رویداد۲۴ - مازیار وکیلی: روز گذشته ریحانه پارسا بازیگر سابق و جنجالی سینما و تلویزیون ایران با انتشار استوری در صفحه اینستاگرام خود خبر از تعرض سیاوش اسعدی کارگردان سینمای ایران به او در شانزده سالگی داشت. او همچنین در سخنان خود پای محمدعلی آهنگران روحانی مشهور و فرزند صادق آهنگران را هم به میان کشید و مدعی شد او سخنانی به ریحانه پارسا گفته است.

نکته جالب توجه بعد از اظهارات ریحانه پارسا ویدئویی بود که توسط نورا هاشمی همسر سابق سیاوش اسعدی و فرزند مهدی هاشمی و گلاب آدینه منتشر شد. او در این ویدئو ضمن تکذیب نکردن اصل موضوع صرفاً به این داستان اشاره کرد که سال‌هاست از سیاوش اسعدی جدا شده و این اتفاقات به او و خانواده‌اش هیچ ربطی ندارد و از مردم خواست به واسطه این اتفاق به او و خانواده‌اش توهین نکنند.

صحبت‌های ریحانه پارسا باعث شد تا بحث‌هایی که بعد از ماجرا‌های کیوان امام‌وردی و آیدین آغداشلو به محاق رفته بود دوباره بدل به بحث روز شود و توجه مخاطبان گسترده فضای مجازی را به خود جلب کند.

بیان مشترک تجاوز در تابستان داغ ۱۳۹۹

مدتی پیش جنبش «من هم» (me too) در آمریکا به راه افتاد و و طی آن پای بسیاری از ستاره‌های مشهور هالیوود به این ماجرا باز شد و طی آن هاروی واینستاین غول تهیه‌کنندگی سینمای آمریکا به محاکمه کشیده شد و کوین اسپیسی از پروژه‌های مهمی مانند سریال خانه پوشالی کنار گذاشته شد. اما در تابستان سال ۱۳۹۹ در ایران نیز پویشی مشابه (me too) در ایران به راه افتاد و صحبت‌هایی از تجاوز آیدین آغداشلو نقاش معروف و معاصر ایرانی و یکی از دانشجویان باستان‌شناسی دانشگاه تهران به میان آمد که باعث شد برای اولین بار صحبت از مبحث تجاوز به‌طور گسترده در افکار عمومی مطرح شد.

به گزارش رویداد۲۴ ماجرا از رشته توئیت‌های سارا امتعلی خبرنگار سابق ایرانی ساکن آمریکا آغاز شد که اتهام تعرض و تجاوز را علیه آیدین آغداشلو مطرح کرد. البته پیش از این افشین پرورش خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر بررسی‌هایی را درباره ماجرای آیدین آغداشلو انجام داده بود که فراگیر نشده بود. این توئیت‌های سارا امتعلی بود که مسئله تجاوز را به یک مسئله مهم در افکار عمومی ایران تبدیل کرد.