تخمین‌های پیش‌ از فروش این نقاشی تا ۲۰۰ میلیون دلار بود.

به گزارش بلومبرگ، این نقاشی به قیمت ۱۷۰ میلیون دلار به لری گگوسیان، دلال آثار هنری، برنده حراج فروخته شد. هزینه‌های اضافی مانند قیمت خریدار، ارزش نهایی آن را به ۱۹۵ میلیون دلار رساند.

الکس راتر، رئیس بخش هنر قرن بیستم و بیست‌ویکم گالری کریستیز، در بیانیه‌ای برای اعلام حراج گفت: «مریلین در پس‌زمینه آبی اوج تمام‌عیار پاپ آمریکایی است. این نقاشی فراتر از ژانر پرتره است و جایگزین هنر و فرهنگ قرن بیستم می‌شود.»

#AuctionUpdate Andy Warhol's 'Shot Sage Blue Marilyn' breaks the #WorldAuctionRecord for the most expensive 20th century work sold at auction; price realized $195 million pic.twitter.com/kOrIIaeT7J