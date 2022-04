البته این نوع بر خورد نه استثنایی بر قاعده که قاعده ای است که همیشه آمریکا در رابطه با منافع خود بکار برده و به خود حق داده است که در امور دیگر کشورها، حتی دموکراتیک، دخالت کند. از حملات نظامی و کودتاهای مستمر نظامی آمریکا در دیگر کشورها گذشته، تحقیقات از جمله نشان می دهد که در انتخابات بیش از 60 کشور دخالت و آن را به نفع خود مهندسی کرده است. دموکراسی و حق مردم بر حاکمیت وطن خود تا زمانی برای آمریکا قابل تحمل است که به انتخاب رهبرانی منجر شود که منافع آمریکا در کشور خود را بر منافع کشور خود ارجحیت می بخشند . در غیر اینصورت، آن رهبران "نامطلوب" را یا باید از طریق مهندسی انتخاباتی و یا یا ترور (3) و یا کودتا از پیش پا بر دارد. (4)

دیگر اینکه هدف واقعی آمریکا چین است. چرا که خطر واقعی برای استمرار هژمونی خود بر جهان را چین می بیند و نیاز دارد که اتحایده اروپا را با سیاست خود همراه کند. در واقع اشک ریختن برای نبود دموکراسی و سرکوب مسلمانان در چین، برای آمریکا بهانه ای بیش نیست. چرا که آمریکا برای دفاع از منافع خود همیشه دموکراسی های مخالف آن منافع را سرنگون و از فاسدترین استبدادها حمایت کرده است و اینکه چین حتی اگر بهترین دموکراسی را هم می داشت، باز بهانه ای دیگر برای مبارزه با چین را پیدا می کرد. در واقع بقول یکی از متفکران آمریکایی، مشکل آمریکا با چین این است که چین وجود دارد.

به همین علت وقتی به مواضع بایدن دقت می کنم می بینم که در واقع دارد به پوتین می گوید که:

<تا آخرین سرباز اوکراینی با تو خواهم جنگید.>

ادامه دادم که اگر زلنسکی در کنار شجاعت از خود درایت هم نشان داده بود و اینگونه بجای اینکه بعد از حمله جنایتکارانه پوتین تعهد کند که عضو ناتو نخواهد شد، اینکار را در همان زمان انجام داده بود، پوتین دیگر بهانه ای برای حمله به اوکراین پیدا نمی کرد.

پیام را با این نظر پایان دادم که آیا زلنسکی متوجه شده است که پشت اشکهای تمساح بایدن و مواضع سر سختانه ای که گرفته است، هدفش این است که مانع پایان جنگ از طریق مذاکره شود و قبل از آنکه ویرانی بر ویرانی و کشتار بر کشتار افزوده شود، جنگ را به پایان برساند. بایدن می داند که در این جنگ جنایتکارانه که پوتین شروع کرد و آمریکا، با کوشش دائمی در گسترش ناتو، بهانه را فراهم ، تنها یک پیروز وجود دارد و آن آمریکا می باشد و بازندگان آن به ترتیب، اوکراین و روسیه و اتحادیه اروپا.

قبلا به او گفته بودم که پوتین ناسیونالیست هیچ نفهمید که با حمله به اوکراین، به هویت سیاسی اوکراین، هویت روانی و عاطفی می بخشد. منظور رجوع دادن به سخن معروف چارلز تیلی، تئوریسن جنبشهای اجتماعی بود که گفته بود:



<جنگ، دولت ایجاد می کند و دولت جنگ.>

توضیح داده بودم که بعد از فروپاشی شوروی و تولد سیاسی اوکراین، دو استاد علوم سیاسی در یکی از سمینارهای ما، در دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن، که به تئوریهای ناسیونالیسم اختصاص داشت وارد شدند و علت حضور خود را اینگونه توضیح دادند که ما هیچگاه ملت نبوده ایم و نمی دانیم که هویت ملی داشتن چیست و دولت ما را به اینجا فرستاده است تا هویتی را ایجاد و به اوکراین عرضه بکنیم.

در همین رابطه بود که فرانسیس فوکویاما، چند روز قبل در مصاحبه ای، پوتین را پدر ناسیونالیسم اوکراینی توصیف کرد.

در هر حال، در رابطه با سیاست آمریکا، ما شاهد شباهتی با جنگ ایران و عراق هستیم. توضیح اینکه، جنگ با عراق قرار بود که در خرداد 60 و با پیروزی ایران به پایان برسد. ولی از آنجا که این پیروزی مانع می شد تا حزب جمهوری اسلامی و مجاهدین انقلاب اسلامی، استبداد خود را مستقر کنند، نیاز داشتند که جنگ را ادامه دهند دست به کودتای خرداد 60 زدند. (5)

ساخت و پاخت پنهانی رهبران حزب جمهوری با دستگاه ریگان که به اکتبر سورپرایز معروف شد، حزب جمهوری را مطمئن کرد که برای ادامه جنگ، ریگان به آنها اسلحه خواهد رساند.

در دادگاه ماتریکس چرچیل، آلن کلارک، وزیر دفاع انگستان در توجیه چرایی فروختن سلاح به عراق توضیح داده بود که ادامه جنگ ایران و عراق بیشترین منافع را به غرب می رسانید و اینگونه اسباب ادامه آن را ما فراهم کردیم.(مستند اینها را قبلا منتشر کرده ام.)

"The interests of the West were best served by Iran and Iraq fighting each other...the longer the better."

(6)

ترجمه: "بیشترین منافع غرب در این بود که ایران و عراق با یکدیگر بجنگند...هر چه طولانی تر بهتر."

به سخن دیگر، آقای خمینی و آخوندهای حزب جمهوری اسلامی ایرانیان با شعار راه بیت المقدس از کربلا می گذرد، در واقع در راستای منافع غرب بود که از کشته پشته ساختند.

علامتهایی که از طرف آمریکا دیده می شود نشان از این دارد که کوشش در تکرار این سیاست در اوکراین را دارد. آیا فراستی در اوکراین وجود دارد تا مانع اجرای این سیاست شود و از ویرانی بقیه کشور خود جلوگیری کند؟ جدا امیدوارم.

