میل فرستنده

***

متن انگلیسی نامه پیشنهادی:

protest letter

My Excellency Secretary-General of the United Nations, Distinguished Representatives of the UN Security Council, Distinguished Representatives of the European Union, Honorable President of the United States of America

As an Iranian, I will not only see the world in black and white, even its gray parts. It is important to identify and clean the boundaries correctly.

As an Iranian, I urge the Secretary-General of the United Nations, the esteemed representatives of the countries of the UN Security Council, the esteemed representatives of the European Union and the President of the United States to consider the following:

- The Iranian people live in a very frightening economic, social and security situation and no one is comfortable except the rent-seeking minority who are affiliated with the government of Iran.

- Most of the people of Iran do not regard this government and its representatives as their representatives.

- As an Iranian, I do not oppose dialogue, compromise and peaceful resolution of conflicts, but where can you find dialogue and compromise in today's circumstances? It is not possible to talk to a government that has no moral obligation in any area.

- If you have a meeting with this government, make it clear that your standpoint to the people of Iran and the rest of the world is that the forty-two-year-old methods of this government have been secrecy, lies and hypocrisy in all areas.

- The future benefit for the developed and powerful countries of the world is to stand with the citizens of Iran, not in compromises behind the scenes with the Islamic government in Iran.

- It is clear to everyone that the Islamic Republic of Iran has only a small popular base and that with violence, repression, imprisonment, torture, killing, hostage-taking and proxy war at great cost to the Iranian people's plundered assets and create fear in the region, stand on your own two feet so far.

- As an Iranian citizen, declares that any treaties, agreements or arrangements with this government will be condemned and useless in the future if it is not in the interest of the Iranian people.

- As an Iranian citizen, explains that any compromise with the Islamic regime that hinders the freedom of the Iranian people is condemned and that in the future, every Iranian will have the right to sue them in an international court.

ـ As an Iranian citizen, declares that he closely follows the behaviors and policies of the governments and politicians of various countries, in particular the United States and the European Union, in the face of the blackmail demands of the Islamic government and in the oppressive and painful oppression of the Iranian people. the future; ruthless in the future in Iran if it is not in the interest of the Iranian people;

ـ As a disgruntled Iranian citizen, I just ask you not to compromise with a government that is completely bankrupt, but to put it under more and more political pressure and not permit them to go on its influence and sabotage in the region and get the world together to help the iranian people's freedom-seeking efforts and give them spiritual support.

Once again, my Excellency, we would like to remind you of two important requests:

- Do not compromise with this government.

- Give all kinds of spiritual support to the people of Iran.

Thanks!

Signature

Addresses:

***

آدرس‌ها:

Bruxelles - Brussel

European Parliament

eplobelgium@europarl.europa.eu

Strasbourg

European Parliament

epstrasbourg@europarl.europa.eu

FN(UN) Generalsekretare António Guterres

https://www.un.org/en/index.html

President Joe Biden

Contact Us | The White House