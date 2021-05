روزنامه «اسرائیل هیوم» نیز با «مرموز» و «غیرمعمول» خواندن این توییت نوشت که این خواهش خامنه‌ای موجی از حدس و گمان در شبکه‌های اجتماعی به وجود آورده آنهم در حالی که پیشتر گزارش‌هایی مبنی بر ابتلای ولی فقیه به سرطان مطرح شده بود.

توئیت خامنه‌ای سه ساعت پس از انتشار که سبب گردش خبر مرگ او و احتمال وخیم شدن وضعیت جسمی وی در شبکه‌های اجتماعی شد، از اکانت مربوطه حذف و سه توئیت دیگر جایگزین آن گشت که به مناسب «شب‌های قدر» از مخاطبان می‌خواهد تا برای خودشان و دیگران دعا کنند و در انتها نیز برای وی دست به دعا بردارند!

The Nights of Destiny are the peak of Ramadan, &we have reached this peak. We should use this unique opportunity of seeking intercession, supplicating, praying, & pleading the Lord of the world. This praying, intercession& crying are bounties from God to you. Appreciate them. 1/3