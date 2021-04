توهم برتری، یهودیان را دو هزار سال در کشورهای مختلف جهان، آواره و سرگردان کرد و مورد تعدی و تعرض قرار داد. زیرا این توهم در حدی بود که یهودیان، دیگران را قبول نداشتند، با مردم و فرهنگِ کشوری که در آن زندگی می‌کردند همراه و هم ساز نمی‌شدند، تنها دنبالِ منافع شخصی خودشان بودند و جدا از دیگران زندگی می‌کردند. همین پدیده نیز امروز در اسرائیل حکفرماست. دید و روشِ برتری جوئی آنان در رابطه با همسایگان و دیگران، نتیجه‌اش تضاد و خصومت و دشمنی بوده است.

میرسیم به هولوکاست! هفته پیش، نتنیاهو در مراسم بزرگداشت هولوکاست، در رابطه با توافق هسته‌ای "برجام" (قرارداد ایران با کشورهای ۵+۱)، گفت که این توافقات هیچ ارزشی ندارند،... ما هیچ الزامی به توافق با ایران نداریم،... و موضوع را ربط داد به تجاوز ۸۰ سال پیشِ آلمان هیتلری به لهستان، و اینکه چگونه استالین و هیتلر، پیمان منع تجاوز امضا کردند!؟ (۳)

بیش از ۷۵ سال از فاجعه‌ی هولوکاست میگذرد، مانند خیلی از فجایع دیگر؛ با این تفاوت که یهودیان با زنده نگهداشتن ماجرا، آنرا حربه‌ای برای سرکوب و سوء استفاده کرده‌اند. در رابطه با بهره گیری از هولوکاست، نرمن فینکِلستین، پژوهشگر حقوق سیاسی و نویسنده، که یک یهودی آمریکائی است و بیش از ۴۰ تن از اقوامش در اردوگاه‌های مرگ در آلمان، از بین رفتند؛ پدر و مادرش هر دو جزو کسانی بودند که از این اردوگاهها، نجات پیدا کرده به آمریکا مهاجرت نمودند، می‌نویسد: متأسفانه، "سی آر تی" سازمان مسئول هولوکاست، کارش بیشتر باج گیری و حق سکوت شد تا کسبِ حقوق از دست رفته‌ی ستم دیدگان!؟ (۴)

این مظلوم نمائی، بویژه برای اشخاصی مانند نتیاهو و آریل شارون که دستانشان به خون صدها انسان بیگناه آلوده است، و کشوری که در برگ هایِ تاریخ هفتاد ساله‌اش، چیزی جز خشونت و تجاوز و کشتار دسته جمعی ثبت نشده؛ از مرز گستاخی و دوروئی و بی شرمی گذشته است. اسرائیل، از آغاز پیدایش در سال ۱۹۴۸، دنبال گسترش مرزهای کشورش بوده است. غصبِ سرزمین فلسطین، یک ربع قرن پیش از آن آغاز شد. سازمان هایِ صهیونیستی، با برنامه‌ای هدفمند و سیستماتیک، در صدد اخراج فلسطینی‌ها و غصب سرزمین آنان بودند. پس از برپائی کشورِ اسرائیل، این برنامه سرعت و شدتِ بیشتری پیدا کرد و با اعمال خشونت و زور ادامه یافت. نه تنها ترفندهای بی شرمانه، میلیون فلسطینی را آواره کرد، بل که با کشتار وحشیانه‌ی هزاران فلسطینی همراه بود. سال هاست که چند میلیون انسان بیگناه، زیرفشار دائم و تنبیه‌های دسته جمعیِ اسرائیل در اردوگاه هایِ آوارگان، عمر خود را به سر می‌رسانند.

پرونده‌ی کشتار و جنایات هفتاد و سه ساله‌ی اسرائیل، در تاریخ بشریت، کم سابقه بوده است. چند نمونه از آنرا مرور می‌کنیم: ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸، هاگانا، بزرگترین و اصلی ترین سازمان نظامی یهودی در فلسطین همراه با سرویس اطلاعاتی بنام "شای" به منطقه‌ی حیفا شبیخون زدند. بن گوربون، رهبر صهیونیست‌ها، دستور داده بود: "تا می‌توانید مردها را بکشید، وسائل زندگی‌شان را نابود کنید. یورشیان نه تنها خانه به خانه مردان را بیرون می‌کشیدند و به رگبار گلوله می‌بستند، بل که نیمی از خانه‌ها را با پرتاب نارنجک منفجر می‌کردند وساکنانش را به مسلسل می‌بستند و می‌کشتند. (۵)

این نوع جنایات هولناک، دهها و دهها بار تکرار شده‌اند. "آریل شارون، در دهه پنجاه میلادی چندین عملیات نظامی را رهبری کرد - در سال ۱۹۵۳، پنجاه خانه در روستای "قبیه" را به آتش کشید که به کشته شدن ۶۹ تن از ساکنان آن انجامید.... در سال ۱۹۸۲ حمله فاجعه آمیز به کشور لبنان را طراحی و پیاده کرد. هزاران کشته و دهها هزار مجروح و صدها هزار آواره بجا گذاشت. شارون شخصاً بر کشتار دسته جمعیِ اردوگاه پناهندگان صبرا و شتیلا نظارت کرد. تعداد کشتار بیش از ۳۵۰۰ زن و مرد و کودک برآورده شده که دو روز و نیم ادامه داشت!؟ "اسرائیل در قتل و عام آوارگانِ فلسطینی‌های در اردوگاه‌های پناهندگان، شرکت داشت". (۶)

اسرائیل با زد و بندهای پسِ پرده، و بده بستان‌های آمریکایِ ترامپ، با عربستان و شیخ نشینان عرب خلیج فارس، جبهه‌ی مشترکی برای مقابله با ایران تشکیل داده، در منطقه حضور و نفوذ پیدا کرده و مشترکاً کمپین وسیعی براه انداختند تا ایران را کاملاً خلع سلاح کنند!؟ این نزدیکی ناموزون، که بر اساس "دشمنِ دشمن من، دوست من است"، بر قرار شده، ریشه در سیاستِ فرقه‌ای جمهوری اسلامی: "گسترشِ هلال شیعه" در منطقه دارد. نشریه نیویورک تایمز می‌نویسد، تنفرِ عربستان و شیخ نشینان خلیج فارس، از جمهوری اسلامی، بیشتر از تنفرشان از صهیونیست‌های اسرائیلی است!؟ آنچه اعراب و اسرائیل را بر علیه ایران اسلام زده، متحد و همراه کرده، تنفر مشترکشان از آخوندها و سیاستِ "هلال شیعه" می‌باشد. (۷)

زمینه سازی، برای جنگِ احتمالی

بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، هشدار داد که هر جنگی در منطقه، غیر نظامیان بسیاری را درگیر خواهد کرد و تنها نبرد ارتش‌ها نخواهد بود. او در رابطه با ایران گفت: "ارتش و نظام دفاعی اسرائیل گزینه اقدام علیه برنامه هسته‌ای ایران را در صورتی که لازم باشد، حفظ کرده است.... "

اسرائیل که یکی از ۵ مسلح ترین ارتش‌های جهان، و مجهز به ۳۵۰ تا ۴۰۰ بمب هسته‌ای است؛ نمی‌خواهد هیچ کشور دیگری در خاورمیانه بتواند، از نظر نظامی اسرائیل را به چالش بکشد و عرض اندام کند تا اسرائیل بتواند، هدف اصلی‌اش را که گسترش مرزهای کشورش می‌باشد، به نتیجه برساند. از اینرو، حتی "احتمالِ" ایرانِ مسلح به تسلیحات هسته‌ای را، برای موجودیت اسرائیل خطرناک می‌داند و نمی‌خواهد تحمل کند. نمونه‌های بارزِ این پدیده، روشِ تروریستی اسرائیل در رابطه با کارشناسان هسته‌ای در ایران و مراکز تسلیحاتی است که هدف قرار داده‌اند. یک مقام امنیتی اتحادیۀ اروپا می‌گوید اسرائیل در این نوع عملیات بی درنگ و بی اعتنا به قوانین بین المللی عمل می‌کند، همانطور که قبل از حمله به "رآکتور اُسیراک" در نزدیکی بغداد دو کارشناس هسته ئی عراقی بوسیلۀ عوامل موساد مرموزانه بقتل رسیدند و یک کارشناس دیگر مفقود شد. (۸)

آویو کوخاوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، با لحن تندی هشدار داد که فرمان داده برای حمله به ایران، تدارکات لازم را ببینند. این هشدار همزمان با گفته‌ی نتنیاهو بود که "بازگشت به برجام را یک حماقت خواند و گفت نباید اتفاق بیفتد. " کوخاوی گفت: "بازگشت به برجام یک تهدید غیرقابل قبول است. " رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفت اسرائیل در سراسر کشورهای خاورمیانه نفوذ کرده و حضور دارد؛ و اعلام کرد که یک ائتلاف منطقه‌ای نیرومند از یونان، قبرس، مصر، اردن، و شیخ نشینان خلیج فارس همراه با اسرائیل برای مقابله با هلال شیعی ایرانی تشکیل داده است. (۹)

رکن دایره سوم ارتش اسرائیل که با نام رکن ایران شناخته می‌شود، مسئول مقابله با ایران است. برنامه‌ی مبارزه با نفوذ جمهوری اسلامی، از جمله حملات کم سابقه‌ی اسرائیل به مواضع متحدان ایران در سوریه می‌باشد. اخیراً در یکی از این حملات بیش از چهل شبه نظامی کشته شدند.

نقش آمریکا و برخی از "کشورهای ائتلاف"

هفته‌ی پیش، گزارش شد که به دنبال تصمیم آمریکا مبنی بر کاهش نیروهای نظامی‌اش در منطقه، چهار سامانه پدافند موشکی پاتریوت و پرسنل آنرا، از عربستان خارج خواهد کرد. در ضمنی که نمی‌خواهد کنترل شیرهای نفت را رها کند. آمریکا برای دفاع از مناطق نفتی، موقتاً ۳۰ فروند جنگنده بمب افکن به منطقه منتقل کرده است.

عربستان، برای کامل تر کردنِ سیستم دفاعی‌اش، با تأئید آمریکا، قراردادی با نیروی هوائی یونان منعقد کرده که بر اساس آن یک رسد سامانه پاتریوت جدید و گروهی پرسنل (متخصص) نیروی هوائی یونان طی هفته‌ی آینده به عربستان اعزام می‌شوند. نیروی هوائی یونان نزدیک به ۱۴ سال تجربه‌ی کاری با سیستم پدافند موشکی پاتریوت دارد. آمریکا ۶ واحد سامانه پدافند موشکی پاتریوت به یونان فروخت و پرسنل یونانی را آموزش داد. نیروی هوائی یونان، سیستم جدید را با موفقیت در انهدام اهداف پرنده، موشک و بمب‌های نقطه زن در مقابل ترکیه و دیگر کشورهای متخاصم، بکار گرفت.

در رابطه با تخاصم بین یونان و ترکیه، برگی از تاریخ را مرور می‌کنیم. یونان که نزدیک به ۴ قرن زیر تسلط امپراطوری عثمانی بود، برای کسبِ استقلال کشورش با کمک کشورهای اروپائی، ده سال با عثمانیان جنگید تا در سال ۱۸۳۰ استقلالش را بدست آورد. یونان و عثمانی (ترکیه‌ی امروز)، طی دو قرن تخاصم، چهار جنگ بزرگ داشتند، و صد سال پیش - یک میلیون و دویست هزار ارتدکس و مسلمان را بین دو کشور مبادله کردند (۸۰۰ هزار ارتدکس از ترکیه اخراج شدند و ۴۰۰ هزار مسلمان از یونان). ولی هنوز، مسائل بین دو کشور کاملاً بر طرف نشده است!

آمریکا حضور نظامی‌اش را در منطقه کاهش میدهد، ولی نیروهایِ کشورهای متحدش را در منطقه جاسازی می‌کند. از اینرو به یونان اجازه داده که سیستم پدافند پاتریوت را در اختیار عربستان بگذارد. یونان از نظر اقتصادی دچار بحران مالی است که عربستان می‌تواند در بر طرف کردنش، یاری کند. عربستان به سیستم دفاعی و پرسنل متخصص نیاز دارد که یونان می‌تواند برآورده نماید.

اسرائیل، می‌داند که حمله‌ی نظامی به ایران، مناطق نفتی عربستان و شیخ نشینان را مورد یورش نظامی ایران قرار می‌دهد و قطع جریان نفت، اسرائیل را در صحنه‌ی جهانی متهم معرفی می‌کند. لذا یونان را تشویق کرده و وعده داده که اطلاعات نظامی در مورد ترکیه در اختیارش می‌گذارد؛ به عربستان وعده‌ی اطلاعات و همکاری در رابطه با ایران، و وعده‌های دیگر داده است!؟ (۱۰)

اسرائیل، لبنان را نابود کرد؛ عراق را ویران ساخت؛ و سوریه را تکه تکه کرده، به آتش کشیده است. آخرین مانعِ اسرائیل، برای گسترش مرزهایش و کنترلِ منطقه‌ی خاورمیانه، ایران است. آنچه وزیر دفاع اسرائیل می‌گوید، هشدار نیست، تهدید به قتل و عام ایرانیان است؛ و قصدِ رئیس ستاد ارتش اسرائیل، نابودیِ و تجزیه‌ی ایران است. نتنیاهو طیِ ۲۵ سال گذشته، آنقدر ایران را به آلمان نازی تشبیه کرده که باورش شده و میخواهد انتقام تسلیم گوسفندوارِ یهودیان، در مقابل آلمان را از ایران بگیرد!؟

هشدار و اعلام خطر به اسرائیل، عربستان، و دیگر دشمنان ایران و انسانیت:

دست از توطئه و دسیسه‌های اهریمنی‌تان بردارید.

کوچکترین آسیبی به ایران، شما را برای همیشه،

"هدفِ" ۸۰ میلیون ایرانی خشمگینِ انتقامجو، خواهد کرد!؟

...

ما ایرانیان، تکلیف خودمان را با رژیمی که می‌گوید:

شعارِ چو ایران نباشد، تن من مباد، نادرست است!؟

و اینجا سرزمین اسلامی است، فرهنگ ایرانی باید حذف شود، مشخص می‌کنیم.

ما ایرانیان، تکلیف خودمان را با آخوندهائی که،

حق انتخاب مردم را غصب کرده، و هستی مان را به چپاول برده اند؛

و آینده‌ی کشور را به حراج گذاشته، ما را در معرض یورش نظامی قرار داده‌اند، مشخص می‌کنیم.

وظیفه و مسئولیت ما ایرانیان

نخست، براندازی رژیم ضد ایرانی و فرقه‌ای آخوندی؛ و

دوم، برپائی حکومت مردمسالار ملی ایران است.

امیرحسین لادن

ahladan@outlook.com

(۱) The Open Society and Its Enemies،

(۲) The Gate of the Jews، Robert Strauss Feuerlicht

(۳) یورونیوز

(۴) The Holocaust Industry، Norman G. Finkelstein

(۵) 1948 The First Arab - Israeli Wa, Benny Morris

(۶) The Israel Lobby. Mearsheimer and Walt

(۷) On Saudi Arabia، Karen Elliott House

(۸) مقاله‌ی "دوباره نگریِ برجام، یا خلع سلاح ایران؟ "، نگارنده

(۹) رادیو فردا

(۱۰) خبرگزاری شین هوا