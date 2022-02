گاردی ها باز هم از بالا رفتن جعفری ممانعت می کنند و می گویند : « اگه راست میگین برین در ِخانه ی مصدق ، مصدق ر و بیارین ، نذارین شاه بره»

جعفری : شاه تو اون ایوون وایساده بود.بعد اینا اومدن ـ ـ خسروانی نیومد، همونجا وایساد ـ ـ سرهنگ عزیز رحیمی، اینم اومد که ما رفتیم...

سرشار: ببینم، شما همینطور خودتان سر ِ خود بلند شدید رفتید کاخ؟ آنوقت چرا می خواستید از پنجره بروید بالا؟

ج : نه ، جمعیت دنبالم بود دیگه.جمعیتو جمع کردیم بردیم که شاه نره. با ما چار پنج هزار نفر جمعیت اومد در ِخونه ی شاه...

س : قضیه ی پنجره چه شد؟

ج : ... منم پنجره رو گرفتم برم بالا، نمیشد که بری تو کریدور که! هیشکی به من محل نمیذاشت. من همینجور که میخواستم برم بالا از لای پنجره نیگاه کردم دیدم ، خدا بیامرز اعلیحضرت تو ایوون ایستاده ، [ حاج آقا رضا رفیع ] قائم مقام الملک اینورشه، اون ظهیر الاسلام [ حاج سید جواد] اونورشه، یه عده از این افسرا دور و ور شاه هستن و ثریا اونور وایساده ...با چش خودم دیدم. گویا میخواستن برن.

س : آیت الله بهبهانی و بها الدین نوری هم بودند؟

ج ـ من اونا رو ندیدم.بعداً شنفتم که اونام رفته بودن.ولی اونموقع نه. یعنی بهبهانی رو شنفتم، نوری رو نه.

س : آیت الله بهبهانی این وسط چکار داشت؟

ج : خوب آیت الله بهبهانی هم نسبت به شاه علاقمند بود دیگه...

س : چطور شد که آیت الله بهبهانی از خانه آمد بیرن، کاشانی نیامد؟

ج : آخه مردم ریختن در خونه ش، اون خودش اومد تو مردم.

س : آیا با آیت الله بهبهانی ارتباط داشتید؟ به محضرش می رفتید؟

ج : اصلاً. ولی میدونستم با شاهه.اون مهدی قصاب بچه محلشون بود. اونا میرفتن پیشش و میومدن برام میگفتن به شاه علاقمنده و به ما گفته همچین کنین.»

جعفری ، بعد از گفت و گو با گاردی ها ، با جماعت همراهش به سمت منزل مصدق می رود . در آن جا، با ماشین جیپ ارتشی به در ِ آهنی بزرگ خانه ی مصدق می کوبد و آن را تخریب می کند تا ، برای رفتن به داخل خانه ی مصدق، راه باز کند، که با تیر اندازی سربازان رو به رو می شوند. با همان تیر اول، جماعت فرار می کنند. در این میان، جعفری هم تیر می خورد و به بیمارستان سینا منتقل می شود:

جعفری: پرفسور عدل اومد بالای سر من و گفت : مرد حسابی، کسی واسه خاطر این پسره جُعَلّق میزنه در خونه ی پدرشو خراب می کنه؟ یعنی تو که با مصدق بودی چرا؟ گفتم : خب، بالاخره شاه یه ورزشکار بود منم یه ورزشکارم . من شاه رو دوست داشتم همیشه. مصدقم دوست دارم. الانشم دوست دارم که اینجا افتادم و اینجوری شدم.»

در پایان آن روز، آیت الله کاشانی طی اعلامیه ای از شاه حمایت کرد و خروج او را از ایران، موجب اشفتگی کشور و اقدامی ندامت امیز دانست. متن اعلامیه ی ی آیت الله به قرار زیر است:

مردم! برادران دینی! هموطنان:

با تقدیر از احساسات میهن دوستی مردم، از همه خواهانم که با نمایندگان مجلس و علما و روحانیون و سایر طبقات همکاری نموده و متفقاً در خواست تجدید نظر در تصمیم اعلیحضرت که منتهی به اشفتگی کشور و باعث ندامت می شود، بالاتفاق جلوگیری نمایند. سید ابوالقاسم کاشانی. 38

به ارزیابی فخرالدین عظیمی، « بسیاری از کسانی که بعداً نقش مؤثری در کودتای 28 مرداد ایفاکردند، در رویدادهای 9 اسفند نیز فعال بودند. آیت الله بهبهانی و سرلشکر عباس گرزن ( رئیس بازنشسته ی ستاد ارتش) که از شاهیان طرفدار زاهدی بود، طیب حاج رضایی را که در جنوب شهر نفوذ فراوان داشتند، به کار بسیج غوغاگران گرفتند. تعزیه گردانان، شروران و چاقو کشان دیگری ( مانند شعبان جعفری که بی مخ نامیده می شد و با مکی و بقایی ، و بیش از آنان با کاشانی پیوند داشت ) در پیشاپیش تظاهر کنندگان ضد مصدقی قرار داشتند.»

***

توطئه ی قتل افشارطوس

مورد بعدی که در سست کردن بنیاد حکومت ملی دکتر مصدق و صاف کردن راه برای کودتای 28 مرداد نقش داشت، توطئه ی قتل تیمسار افشارطوس بود.

گازیوروسکی، در کتاب مصدق و کودتا می نویسد:

«در اواخر ماه آوریل (۱۹۵۳/ اردیبشت 1332) افرادی نزدیک به زاهدی و بقایی(رئیس شهربانی مصدق)یعنی تیمسار محمود افشارطوس را دزدیدند و به قتل رساندند، که این نیز به صورت گسترده از علایم اقدام به کودتا تلقی شد.»39

همو در توضیح بیشتر، توطئه ی ربودن افشارطوس را به MI6 منتسب می کند:

«در اواخر آوریل (۱۹۵۳/ اردیبشت 1332)... ژنرال افشار طوس، رئیس پلیس ملی، ربوده و کشته شدMI6 . ربودن افشار طوس را با هدف فراهم کردن زمینه کودتا، برنامه‌ریزی کرده بود ولی قصد نداشت او را به قتل برساند. » 40

به هر حال، روز اول اردیبهشت سال 1332 اعلام شد که سرتیپ افشارطوس ( رئیس شهربانی تهران) ناپدید شد.راننده ی او نقل می کند که تیمسار، شب قبل، در خیابان خانقاه از اتومبیل خود پیاد شد و از او خواست که در مقابل کلانتری 2 تهران بایستد و منتظر تلفن او باشد.وقتی ، تا صبح خبری از تیمسار نشد، مأموران انتظامی، برای یافتن او به تکاپو افتادند. جسد تیمسارافشارطوس، که با لباس دفن شده بود، درغاری نزدیک تهران پیداشد. گزارش مأموران می گوید که جسد طناب پیچ شده بود، در حالی که دستمالی بزرگ در دهان و دستمالی توی لوله های بینی اش فرو رفته و چشمانش هم با دستمال بزرگ ابریشمی بسته بودند. مأموران تحقیق، نخست به سراغ دکان بقالی واقع در خیابان خانقاه می روند.شاگرد بقال می گوید که دیشب افسری از او سراغ خانه ی کسی را گرفته بود که نام کوچکش حسین بود.مأموران شهربانی، ازاطلاعات به دست آمده به جست و جوی کسی می روند که ساکن خیابان خانقاه بود، تلفن داشت و نام کوچک اش حسین بود.

در سیاهه ی نام کسانی که در خیابان خانقاه تلفن داشتند، تنها یک نفر با نام کوچک حسین دیده می شد که نام خانوادگی اش خطیبی بود.

مأموران، به خانه ی حسین خطیبی می روند و از ساکنان خانه پرس و جو می کنند.نه مستخدم و نه اهالی خانه ( اعم از حسین خطیبی، خواهر و مادر او ) هیچ کدام آشنایی نمی دهند. بوی تند عطر و اِتِر یا کلروفورم در سالن پذیرایی خانه، سوء ظن مأموران تفحص را بر می انگیزد.وقتی مأموران، از کودک 9 ساله ی ساکن خانه در مورد شب حادثه می پرسند، می گوید آن شب در خانه نبود، زیرا او را به خانه ی خاله اش برده بودند.پاسخ کودک سوء ظنّ مأموران را دو چندان می کند. با پیگیری بیشتر مأموران، مستخدم خانه به حرف می آید و می گوید:

« افشارطوس آن شب به خانه ی ما آمد و من چایی برایش بردم. سرتیپ مزینی و سرتیپ منزه هم آمدند و پس از ساعتی افشارطوس را که بیهوش بود از خانه خارج کردند و در پتویی پیچیده و از خانه بیرون بردند.»

متعاقب آن، سرتیپ منزه، سرتیپ مزینی و راننده اش بازداشت می شوند. راننده سرتیپ مزینی در تحقیقات اعتراف می کند که آن شب ،سرتیپ افشارطوس را با اتومبیل پونتیاک، به جایی در لشکرک بردند، در حالی که اتومبیل سرتیپ مزینی در پی اش حرکت می کرد.

راننده می افزاید :

« وقتی ساعت 11 و چند دقیقه ی شب به ده تلو رسیدیم، به دستورعبدالله امیرعلایی چند رأس اسب حاضر کردند و سرتیپ افشارطوس را از ماشین پیاده نموده و در حالی که لای پتو بود، او را روی اسب جلوی یک نفر قراردادند. و به نقطه ای که قبلاً توسط سرتیپ مزینی انتخاب شده بود حمل کردند و طبق دستور مزینی در ارتفاعات آبادی عبدالله میرعلایی در یک غاری دو روز، یعنی روز سه شنبه و چهارشنبه ، او را زنده نگه داشتند...» 41

مأموران، به ده عبدالله امیرعلایی می روند و به کمک کدخدای ده، که اسب ها را برای توطئه گران آماده کرده بود، محل قتل افشارطوس را پیدا می کنند. 42

اطلاعات بعدی می گوید که قتل افشارطوس 48 ساعت بعد از ربوده شدن، در ساعت چهار بعد از ظهر روز چهارشنبه، به دست سرگردبلوچ غبرایی و سروان افشار قاسملو( که هر دو از افسران بازنشسته بودند) در همان غار تلو صورت گرفت، در حالی که سرتیپ مزینی و سرتیپ منزه ناظرقتل بودند.

در پی تحقیقات بعدی، نام چند تن دیگر از افسران باز نشسته و دکتر مظفر بقایی هم به میان آمد.

اعلامیه ی فرمانداری نظامی، از سیزده تن نام می برد که در قتل افشارطوس دخیل بودند.افزون بر این، از میان بردن رئیس ستاد ارتش ، رئیس ژاندارمری و سرپرست جدید شهربانی و وزیر امور خارجه هم در برنامه ی توطئه گران بود.به این ترتیب، قرار بود کابینه ی مصدق ساقط گردد و مظفر بقایی دولت جدید را تشکیل دهد. تصمیم گرفته شده بود که در دولت جدید،سرتیپ مزینی به ریاست ستاد ارتش برگزیده شود. « سرتیپ زاهدی و امرای دیگر هم مناصبی داشته باشند. تصمیم به قتل افشارطوس ،در منزل بقایی و با صلاحدید او گرفته شده بود. بقایی گفت چون نگهداری افشارطوس مشکل است، بهترین راه از بین بردن اوست».

محمد علی موحد که اسناد وزارت امور خارجه ی امریکا را بر رسیده است، می گوید:

« سلسله ی اسناد وزارت خارجه ی امریکا از تاریخ 15 آوریل به بعد قطع می شود ، تا 8 ماه مه ( 18 اردیبهشت) که در این تاریخ گزارشی ناقص از لوی هندرسن آمده است که مقداری از اواخرو اواسط آن را نیز حذف کرده اند.اسناد حذف شده مربوط به دورانی است که توطئه ی قتل افشارطوس کشف می شود. » 43

موحد مسلّم می داند که « سازمان های جاسوسی بیگانه، در طراحی توطئه قتل افشارطوس دست اندرکار بوده اند». به تحقیق موحد، « در میان اسناد وزارت امور خارجه ی انگلیس» ، ردپایی از برخی موضوعات مطروحه در اسناد حذف شده ی وزارت خارجه ی امریکا می توان یافت. بخشی از آن، گفت و گوی دکتر فاطمی با هندرسن است. در این گفت و گو، ظاهراً سخن از قتل افشارطوس به میان آمد. « درگزارش اول ماه مه 1353به امضای روتنی آمده است که فاطمی در ملاقات 26 اوریل ( 6 اردیبهشت 1332) به هندرسن گفت : بقایی چندی پیش از افشارطوس خواسته بود که میان او و دکتر فاطمی وساطت کند و افشارطوس با اجازه ی خود مصدق چند جلسه با بقایی در همان خانه ی حسین فاطمی گفت و گو داشته است. به روایت دکتر فاطمی، رانندگی اتومبیلی که افشارطوس پس از ربوده شده به لشکرک برد، با سید مصطفی کاشانی، پسر آیت الله کاشانی بود ». 44

پیشتر گفتیم که « گازیوروسکی، در یک سطر از بررسی مفصل خود ، MI6 را در قتل افشار طوس دخیل می داند، ولی مأخذ معتبری به دست نمی‌دهد. او می‌نویسد: «در اواخر آوریل (۱۹۵۳/1332)... ژنرال افشار طوس، رئیس

پلیس ملی، ربوده و کشته شدMI6 . ربودن افشار طوس را با هدف فراهم کردن زمینه کودتا، برنامه‌ریزی کرده بود ولی قصد نداشت او را به قتل برساند.» منبع گازیوروسکی برای این ادعا، تنها مقاله مندرج در یک نشریه ایرانی است. مأخذ دیگر، گزارشی است که روزنامه «ابزرور»(The Observer) منتشر کرد و در آن، به نقل از «یک منبع» MI6 ، قتل افشارطوس به عوامل این سرویس منتسب شد. این روزنامه چاپ لندن در شماره ۲۷ می سال ۱۹۸۵ خود نوشت: «ربودن افشارطوس بخشی از عملیات چکمه بود که به منظور تقویت روحیه مخالفان مصدق و نمایش ناتوانی هواداران او طرح‌ریزی شده بود. افشارطوس را پس از ربوده شدن در غاری نگاهداری می‌کردند. احساسات بالا گرفته بود. افشارطوس بی احتیاطی کرد و سخنان موهنی درباره شاه بر زبان آورد. افسر جوانی که مأمور حفاظت او بود، تپانچه را کشید و او را کشت. کشتن او جزئی از برنامه ما نبود ولی چنین اتفاقی افتاد.»

« هدف از قتل افشارطوس آن بودکه اولاً ثابت کنند که دولت مصدق وضع متزلزلی دارد و ثانیا افسر قابلی را که احساس می کردند ممکن است به صورتی مؤثرجلوی اقدامات آن ها در اجرای کودتا را بگیرد از سر راه خود بردارند.سرلشگر زاهدی ، به همراه بقایی و چند تن از افسران بازنشسته دراجرای این نقشه دخالت داشتند. زاهدی که اندکی قبل از این حادثه از زندان آزاد شده بود،برای فرار از دستگیری مجدد در مجلسبست نشست و درآن جا می توانست از حمایت کاشانی و دیگر نمایندگان مخالف مصدق بهره من شود. قتل افشارطوس معنای دیگری نیزداشت. به این ترتیب به آمریکایی ها هشدار می داد که مصدق بر اوضاع مسلط نیست و این مسئله به نگرانی های آن ها در مورد بهره برداری کمونیست ها از اوضاع کشوردامن می زد.» 45

