وی افزود که دختر در فرودگاه کابل تلاش کرده بود تا این دارایی گرانبها را با خود بیاورد.

اما علیه پس از طی بیش از ۱۸۰۰ کیلومتر با هواپیمای مسافربری همراه با «جوجی» نامی که او برای پرنده مینا گذاشته بود مجبور شد تا او را در امارات بگذارد تا برای شروع یک زندگی جدید راهی فرانسه شود.

سفیر فرانسه در ادامه گفت که دختر در سکوت گریه می‌کرد چراکه مجبور بود پرنده‌اش را رها کند. این پرونده به دلایل بهداشتی نمی‌توانست از امارات به فرانسه برود.

There is a story I have been meaning to tell for a while. During the Afghan evacuation operation, a girl arrived at Al Dhafra airbase, exhausted, with an unusual possession: a bird. She had fought all the way at Kabul airport, to bring the treasured little thing with her.



1/8 pic.twitter.com/75cKq1ltPf