ژان ایو لودریان تأکید کرد «آمریکا برای پیشرفت بسیار مصمم است و پیام و نشانه‌های لازم برای بازگشت به برجام و آمادگی برای لغو تحریم‌ها را نشان داده اما ایران علائم متناسبی در مذاکرات نشان نداده است.»

اخیراً سرویس‌های اطلاعاتی سه کشور آلمان و هلند و سوئد در گزارش‌هایی جداگانه تأیید کردند که جمهوری اسلامی همچنان برای دستیابی به تسلیحات اتمی تلاش می‌کند و در سال ۲۰۲۰ نیز در این زمینه فعالیت داشته است.

مطالب بیشتر در کیهان لندن

شبکه سی‌ان‌ان پنجشنبه ۶ ماه مه (۱۶ اردیبهشت) در گزارشی ادعا کرد دولت جو بایدن برای نشان دادن حسن نیت خود در مذاکرات در حال ارزیابی آزاد ساختن یک میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران است که تهران می‌تواند از آن برای مصارف بشردوستانه استفاده کند. البته در این گزارش تأکید شده مبلغ مورد اشاره نقدی نخواهد بود و به صورت اعتبار از طریق کانال سوئیس پرداخت می‌شود.

ند پرایس سخنگوی کاخ سفید با رد ادعای سی‌ان‌ان گفت گزارش‌های منتشر شده درباره اینکه ما در حال ارزیابی آزاد ساختن دارایی‌های ایران به عنوان اقدامی یکجانبه هستیم، درست نیست. ما پیشتر نیز بارها روشن کردیم که هر حرکت اساسی توسط ایالات متحده باید بخشی از فرایندی باشد که در آن هر دو طرف اقدام می کنند.

Reporting suggesting we are weighing the release of Iranian funds as a unilateral gesture to Tehran is not true, which we made clear prior to publication. As we have said, any substantial move by the U.S. would have to be part of a process in which both sides take actions.