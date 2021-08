بانگ ـ مسعود حسینی، عکاس خبرنگار افغانستانی و برنده جایزه پولیترز (+) در مصاحبه با دویچلندفونک می‌گوید طالبان موفق شده رسانه‌های غربی را فریب دهد.

So the Taliban have 'reformed', have they?



They have publicly lashed a woman in northern province of Sar-e Pol in #Afghanistan, @TOLOnews footage shows.



And her crime? She was on a motorcycle with her brother-in-law, who was taking her to the doctor.