اگر چه هیچ سند و نوشته ای در مورد تجاوز به زنان در دوران جنگ نیست ولی از دفتر خاطرات های بدست آمده بعضی از سربازان مانند ولادیمیر جلفند سرباز یهودی اکراینی نوشته شده است : "گربه ماده های آلمانی اعلام کرده اند که انتقام شوهران مرده خود را می گیرند ". ولادیمیر در دفتر خاطرات خود ادامه میدهد: " آنها باید بدون ترحم نابود شوند. سربازان ما پیشنهاد می کنند که آنها را از طریق اندام تناسلی شان بزنند، اما من فقط آنها رااعدام می کنم. " (۳)

دراکثر دفاتر خاطراتی که بدست آمده به مسئله تجاوز و کشتار زنان اشاره میشود. در سال ۲۰۰۸ براساس دفتر خاطرات فرانک به اسم " خاطرات زنان در جنگ " فیلمی ساخته شد به نام "ناشناس" که هنرپیشه اصلی ان نینا هاس است و این فیلم باعث شد که خیلی از زنان آزار دیده در دوران جنگ قدم جلو بگذارند و در مورد تجربه های تلخ خود صحبت کنند.

یکی از این افراد اینگبورگ بورت است که در برلین حدودا تا سن ۹۰ سالگی زندگی کرد. دفترچه خاطراتش در اختیار دخترش است. اینگبورگ بورت در سال ۱۹۴۵ دختری ۲۰ ساله بود و زمان جنگ مانند خیلی از دختران دیگر در انبارزیر زمینی مخفی شده بود. او نوشته که ناگهان صدای سربازان روسی و آلمانی همه جا پر شدند و یکی از سربازان او را دید و با تفنگ به او نشانه رفت واو ادامه میدهد که از او خواسته شد که لخت شود و بدنش را به نمایش بگذارد و او لخت شد. آن سرباز به او تجاوز کرد و بعد سرباز دیگر و دیگر ... نوشته است که احساس مرگ کرده و احساس کرد که دارند او را می کشند. (۴)

اکثر دختران و زنان بین ۱۵ تا ۵۵ سال در برلین مورد تجاوز های جنسی قرار گرفتند . بر طبق خاطرات نوشته شده اینگبورگ بورت بیش از ۱۰۰۰۰۰ زن در برلین و دو میلیون زن در المان مورد تجاوز قرار گرفتند. پس از پایان جنگ دولت آلمان از کسانی که مورد تجاوز جنسی سربازان قرار گرفته اند خواسته است به مرکز پزشکی مراجعه کنند تا با آزمایشات مشخص شود که بیماری مراقبتی نداشته باشند و این تعداد شماره زنانی بود که به مرکز درمانی برای گرفتن گواهی سلامت مراجعه کرده بودند. (۴)

در آن زمان بر طبق ماده ۲۱۸ قانون اساسی آلمان سقط جنین غیر قانونی بود اما بدلیل تجاوز و بارداری خیل عظیمی از زنان ، دولت آلمان به تعدادی از زنان اجازه سقط جنین داد.

در بعضی از موارد به هر زن بیشتر از ۷۰ بار تجاوز شد به طوریکه ۲۴۰ هزار زن بر اثر تعدد تجاوز درگذشتند (۶)

این خرس قهوه ای ایرانی با دو قوطی کنسرو و یک پسر بچه همدانی معامله شد و به ارتش لهستان پیوست .

این مجسمه ساخته شده به یاد توله خرسی است که در طول جنگ در کنار سربازان بوده است سربازان این خرس را معامله کردند . زمانی که سربازان لهستانی عازم ایتالیا بودند چون سربازان نمی توانستند بر اساس قانون هیچ حیوانی را سوار کشتی کنند تصمیم گرفتند وویتک را با خود ببرند، با رضایت رئیس ستاد ارتش متنقین با استخدام خرس ۶ فوتی در صفوف خود به عنوان سرباز با کارت شناسایی ، حقوق و شماره سریال مشکل را حل کردند و هر کجا میرفتند این خرس را با خود می بردند تا بالاخره بعد از جنگ خرس را به باغ وحش سپردند و بعنوان قهرمان جنگی مجسمه اش را ساختند.(۶)

مجسمه ای که زنان مورد تجاوز قرار گرفته ما از آن بی نصیب هستند .

زیر این عکس نوشته شده است که وویتک بین مردم و سربازان محبوبیت و شهرت بسیاری بدست آورد تا آنجا که فرماندهان ارتش نماد گروهان 22 پشتیبانی توپخانه ارتش لهستان را به شکل خرسی که خمپاره ای را حمل میکند طراحی کردند. (۶)

وضعیت زنان در حمله ارتش آمریکا و غرب به عراق

در حمله آمریکا و غرب به عراق ، زنانی که بعلت مسائل سنتی در خانه مانده بودند بوسیله سربازان امریکایی دستگیر شدند و آنها را گروگان گرفتند بلکه همسرانشان خودشان را تسلیم کنند. به این زنان توسط سربازان امریکایی تجاوز شد. در دسامبر سوم سال ۲۰۰۳ زنی به نام "نور" در یک یاداشتی که بصورت قاچاق از زندان به بیرون فرستاده بود نوشته بود که سربازان آمریکائی به زنانی که در ابوغریب گروگان گرفته اند و در زندان نگهداشته شده اند را مجبور کردند که برهنه شوند و به آنها تجاوز کردند.(۷) در میان ۱۸۰۰ عکسی که توسط نگهبانان زندان در ابوغریب از این زنان گرفته شده نشان میدهد که به زور آنها را برهنه کرده اند و در حالت های مختلف از آنها عکس گرفته شده است . دولت بوش از انتشار عکس‌های زنان زندانی عراقی در ابوغریب، از جمله عکس‌هایی از زنانی که با اسلحه مجبور به برهنه کردن سینه‌های خود شده‌اند خودداری کرده است (اگرچه این عکس‌ها در کنگره نشان داده شده است).(۸)

زنان عراقی بدلیل مسئله فرهنگی و سنت که آبرو و "ناموس" بخش مهمی از آن است در مورد تجاوز ها و توهین ها حرفی نمی زنند. کلایه به مدت ۶ هفته در بازداشتگاه بدون اتهامی نگهداشته شده بود و به او توهین و فحاشی شده بود . (۹)

درسپتامبر ۲۰۰۳ خانم سلوا توسط پرسنل نظامی ایالات متحده به بازداشتگاهی در تکریت منتقل شد، جایی که یک افسر آمریکایی مخلوطی از مدفوع و ادرار انسان را در یک ظرف فلزی ریخت و زیرآن را روشن کرد و یک قمه سنگین به سلوا داد تا آن را هم بزند. سلوا می گوید: «خیلی خسته شده بودم ." "من به گروهبان گفتم نمی توانم این کار را ادامه دهم." «مرد دیگری نزدیک ما بود. گروهبان به سمت من آمد و در گوشم زمزمه کرد: "اگر این کار را نکنی، به یکی از سربازان می گویم که بهت تجاوز کند ." سلوا نتوانست به داستان ادامه دهد. (۱۰)

به زنان عراقی تجاوز شد ، رویشان ادرار کردند وبه بدترین شکلی آنها را آزار و اذیت کردند و دنیا سکوت کرد و چشمش را بست. خانم خامس، زندانی دیگری گفت؛ او به مدت ۴۸ ساعت بیهوش شده بود. او مدعی شد؛ او در یک روز ۱۷ بار توسط پلیس عراق در حضور سربازان آمریکایی مورد تجاوز قرار گرفته بود.(۱۱)

و زن دیگر ، نادیا گزارش داد که توسط سربازان امریکائی بدون جرمی در زندان نگهداری شده بود و توسط سربازان امریکایی مورد تجاوز قرار گرفته که به او از لحاظ روحی و جسمی صدمه عمیقی زده است. (۱۲) این جنایت ها در سر تاسر عراق اتفاق افتاده و زنان بدون اتهام و یا جرمی به زندان رفتند و هفته ها در زندان مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفتند . این حوادث از چشم جامعه جهانی ومردم ایالات متحده پنهان نگه داشته شده است. پرزیدنت بوش تاکید کرده است که این اقدامات چند نفر بوده و نتیجه سیاست نظامی نبوده است. با این حال، یک گزارش پنجاه و سه صفحه‌ای، که توسط نیویورکر به دست آمده و توسط سرلشکر آنتونیو ام. تاگوبا نوشته شده است گفته شده که این گزارش برای انتشار عمومی تهیه نشده است. در این گزارش همدستی به شکنجه جنسی توسط کل سیستم زندان ارتش اشاره می‌کند. به طور خاص،آنتونیو ام. تاگوبا دریافت که بین اکتبر و دسامبر ۲۰۰۳ موارد متعددی از "سوءاستفاده های جنایی - سادیستی، آشکار و عمدی" در عراق وجود داشته است.(۱۳) در واقع با مسکوت گذاشتن این وقایع توسط دولت بوش ، قربانیان را ساکت کردند. عده ایی از دختران که بوسیله سربازان آمریکائی حامله شده بودند توسط پدرانشان برای حفظ آبرو و غیرت مخفیانه به قتل رسیدند . (۱۴)

به گفته روزنامه نگار ایتالیایی جولیانا اسگرنا، به نظر می رسد که بمب آتشزا در طول حمله آمریکا به فلوجه بر روی زنان و کودکان استفاده شده است و ارتش ایالات متحده از ارائه مراقبت های پزشکی به غیرنظامیان زن جلوگیری می کرده است. (۱۵)

دکتراوسما خصمی آل محمدی گزارش داده است که به بیماران غیر نظامی رحم نمی کردند و او گفت: "سربازان بیمار را از تخت‌هایشان می‌کشیدند و به دیوار هل می‌دادند. من با یک زن در حال زایمان بودم، هنوز بند ناف بچه قطع نشده بودکه یک سرباز آمریکایی با فریاد به یکی ازاعضای گارد ملی [عراق] دستور داد که مرا دستگیر کند و دستانم را ببندد ".(۱۶)

در جنگ ایران و عراق زنان زیادی مورد تجاوز و شکنجه قرارگرفتند . مریم کاظم زاده که عکاس دوران جنگ و راوی یکی از خشن‌ترین رویدادهای جنگ ایران و عراق بود، ایشان گوری بی نام و نشان را یافت که متعلق به زنانی بود که مورد تجاوز ارتش عراق قرار گرفتند. این گور در سال ۶۳ یافته شد، سال ۶۵ که بار دیگر به آن منطقه رفت، اثری از آن نبود." کاظم زاده در نشستی که چند سال پیش در دانشگاه تهران برگزار شده بود، ماجرا را با جزئیات بیشتری تعریف کرده است:‌ «سال ۶۵ در منطقه بستان، عراقی‌ها به زنان تجاوز کردند و آنها را کشتند. در بخش‌هایی از منطقه یادواره‌ای را برای زنان ساخته بودند و نوشته‌هایی را بالای تپه‌‌ها زده بودند مبنی بر اینکه یادتان را گرامی می‌داریم. برای تهیه گزارش به آن منطقه رفتم. زمانی که عکس‌ها در مجله زن روز منتشر شد، برخوردکردند که چرا عکس ها را منتشر کردم. "

دو سال بعد از آن بازدید کاظم‌زاده دوباره راهی همان نقطه می‌شود و این بار اینطور روایت می‌کند: "برای بار دوم که به آن منطقه رفتم، تمامی نشانه‌ها را از آن منطقه برداشته بودند و انگار لکه ننگینی بر آن سرزمین بود. اینها نشان می‌دهد که ما نمی‌خواهیم واقعیت‌ها را بیان کنیم و حس مالکیت جامعه مردسالارانه منجر به کمرنگ کردن عامدانه این ستم جنسی شد "(۱۷)

تصویری که می‌بینید، حاصل بازدید کاظم‌زاده از همان گور دسته جمعی زنان است که او روزی در اینستاگرام خود هم منتشر کرده بود .

به جرم زن بودن حتی از تاریخ جنگ هم حذف میشویم در صورتیکه ما زنان در پشت صحنه های جنگ نبودیم ، ما در خط مقدم جبهه در خانه هایی که ویران شد بودیم .

حدود ۵۰۰ نفر زن در جنگ ایران وعراق در خط جبهه جنگیدند و نزدیک به ۲۵۰۰۰

دکتر زن ، پرستار و خدمات در خط مقدم جبهه خدمت کردند. گزارش شده است که بسیاری از زنان ایرانی که در مناطق نبرد زندگی می کردند نیز مورد خشونت نیروهای متجاوز عراقی از جمله تجاوز جنسی قرار گرفته اند .

علاوه بر آن ، صدها هزار زن ، همسر و فرزندان خود را در جنگ از دست دادند زنان بسیاری زنان بیوه که همسرانشان را در جنگ از دست داده بودند به اجبار با برادران همسرانشان جدا از خواست قلبی ازدواج کنند. (۱۸)

چرا درمورد این فجایع حرفی زده نمیشود ؟ در هر کوی و میدانی مجسمه های سربازان و نظامیان در جنگ برپاست اما در هیچ جائی از دنیا مجسمه ای از زنان قربانی جنگ دیده نمی شود . زنان برای سربازان غذا تهیه کردند و لباس سربازی دوختند و در مورد لزوم لباس ها را بخیه زدند و رفو کردندو این مادران بودند که سربازان شجاع تربیت کردند اما نامی از این مادران نیست. نه به اندازه کافی فیلمی ساخته شده و نه برای قربانیان تجاوز بنای یادبودی ساخته شد و نه نامی از آن ها باقی مانده است. این زنان ،آفریننده قهرمانان ، مورد تجاوز و آزار های طاقت فرسائی قرار گرفته اند که لازم و شایسته است روزی به نام این زنان ثبت شود.

آیا زمان آن نیست تا روزی را هم به یاد زنان قربانی جنگ تعیین کنیم ؟

