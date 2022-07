My portrayal of Bronwyn in @LOTRonPrime is inspired by the brave women of my homeland Iran who risk everything for a better tomorrow & is dedicated to every woman on the frontlines of change

اجرای من در ارباب حلقه ها تقدیم به شیرزنان ایران زمین است#TheRingsOfPower @Comic_Con pic.twitter.com/dIodEQ7UiB