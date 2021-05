زمانی که کشورهای عربی خلیج فارس با اسرائیل ارتباط دیپلماتیک برقرار کردند, ظاهرا دستور آمده بود این شبکه تکفیری فتیله تکفیر و تبلیغ بر علیه اسرائیل را پائین بکشد, که مطیعانه کشید. چون باز هم بقول انگلیسی ها (the one who pays the piper calls the tune). اما اکنون که کشورهای عربی حملات اسرائیل را محکوم کرده اند, این شبکه دو رو و منافق که در زمان داعش عملا از داعش دفاع می کرد, به دستور لوطی با یک معلق بازی ١٨٠ درجه ای حکم جهاد بر علیه اسرائیل صادر می کند و می گوید: امروز هیچ چیزی مهم تر از مسجد الاقصی نیست. و سپس حکم جهاد بر علیه آنچه شبکه کلمه "کیان غاصب صهیونیستی و جنایتکار و فاسد می خواند که بر گرده مسلمین حاکم کرده اند, همسو با جمهوری اسلامی می گوید: اشکالی ندارد اگر ما مسلمین در بین خودمان بگو مگو داشته باشیم؛ اما هنگامی که نوبت کفر می رسد نوبت یهود می رسد, نوبت به این جنایتکاران می رسد, ما مسلمانان باید متحد و یکپارچه بشویم. این وظیفه شرعی است". این دقیقا همان حرف جمهوری اسلامی جنگ افروز است.

صرفنظر از محتویات مصاحبه این شبکه ء "فرمان به گوش" و منافق با علیرضا نوری زاده و منشه امیر, اینکه چرا و به چه دلیلی این شبکه تکفیری که حکم جهاد مسلمانان بر علیه آنچه که این شبکه "صهیونیسم جنایتکار و فاسد" می خواند؛ دلیل بازپخش و گذاشتن این ویدئو از شبکه تکفیری در سایت رادیو اسرائیل نشان می دهد که در میان بسیاری از اینها اصولا "اصول کیلویی چند؟" است. آقای نوری زاده معّرف حضور همه است و منابع مالی تلویزیون او بنام ایران فردا نیز علنی نیست؛ یا حداقل خواجه حافظ شیرازی نمی داند. لذا دفاع تمام عیار او از مواضع اعراب و فلسطین و "عملا حماس" تعجب آور نیست. اما منشه امیر نیز ظاهرا فرصت طلبی را خوب یاد گرفته است تا چشم بسته وارد هر "جایی" بشود و حرف خود را بزند. تعجب آور نیست که خاورمیانه این چنین آشفته و پریشان حال است.

عبدالستار دوشوکی

مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن