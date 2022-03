پس از حمله روسیه به اوکراین، حدود ۷ هزار دانشمند و دانش‌آموخته روس در نامه‌ای سرگشاده به ولادیمیر پوتین مخالفت خود با جنگ علیه اوکراین را اعلام کردند.

در همین ارتباط، فمینیست‌های روس هم به عنوان یکی از جنبش‌های اعتراضی در روسیه که در تظاهرات ضد جنگ روزهای گذشته حضور داشتند، در بیانیه‌ای با تاکید بر این‌که جنگ، به تشدید نابرابری جنسیتی، خشونت، آوارگی، تجاوز به زنان، فقر و ناامنی بیشتر دامن می‌زند، حمله روسیه به اوکراین را محکوم کردند.

همچنین به دنبال افزایش موجی از تظاهرات خیابانی در شهرهای روسیه در اعتراض با جنگ اوکراین، پارلمان روسیه قانونی را روز چهارم مارس/ ۱۳ اسفند تصویب که بر اساس آن منتقدان حمله نظامی این کشور به اوکراین ممکن است به ۱۵ سال زندان محکوم شوند.

ولی با وجود این، چنین شرایطی نه تنها موجب ایجاد همبستگی با شهروندان روسی که خود از قربانیان نظام و حاکمی مستبد و جنگ‌طلب هستند، نشده است که به اشاعه دیدگاه‌های نژادپرستانه و روس‌ستیزی نیز انجامیده است.

از حمله به برخی از فروشگاه‌های روسی در کشورهای غربی تا ممنوعیت ورود شهروندان روس به شماری از رستوران‌های آلمان، از حذف واژه "روس" از شیرینی Russischer Zupfkuchen در یکی از شیرینی‌فروشی‌های زنجیره‌ای آلمان تا تعلیق تدریس داستایوفسکی در دانشگاه ایتالیایی و لغو کنسرت پیانیست روسی در نیویورک، از اخراج رهبر ارکستر فیلارمونیک مونیخ تا اخراج دانشجویان و ممنوعیت ورزشکاران روس از تمامی رقابت‌های بین‌المللی.

In light of the recent Russian invasion of Ukraine, Cardiff Philharmonic Orchestra, with the agreement of @stdavidshall , feel the previously advertised programme including the 1812 Overture to be inappropriate at this time.