Today marks 6 years since Iran arrested Siamak Namazi for being a U.S. citizen. His father Baquer is also barred from leaving Iran despite needing critical medical care. I was pleased to meet with Babak Namazi today and promised to work ceaselessly to bring his family home. pic.twitter.com/g5BUXaknH3

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، نیز عصر چهارشنبه به وقت واشنگتن اعلام کرد که با بابک نمازی، برادر سیامک، ملاقات کرده است.

I had a good meeting with Babak Namazi today, in recognition of the six years since his brother Siamak Namazi has been wrongfully detained in Iran. Iran should release Siamak and allow him and his gravely ill father, Baquer, to leave Iran. -- Jake Sullivan (@JakeSullivan46) October 13, 2021

آقای سالیوان در توئیتی نوشت که به مناسبت ششمین سالی که سیامک نمازی «به ناحق در ایران» زندانی شده است، با بابک نمازی ملاقات کرده است.

این مقام ارشد امنیتی آمریکا گفت «ایران باید سیامک را آزاد کند و به او و پدرش باقر که سخت بیمار است اجازه دهد ایران را ترک کنند.»

در همین روز، رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، نیز در پیامی در توئیتر ششمین سالگرد بازداشت و زندانی شدن سیامک نمازی را «یک نقطه عطف تلخ دیگر» خواند.

آقای مالی در این توییت نوشت: «شش سال پیش، دولت ایران سیامک نمازی را بازداشت کرد ، [او] در ۳۰ سال گذشته قدیمی‌ترین شهروند آمریکایی است که به طور غیرقانونی در ایران تحت بازداشت بوده است. ما تا زمانی که سیامک و پدرش به خانه برگردند و کنار عزیزانشان باشند از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم و آرام نخواهیم بود.»

Another grim milestone: 6 years ago, the Iranian govt arrested Siamak Namazi, now the longest-held wrongfully detained U.S. citizen in Iran in 30 years. We will spare no effort and not rest until Siamak and his father are back home, with their loved ones. -- Special Envoy for Iran Robert Malley (@USEnvoyIran) October 13, 2021

چندین قانون‌گذار آمریکایی از جمله سناتور باب کیسی و سناتور کریس ون هالن و همچنین کوین مک‌کارتی از مجلس نمایندگان آمریکا، خواستار آن شدند که باقر و سیامک نمازی و دیگرانی که در ایران بر خلاف میل خود نگه داشته شده‌اند، آزاد شوند و به خانه بازگردند.

آقای مک‌کارتی، رهبر جمهوری‌‌خواهان مجلس نمایندگان، نوشته است که ایران باید در رابطه با نگه داشتن «غیرقانونی شهروندان آمریکایی» سیامک و باقر نمازی «پاسخگو شود.»

او گفته است که سلامت آنها رو به وخامت است و نمی‌توان «بیش از این صبر کرد.» آقای مک‌کارتی گفته است نمازی‌ها «باید فورا» به آمریکا بازگردند.

ریاست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز در توئیتی خواستار آزادی آنها شد. باب منندز، سناتور دموکرات، رئیس این کمیته است.

Today marks 6 years since Siamak Namazi, a US citizen, was first unjustly detained by Iran. He, his ailing father & others have been held captive by the regime & many have endured heinous torture. Their wrongful & politically-motivated incarceration must end. #FreeTheNamazis -- Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) October 13, 2021

گروه دیگری از قانونگذاران هر دو حزب آمریکا نیز به مناسبت ششمین سال بازداشت و زندانی شدن سیامک نمازی در پیام‌‌هایی مشابه خواستار بازگشت او و پدرش به آمریکا شدند.

پیشتر حجت کرمانی، وکیل سیامک نمازی، به سایت خبری امتداد گفته بود که باقر نمازی فرزندی در ایران ندارد و در صورت جراحی در ایران مقامات بگذارند که سیامک نمازی به مرخصی برود و در کنار پدرش باشد.

مقامات جمهوری اسلامی هر دو نفر را پس از سفر به ایران بازداشت کردند و آنها را به اتهام «همکاری با دولت متخاصم» بازداشت و زندانی کردند. باقر نمازی به خاطر بیماری از زندان مرخص شد اما همچنان این شهروند آمریکایی ۸۴ ساله ممنوع الخروج است.

رابرت مالی تابستان امسال به شهروندان مختلف به ویژه دو تابعیتی‌ها هشدار داد که به ایران سفر نکنند و با سفر به ایران خود را به خطر نیاندازند.

منتقدان جمهوری اسلامی می‌گویند که این کشور با بازداشت شهروندان به بهانه‌های مختلف از آنها به عنوان مهره‌‌هایی برای چانه‌زنی در ارتباط با کشورهای دیگر استفاده می‌کند.