اصل مقاله برایان متزگر به زبان انگلیسی

یک سازمان جدید در آمریکا که با سلطنت طلبان ایرانی ارتباط دارد مشغول برقراری رابطه با حزب جمهوریخواه، ملاقات‌های اینترنتی با اعضای جدید حزب در کنگره آمریکا، مخالفت شدید با دیپلماسی با ایران، و فشار بر وزارت دادگستری آمریکا برای بررسی‌ به اصطلاح "عوامل و لابیگران جمهوری اسلامی ایران" در آمریکا میباشد.

سال گذشته گروه "ایرانیان امریکایی هوادار آزادی" Iranian-Americans for Liberty یا IAFL به همراه دو گروه دیگر، "ایرانیان امریکایی هوادار قانون اساسی‌" [قانون اساسی‌ آمریکا یا سلطنتی؟] Iranian Americans for the Constitution که یک کمیته برای اقدامات سیاسی میباشد که به آنها در آمریکا PAC می‌گویند، و گروه دومی‌ به نام" ایرانیان امریکایی هوادار صلح" Iranian Americans for Peace که آنهم یک سوپر PAC میباشد تاسیس شدند. فعالیت‌های اجتماعی گروه اول، که شامل توییت، انتشار بیانیه برای رسانه ها، و یک سری وبینار با نمایندگان و کاندیداهای جمهوریخواه میباشد، هم دولت ایران و هم ایرانیان امریکایی که هوادار مذاکرات دیپلماتییک با جمهوری اسلامی میباشند را هدف خود قرار داده است.

از همه مهم تر این موضوع است که این گروه [گروه اول در بالا] رابطه نزدیک با سلطنت طلبان ایرانی دارد که هوادار سرنگونی جمهوری اسلامی و بازگشت رضا پهلوی به ایران بعنوان رهبر یک نظام مشروطه سلطنتی میباشند. این گروه همچنین روابط نزدیکی‌ با گروه "فرشگرد" [مترجم: که آنهم سلطنت طلب است] و همچنین "حزب مشروطه ایران" دارد که بر اساس [هواداری] سلطنت طلبان ایرانی مقیم جنوب کالیفرنیا میباشد.

اعضای "فرشگرد،" از جمله امیر اعتمادی و سعید قاسمی نژاد، قبلا در پروژه وزارت خارجه آمریکا [مترجم: که در بالا به آن اشاره شد] شرکت کرده بودند، پروژه‌ای که بودجه آن در سال ۲۰۱۸ تامین شد، و با FDD خیلی‌ نزدیک کار میکرد. بعد از شکایات و اعتراضات زیاد وزارت خارجه آمریکا مجبور شد پروژه را متوقف کند، چون بسیاری از منتقدین سیاست‌های آقای ترامپ را نیز هدف خود قرار داده بود.