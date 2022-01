سفارت آمریکا در تهران در آبان ۱۳۸۵ از سوی طرفداران آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اشغال شد و دیپلمات‌های آن به مدت ۴۴۴ روز گروگان گرفته شدند. این وضعیت به قطع کامل روابط سیاسی دو کشور انجامید که هنوز ادامه دارد.

آقای روزن گفته است: "۴۱ سال پس از آزادی، این هفته در وین اعتصاب غذا را آغاز می‌کنم تا همه گروگان‌ها در ایران آزاد شوند. آنها انسان هستند، نه (کالای مورد) چانه زنی. آزادی آنها باید قبل از معامله با یک رژیم غیرقابل اعتماد باشد. گروگان‌ها را آزاد کنید".

I am starting a hunger strike this week in Vienna, 41 years after my release, to demand the release of all hostages being held by #Iran. They are human beings, not bargaining chips. Their freedom should come before we make any deals with an untrustworthy regime. #FreeTheHostages pic.twitter.com/zKqhcKJ7uk