احتمال همکاری نظامی سپاه پاسداران با نظامیان میانمار در حالی مطرح می‌شود که ارتشیان میانمار متهم به خشونت گسترده علیه مسلمانان روهینگیا در آن کشور و کشتار وسیع آنان هستند؛ خشونتی که منجر به فرار بیش از ۶۲۰ هزار مسلمان از میانمار به بنگلادش انجامیده است.

شائبه این همکاری همچنین در حالی گزارش می‌شود که رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۲۰۱۷ خواستار تشکیل یک «ائتلاف نظامی بین کشورهای اسلامی» برای مقابله با سرکوب مسلمانان روهینگیا توسط نیروهای مسلح میانمار شده بود.

«آسیا تایمز» در ادامه گزارش خود می‌نویسد که براساس اطلاعات مربوط به ردیابی پروازهای بین‌المللی، روز پنج‌شنبه گذشته یک هواپیمای باربری متعلق به شرکت باربری هوایی «قشم فارس ایر» از مشهد به میانمار پرواز کرده است. این اطلاعات نشان می‌دهد که هواپیمای مزبور فردای آن روز به ایران بازگشته است.

زین مارآئونگ، وزیر خارجه در دولت وحدت ملی میانمار که خود را حکومت مشروع این کشور می‌داند، گفته است: «این دومین باری است که فرود یک هواپیمای ایرانی در میانمار مشاهده می‌شود. گمان می‌رود که محموله آن تجهیزات ارتباطی برای مصارف نظامی بوده است».

او افزوده است که «همکاری‌های نظامی بین حکومت نظامی میانمار و حکومتی نظیر ایران نه فقط از زاویه کمک به جنایات حکومت نظامی بلکه به دلیل امنیت منطقه‌ای و جهانی بسیار نگران‌کننده است».

وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۱۹ شرکت هوایی «قشم فارس ایر» را به دلیل حمل جنگ‌افزار نیروی قدس سپاه پاسداران برای گروه‌های مورد حمایت ایران در سوریه تحریم کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در آن زمان گفت که دو هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ این شرکت در سال‌های اخیر محموله‌هایی از جمله تسلیحات نیروی قدس را به سوریه منتقل کرده‌اند و هشدار داد که هر فرد حقیقی یا حقوقی که با این شرکت معامله کند هدف تحریم قرار خواهد گرفت.

یک وب‌سایت خبری در میانمار در ماه ژانویه گذشته و پیش از وقوع کودتای نظامی گزارش داد که یک هواپیمای ایرانی در فرودگاه نایپیادو، در نواحی مرکزی میانمار توقف کرده است و محموله آن ممکن است تجهیزات نظامی باشد.

روزنامه «آسیا تایمز» خاطرنشان می‌کند که در رسانه‌های ایرانی هیچ گزارشی در مورد سفر هیئت ایرانی به میانمار نیافته است و نمی‌تواند مأموریت هیئت ایرانی را که هفته گذشته به میانمار سفر کرد، با قطعیت مشخص کند.

اما یک تحلیلگر ایرانی که نخواست نامش در این گزارش قید شود به این روزنامه گفته است افرادی که نام آن‌ها در فهرست مسافران به چشم می‌خورد با نهادهای نظامی و از جمله نیروی قدس سپاه پاسداران مرتبط هستند.

«آسیا تایمز» یادآوری می‌کند که به‌طور مستقل نتوانسته هویت و مأموریت مسافران ایرانی را تأیید کند و با قطعیت نمی‌تواند بگوید محموله‌های ارسالی از سوی ایران به میانمار چه نوع تجهیزات یا سلاح‌هایی هستند.

