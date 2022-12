هشدار جدی از طرف Anonymous:

طی چند روز آینده حملات زیرساختی گسترده به بانک‌های ایرانی در راستای قطع شبکه مالی سرکوبگران شروع خواهد شد. لطفاً پول‌های خود را خارج کنید. این یک هشدار جدی است. لطفا اطلاع رسانی کنید.

We Are Anonymous

Expect Us!#OpIran#مهسا_امینی#اعتصابات_سراسری pic.twitter.com/S4PKw12LXr