گیگز به خاطر اتهاماتی که علیه او به خاطر "خشونت خانگی" مطرح است، با فشار زیادی روبروست. گفته می‌شود که او شریک زندگی سابق خود را تحت کنترل داشته و رفتاری خشونت‌آمیز با او داشته است.

این سرمربی ۴۸ ساله که دادگاه رسیدگی به پرونده او در ماه اوت سال جاری آغاز می‌شود، این اتهامات را رد کرده است.

فدارسیون فوتبال ولز شامگاه دوشنبه ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد) ضمن تأیید خبر کناره‌گیری گیگز از تلاش‌ها و زحمات او برای تیم ملی این کشور تقدیر کرد.

در اعلامیه‌ای که در وبسایت فدراسیون فوتبال ولز منتشر شده، ضمن ستایش از تصمیم رایان گیگز آمده که این گام او "به مصلحت تیم ملی فوتبال ولز گرفته شده است".

Official: Ryan Giggs standing down as manager of the Wales men's national team with immediate effect. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Read the full statement ➡️https://t.co/vPQrW3gvpA pic.twitter.com/nylu7t6eph