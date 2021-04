یورونیوز - مایک پمپئو، وزیر امور خارجه دولت ترامپ در توییتی در واکنش به انتشار یک فایل صوتی از وزیر خارجه ایران گفت: «حمله دقیق دولت ما به قاسم سلیمانی تاثیر گسترده‌ای در ایران و خاورمیانه داشت.»

وی با اشاره به اینکه نیاز نیست دیگران برای اثبات این موضوع حرف او را قبول کنند، افزود: «این موضوع را از ظریف بپرسید.»

مایک پمپئو همراه با توییت خود لینکی از گزارش روزنامه نیویورک تایمز آورده است که اشاره به یک فایل صوتی دارد که شب گذشته از گفت‌وگوی سعید لیلاز، اقتصاددان با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران به طور گسترده در رسانه‌ها منتشر شد.

Our Administration's exquisite strike on Qasem Soleimani had a massive impact on Iran and the Middle East. You don't have to take my word for it. Ask ⁦⁦@JZarif⁩. President Biden still thinks it was a mistake. #AmericaFirst #AbrahamAccords https://t.co/NmbETQx05B